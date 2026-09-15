Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /₹2000 पर्यंतचे UPI व्यवहार मोफत, सरकारची घोषणा; पण ₹2000+ व्यवहार केल्यास किती अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार? ते कोण भरणार?

₹2000 पर्यंतचे UPI व्यवहार मोफत, सरकारची घोषणा; पण ₹2000+ व्यवहार केल्यास किती अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार? ते कोण भरणार?

अगदी छोट्या मोठ्या खर्चांपासून ते हजारो, लाखोंचे व्यवहार हे युपीआयच्या माध्यमातून होत असतानाच आता यात एक मोठा बदल होऊ घातला आहे. हा बदल नेमका काय? कोणाला जास्त पैसे मोजावे लागणार? जाणून घ्या सविस्तर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:20 AM IST
₹2000 पर्यंतचे UPI व्यवहार मोफत, सरकारची घोषणा; पण ₹2000+ व्यवहार केल्यास किती अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार? ते कोण भरणार?
Image Credit: केंद्र सरकारनेच जारी केली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो, एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: दत्तकपुत्र ते भाग्यश्रीच्या नवऱ्यावर गंभीर आरोप; सांगली संस्थानाचा वारसदार कोण? पटवर्धन घराण्यातील नेमका वाद काय?
2
3
4
5