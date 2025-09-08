भारतातील PhonePe-Gpay यूजर्ससाठी महत्वाची अपडेट; 15 सप्टेंबरपासून बदलणार UPI चे नियम!

UPI Rules: तुम्ही फोन पे, गुगल पे वापरत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची अपडेट आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने 15 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार निवडक श्रेणींसाठी यूपीआय व्यवहार मर्यादा वाढवली आहे. आता व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांसाठी 24 तासांत 10 लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट करता येईल, तर व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांची मर्यादा 1 लाख रुपये कायम आहे.
यापूर्वी विमा प्रीमियम आणि भांडवली बाजार गुंतवणुकीसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा 2 लाख रुपये होती, ती आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, या श्रेणींसाठी दैनिक मर्यादा 10 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोठी गुंतवणूक आणि विमा देयके सुलभ होणार आहेत.
प्रवास क्षेत्रातील पेमेंट्ससाठी प्रति व्यवहार मर्यादा 1 लाखावरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. सरकारी ई-मार्केटप्लेसवरील कर आणि ईएमडी पेमेंट्ससाठीही 5 लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आता शक्य आहेत, ज्यामुळे सरकारी देयके सोयीस्कर होतील.
कर्ज आणि ईएमआय वसुलीसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा 5 लाख रुपये, तर दैनिक मर्यादा 10 लाख रुपये आहे. क्रेडिट कार्ड बिलांसाठी प्रति व्यवहार 5 लाख आणि दैनिक 6 लाख रुपये मर्यादा आहे. दागिन्यांच्या खरेदीसाठी प्रति व्यवहार 2 लाख आणि दैनिक 6 लाख रुपये मर्यादा आहे.
या बदलांमुळे वापरकर्त्यांना मोठी पेमेंट्स लहान भागांत विभागण्याची गरज नाही. विमा, कर्ज, प्रवास आणि गुंतवणुकीसारख्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी एकाच वेळी पेमेंट शक्य होईल. कॅशफ्री पेमेंट्सचे सीईओ आकाश सिन्हा यांनी सांगितले की, हे बदल व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील, डिजिटल पेमेंट्सला चालना देतील.
प्रश्न: १५ सप्टेंबर २०२५ पासून यूपीआयच्या नव्या नियमांनुसार कोणत्या व्यवहारांच्या मर्यादेत वाढ झाली आहे?
उत्तर: १५ सप्टेंबर २०२५ पासून, व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांसाठी यूपीआयची दैनिक मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामध्ये विमा प्रीमियम, भांडवली बाजार गुंतवणूक, प्रवास, सरकारी देयके, कर्ज, ईएमआय आणि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्सचा समावेश आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांची मर्यादा १ लाख रुपये कायम आहे.
उत्तर: विमा प्रीमियम आणि भांडवली बाजार गुंतवणुकीसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा ५ लाख रुपये, प्रवास आणि सरकारी देयके (कर, ईएमडी) साठी ५ लाख रुपये, कर्ज आणि ईएमआयसाठी ५ लाख रुपये, क्रेडिट कार्ड बिलांसाठी ५ लाख रुपये आणि दागिन्यांच्या खरेदीसाठी २ लाख रुपये आहे. दैनिक मर्यादा ६ ते १० लाख रुपये आहे.
उत्तर: नव्या मर्यादेमुळे वापरकर्त्यांना मोठी पेमेंट्स लहान भागांत विभागण्याची गरज नाही. विमा, कर्ज, प्रवास आणि गुंतवणुकीसारख्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांना एकाच वेळी पूर्ण करता येईल. कॅशफ्री पेमेंट्सचे सीईओ आकाश सिन्हा यांच्या मते, हे बदल व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरतील आणि डिजिटल पेमेंट्सला चालना मिळेल.