/15 सप्टेंबरपासून बंद होणार तुमचं UPI? 10 लाख लघुउद्योगांसमोर संकट;नेमकं काय होणार?

देशभरातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. यूपीआय क्यूआर कोड, साऊंडबॉक्स आणि इतर डिजिटल माध्यमातून ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांची रि ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी असलेली 15 सप्टेंबर 2026 ची अंतिम मुदत वाढवावी, अशी मागणी पेमेंट अॅग्रीगेटर्सनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे केली आहे. हजारो लहान व्यापाऱ्यांची पडताळणी अद्याप बाकी असल्याने कंपन्यांसमोर मोठे ऑपरेशनल आव्हान उभे राहिले आहे.
ही बाब प्रत्येक UPI वापरकर्त्यासाठी नाही, तर डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या रि ईकेवायसी आणि मर्चंट ड्यू डेलिगन्स प्रक्रियेशी संबंधित आहे. पेमेंट अॅग्रीगेटर्सना त्यांच्या विद्यमान व्यापाऱ्यांची ओळख, व्यवसाय आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करायची आहे. 15 सप्टेंबरची मुदत जवळ येत असताना अनेक व्यापाऱ्यांची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
पेटीएम, फोन पे आणि गुगल पे सारख्या पेमेंट कंपन्यांसमोर मोठ्या संख्येने व्यापाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. विशेषतः छोट्या शहरांमधील आणि ग्रामीण भागातील अनौपचारिक व्यवसायांकडे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसणे, व्यापाऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणे आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करणे कठीण ठरत आहे. त्यामुळे पेमेंट अॅग्रीगेटर्सनी आरबीआयकडे अधिक वेळ मागितला आहे.
उद्योगातील अंदाजानुसार, यूपीआय क्यूआर वापरणाऱ्या छोट्या आणि अनौपचारिक ऑफलाइन व्यापाऱ्यांपैकी सुमारे 30 ते 35 टक्के व्यापारी निर्धारित वेळेत रिकेवायसी पूर्ण करू शकणार नाहीत, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय जवळपास 10 लाख छोटे ऑनलाइन व्यवसायही या पडताळणीच्या मुदतीत मागे राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही उद्योगातील अंदाजाधारित आकडेवारी आहे; अंतिम अधिकृत संख्या RBIने जाहीर केलेली नाही.
केवायसी म्हणजे क्लो यूअर कस्टमर. ग्राहक किंवा व्यापाऱ्याची ओळख आणि पत्ता यांची पडताळणी करण्यासाठी ही प्रक्रिया वापरली जाते. डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत बनावट खाती, फसवणूक, मनी लाँडरिंग आणि इतर गैरप्रकारांचा धोका कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांची योग्य पडताळणी महत्त्वाची आहे. आरबीआयच्या पेमेंट अॅग्रीगेटर नियमांमध्ये मर्चंट ड्यू डिलिगन्स आणि सतत देखरेखीवर भर देण्यात आला आहे.
याबाबत एक महत्त्वाचा गैरसमज टाळणे गरजेचे आहे. सामान्य ग्राहकाचे UPI बंद होणार नाही. हा नियम मुख्यतः यूपीआय किंवा क्यूआर कोडद्वारे पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या अनुपालनाशी संबंधित आहे. रिकेवायसी पूर्ण न झाल्यास संबंधित व्यापाऱ्याची डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याची सुविधा प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांच्या UPI वापरावर थेट सार्वत्रिक बंदी येणार आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
सध्या पेमेंट अॅग्रीगेटर्सनी मुदतवाढीची मागणी केली आहे; मात्र RBIने 15 सप्टेंबरची मुदत अधिकृतपणे वाढवली असल्याला दुजोरा नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी मुदतवाढ मिळेल, असे गृहीत धरून रिकेवायसी लांबवणे योग्य ठरणार नाही. पेमेंट कंपन्यांना प्रत्यक्ष KYC प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उभारावे लागत आहे. RBIच्या नियमांनुसार काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष KYCसाठी अॅग्रीगेटरच्या कर्मचाऱ्यांचा वापर आवश्यक असल्याने कंपन्यांच्या क्षमतेवरही दबाव आहे.
यूपीआय, क्यूआर, साऊंडबॉक्स किंवा अन्य डिजिटल माध्यमातून पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या पेमेंट अॅग्रीगेटरकडे रिकेवायसीची स्थिती तपासावी आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळेत द्यावीत. पेमेंट कंपन्यांचा अंदाज आहे की 15 सप्टेंबरपर्यंत सुमारे 80 टक्के रिकेवायसी पूर्ण होऊ शकते. उर्वरित प्रकरणांबाबत RBI काय निर्णय घेते, याकडे आता डिजिटल पेमेंट उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुदतवाढीची मागणी झाली आहे; मुदतवाढ मंजूर झाल्याची बातमी अद्याप नाही.