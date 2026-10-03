/UPI व्यवहारांमध्ये सप्टेंबरमध्ये मोठी घट!घसरणीमागे नेमकं कारण काय?

भारतातील डिजिटल पेमेंट्सचा सर्वाधिक वापरला जाणारा यूपीआय (UPI) सप्टेंबर 2026 मध्येही 24 अब्जांपेक्षा अधिक व्यवहारांच्या पातळीवर राहिला. मात्र, ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये व्यवहारांच्या संख्येत 1.8 टक्क्यांची घट झाली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)च्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये यूपीआयवर 24.07 अब्ज म्हणजेच सुमारे 2407 कोटी व्यवहार झाले. त्याच वेळी, आगामी मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात MDR शुल्काच्या मुद्द्यावर व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता कायम आहे.
ऑगस्ट 2026 मध्ये यूपीआयवर विक्रमी 24.51 अब्ज व्यवहार झाले होते. सप्टेंबरमध्ये हा आकडा 24.07 अब्जांवर आला. म्हणजेच महिन्याच्या तुलनेत व्यवहारांमध्ये 1.8 टक्क्यांची घट झाली. मात्र, वर्षभराच्या तुलनेत चित्र वेगळे आहे. सप्टेंबर 2025 च्या तुलनेत सप्टेंबर 2026 मध्ये यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण सुमारे 23 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे मासिक घट असूनही डिजिटल पेमेंटचा दीर्घकालीन विस्तार कायम असल्याचे आकडेवारीतून दिसते.
सप्टेंबरमध्ये यूपीआय व्यवहारांचे एकूण मूल्य ₹29.37 लाख कोटी होते. ऑगस्टमध्ये हे मूल्य ₹29.82 लाख कोटी होते. म्हणजेच महिन्याच्या तुलनेत व्यवहारांच्या मूल्यामध्ये सुमारे 1.5 टक्क्यांची घट झाली. मात्र, वर्षभराच्या तुलनेत व्यवहारांच्या मूल्यामध्ये तब्बल 18 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील आकडे पाहण्याऐवजी वर्षभरातील वाढही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
सप्टेंबरमध्ये यूपीआयवर दररोज सरासरी 80.2 कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांची दररोजची सरासरी किंमत सुमारे ₹97913 कोटी होती. विशेष म्हणजे, प्रथमच यूपीआयवरील सरासरी दैनंदिन व्यवहारांची संख्या 80 कोटींच्या पुढे गेली. सप्टेंबरमध्ये गणेशोत्सवासह सणासुदीचा काळ सुरू झाल्यामुळे डिजिटल पेमेंटच्या वापराला चालना मिळाल्याचे काही उद्योग तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
यूपीआय व्यवहारांमध्ये झालेली 1.8% मासिक घट केवळ MDRमुळे झाली, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. सप्टेंबरमध्ये 30 दिवस, तर ऑगस्टमध्ये 31 दिवस होते. त्यामुळे कमी दिवसांमुळे व्यवहारांची संख्या काही प्रमाणात कमी होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या 24 महिन्यांच्या आकडेवारीतही कमी दिवस असलेल्या महिन्यांमध्ये अशा प्रकारची किरकोळ मासिक घट अनेकदा दिसली आहे. दरम्यान, 15 ऑक्टोबरपासून निवडक व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर MDRची नवी रचना लागू होणार असल्याने व्यापाऱ्यांच्या चिंता चर्चेत आहेत.
नव्या MDR रचनेनुसार व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच ₹2000 पर्यंतच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांवरही शुल्कमुक्तता कायम राहणार आहे. ₹2000पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र P2M व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR, कमाल ₹300पर्यंत, प्रस्तावित आहे. लहान व्यापाऱ्यांसाठीही काही सवलती ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार नाही.