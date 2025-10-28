English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मर्डरचं परफेक्ट प्लानिंग पण... 'लेडी किलर'ची 'ती' एक चूक आणि हत्येचं गुपित उलगढलं

6 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी गांधी विहारच्या चौथ्या मजल्यावरून धूर निघाला, ज्यामुळे लोकांना वाटले की ही गॅस गळती आहे. अग्निशमन दलाने आग विझवली तेव्हा आत एक जळालेला मृतदेह पडला होता.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 28, 2025, 03:02 PM IST
मर्डरचं परफेक्ट प्लानिंग पण... 'लेडी किलर'ची 'ती' एक चूक आणि हत्येचं गुपित उलगढलं

दिल्लीतील गांधी विहारमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी लागलेल्या आगीबद्दलचे सत्य समोर आले तेव्हा पोलिसही स्तब्ध झाले. ज्या खोलीला "अपघात" म्हणून वर्णन केले होते ती खोली प्रत्यक्षात एका फॉरेन्सिक सायन्सच्या विद्यार्थ्याने रचलेल्या "वैज्ञानिक हत्येचे" दृश्य होते. ही सामान्य हत्या नव्हती, तर एक थंड रक्ताने केलेला 'रक्तरंजित गुन्हा' होता. ज्यामध्ये प्रत्येक पाऊल नियोजित होते. तिच्या स्वतःच्या मोबाइल डेटा आणि सीसीटीव्ही फुटेज हे क्रूरकृत्य उघड केलं आगेय 

ती आग नव्हती, तो हत्येचा धूर...

6 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी गांधी विहारच्या चौथ्या मजल्यावरून धूर निघाला, ज्यामुळे लोकांना गॅस गळती असल्याचा विश्वास बसला. अग्निशमन दलाने आग विझवली तेव्हा आत एक जळालेला मृतदेह पडला होता. मृताचे नाव रामकेश मीणा होते. तो 32 वर्षांचा होता आणि दिल्लीत यूपीएससी परीक्षेची तयारी करत होता. खोलीत खूप पसारा आणि सामान अस्ताव्यस्त पसरलं होतं.  पोलिसांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. हे प्रकरण अपघातापेक्षाही भयानक वाटत होते.

'परफेक्ट मर्डर'ची स्टोरी अशी उलगडली

तपास जसजसा पुढे सरकत गेला तसतसे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये सत्य उघड झाले. 5 ऑक्टोबरच्या रात्री, दोन पुरुष चेहरे झाकून इमारतीत घुसले आणि थोड्याच वेळात फक्त एक बाहेर आला. पहाटे 2.57 वाजता, एक मुलगी, ज्याची नंतर ओळख अमृता चौहान म्हणून झाली, तिच्या सोबत्यासह जाताना दिसली. काही मिनिटांनंतर, आग लागली. पोलिसांनी अमृताचा मोबाईल डेटा मिळवला आणि त्या रात्रीचे ठिकाण गांधी विहार होते! आता कथा स्पष्ट झाली.

अशी बनली लेडी किलर

अमृता चौहान, जिने पुस्तकांमध्ये गुन्ह्याचा अभ्यास केला होता, तिने प्रयोगशाळेत गुन्हा केला. चौकशीदरम्यान तिने कबूल केले की तिने तिचा माजी प्रियकर सुमित कश्यप आणि मित्र संदीप कुमार यांच्यासोबत मिळून रामकेशची हत्या केली होती. पण प्रश्न कायम आहे: तिने ही हत्या का केली? उत्तर होतं 'सूड'. रामकेशने अमृताचे खाजगी व्हिडिओ आणि फोटो डिलीट करण्यास नकार दिला होता. रागाच्या भरात अमृताने त्याच्या हत्येचा कट रचला.

मृत्यू अपघातासारखा भासवण्यासाठी ब्लूप्रिंट

5-6 ऑक्टोबरच्या रात्री, तिघांनी गांधी विहार गाठले आणि रामकेशचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर, त्यांनी आग वेगाने पसरवण्यासाठी अंगावर तूप, तेल आणि वाइन ओतले. सुमितने सिलेंडरचा नॉब उघडला, गॅस सांडला आणि आग लावली. अमृताने गॅस स्फोट झाल्याचा भ्रम निर्माण करण्यासाठी दरवाजाचे ग्रिल काढून गेट आतून बंद केले. एक तासानंतर स्फोट झाला आणि बाहेर असलेल्या सर्वांना वाटले की हा अपघात आहे.

कट उधळून लावला

अमृताला 18 ऑक्टोबर रोजी मुरादाबादमध्ये अटक करण्यात आली. २३ ऑक्टोबर रोजी सुमित आणि संदीपलाही अटक करण्यात आली. तिच्या खोलीतून एक हार्ड डिस्क, ट्रॉली बॅग आणि मृताचा शर्ट जप्त करण्यात आला. तिमारपूर पोलिस पथकाने तांत्रिक देखरेख आणि सीसीटीव्ही विश्लेषणाचा वापर करून संपूर्ण कट उघडकीस आणला.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

