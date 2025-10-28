'ती' जाहिरात ठरणार पुरावा; प्रियकराला निर्घृणपणे संपवणाऱ्या अमृतासोबत आई-वडिलांनी वर्षापूर्वीच...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Upsc Aspirant Murder Case: प्रियकराची हत्या करून नंतर तूप आणि दारू वापरून सिलेंडर स्फोट करण्याचा कट रचणाऱ्या  अमृता चौहानबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 28, 2025, 08:26 PM IST
Upsc Aspirant Murder Case: 21 वर्षांची फॉरेन्सिक सायन्स स्टुडेंट असलेल्या अमृता चौहानवर आपल्याच लिव्ह इन पार्टची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण दिल्लीच्या तिमारपूरमध्ये समोर आलं असून एक्स बॉयफ्रेंडच्या मदतीनेच तिने युपीएससीची तयारी करणाऱ्या रामकेश मीणाची हत्या केली आहे. ज्या प्रकारे तिने हा हत्येचा कट रचला आहे.पोलिसही हत्येचा हा कट पाहून चक्रावले आहेत. 

नेमकं काय प्रकरण?

अमताचा आरोप होता की, तिचा लिव्ह इन पार्टनर रामकेशने तिचे आपत्तीजनक फोटो आणि व्हिडिओ काढले होते. या फोटो व व्हिडिओवरुन तो तिला ब्लॅकमेल करत होता. पोलिसांनी या प्रकरणातील तीन आरोपींना अटक केली आहे. यात अमृत मुख्य आरोपी असून तिच्याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. अमृताच्या वर्तनाबाबत तिच्या कुटुंबीयांनी आधीपासूनच संशय होता त्यामुळं सगळेच तिच्यापासून अंतर ठेवून वागत होते. 

दिल्लीच्या युपीएससी उमेदवाराच्या हत्येतील आरोपी असलेल्या अमृतावर तिचे कुटुंब आधीपासूनच नाराज होते. तिच्या वर्तनामुळं एक वर्षांपूर्वीच म्हणजेच 2024 साली तिच्या कुटुंबीयांनी तिच्यापासून सगळे संबंध तोडले होते. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, तिच्या आई-वडिलांनी 8 जुलै 2024 रोजीच ही घोषणा केली होती. तसंच, सगळे संबंधदेखील तोडले होते. इतकंच नव्हे तर नाते तोडण्याची जाहिरातदेखील वर्तमानपत्रात दिली होती. त्या वर्तमानपत्रातील जाहिरात कोर्टात पुरावा म्हणून सादर करण्यात येणार आहे.

कोण आहे अमृता चौहान?

रामकेश वीणा याचा जळालेल्या अवस्थेत सापडलेला मृतदेह याच महिन्यात दिल्लीच्या गांधी विहार येथे सापडला होती. सुरुवातीला एका अपघातात त्याचा मृत्यू झाल्याचा संशय पोलिसांना होता. मात्र सीसीटिव्ही फुटेज आणि फॉरेन्सिक तपासणीनंतर ही हत्या असल्याचा दाट संशय पोलिसांना आला. अमृताचा एक्स बॉयफ्रेंड समित कश्यप आणि त्याचा मित्र संदीप कुमार यांच्यासोबत मिळून तिने हा कट रचल्याचे सांगण्यात येतेय. सुमित आणि संदीप दोन्ही मुरादाबाद येथील रहिवाशी आहे. अमृतादेखील मुरादाबाद येथील रहिवासी आहे. तिथेच तिची आणि सुमितची ओळख झाली आणि ते प्रेमात पडले. मात्र पुढील शिक्षणासाठी अमृताने शहर सोडले. त्यामुळं त्यांचं नातं तुटलं आणि याचदरम्यान रामकेश मीणाची तिची ओळख झाली आणि दोघांमधील जवळीक वाढली.

दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीएससी फॉरेन्सिक सायन्सची विद्यार्थी अमृता मे महिन्यापासून मीणासोबत राहत होते. त्याचे नाते तेव्हा संपुष्टात आलं जेव्हा अमृताला कळलं की, मीणाने तिचे खासगी क्षणांचे व्हिडिओ काढले. तिने अनेकदा त्याला व्हिडिओ डिलिट करायला सांगितले.  मात्र त्याने डिलिट करण्यास नकार दिला. त्यामुळं रागात तिने तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडशी संपर्क केला. तेव्हा दोघांनी रामकेश मीणाला संपवण्याचा कट रचला.  

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

