UPSC Results 2025: UPSC परीक्षेचा निकाल जाहीर, मोहित अग्रवाल देशात पहिला, वाचा टॉपर्सची संपूर्ण यादी

Marathi News
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) भारतीय आर्थिक सेवा (IES) आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा २०२५ चे अंतिम निकाल जाहीर केले आहेत. उमेदवार UPSC च्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वर आपला निकाल पाहू शकतात. भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षेत मोहित अग्रवाल नादबाईवाला प्रथम आला आहे. 

शिवराज यादव | Updated: Oct 1, 2025, 05:43 PM IST
UPSC Results 2025: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) भारतीय आर्थिक सेवा (IES) आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा २०२५ चे अंतिम निकाल जाहीर केले आहेत. उमेदवार UPSC च्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वर आपला निकाल पाहू शकतात. भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षेत मोहित अग्रवाल नादबाईवाला प्रथम आला आहे. 

जून 2025 मध्ये लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती, त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये मुलाखती आणि व्यक्तिमत्व चाचणी घेण्यात आली होती. या वर्षी, IES मध्ये नियुक्तीसाठी 12 उमेदवारांची आणि ISS मध्ये 35 उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. 12 IES आणि 35 ISS पदं भरण्यासाठी भरती मोहीम राबविण्यात आली. 

भारतीय आर्थिक सेवा (IES) 2025: मोहित अग्रवाल नादबाईवालाने कमावला पहिला क्रमांक

भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षेत मोहित अग्रवाल नादबाईवालाने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. त्यांच्यानंतर ऊर्जा रहेजा आणि गौतम मिश्रा अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

IES 2025 साठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी

भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) 2025 निकाल: कशिश कसाना अव्वल 

भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षेत, कशिश कसाना मेरिट लिस्टमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. तिच्यापाठोपाठ आकाश कुमार शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर आणि शुभेंदू घोष तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

निवडलेल्या उमेदवारांची यादी - ISS 2025 (टॉप 10 रँक)

आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की 12 उमेदवारांचे (2 आयईएस आणि 10 आयएसएस) निकाल तात्पुरते आहेत. मूळ कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती निश्चित केली जाईल. निकाल जाहीर झाल्यापासून तीन महिन्यांसाठी तात्पुरती स्थिती वैध राहील असे यूपीएससीने म्हटले आहे. या वेळेत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास उमेदवारी रद्द केली जाईल.

FAQ

1) यूपीएससी IES/ISS २०२५ अंतिम निकाल कधी जाहीर झाला?
यूपीएससीने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) आणि भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षेचा अंतिम निकाल १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर केला. ही परीक्षा २० ते २२ जून २०२५ रोजी घेण्यात आली होती, तर लेखी निकाल ३० जुलै २०२५ रोजी आला होता.

2) IES आणि ISS साठी किती उमेदवार निवडले गेले?
IES साठी एकूण १२ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे, तर ISS साठी ३५ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. व्यक्तिमत्त्व परीक्षणासाठी IES साठी २८ आणि ISS साठी १२६ उमेदवारांची निवड झाली होती.

3)  IES २०२५ चा टॉपर कोण आहे?
IES २०२५ चा प्रथम क्रमांक मोहित अग्रवाल नदबईवाला (रोल नंबर: ०८७०१८३) यांनी मिळवला आहे. इतर प्रमुख क्रमांक: २. ऊर्जा राहेजा (०२७०१३४), ३. गौतम मिश्रा (०८७०३७९).

