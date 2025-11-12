UPSC Interview Tips: मुलाखतीवेळी का सांगू नये छंद? न येणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर कसं टाळायचं? A टू Z माहिती!

UPSC Interview Tips: यूपीएससी मुलाखत म्हणजेच व्यक्तिमत्त्व चाचणी ही 275 गुणांची असून तो शेवटची टप्पा असतो. ही चाचणी 20 ते 30 मिनिटे चालते. यातून केवळ ज्ञानाची नाही, तर निर्णयक्षमता, संकटकाळातील धैर्य आणि आत्मविश्वासाची कसोटी घेतली जाते. पण लेखी परीक्षेत टॉप केलेल्यांनाही काही चुका इथे त्रासदायक ठरतात. कोणत्या चुका टाळायच्या असतात? जाणून घेऊया.
दृष्टी आयएएसचे संस्थापक विकास दिव्यकीर्ती यांनी मुलाखती संदर्भातील टीप्स दिल्या आहेत. मेन्स 2025 मध्ये 2736 उमेदवार निवडले गेले पण मुलाखतीत छोट्या चुकांमुळे तुमची संपूर्ण मेहनत वाया जाऊ शकते. ही चाचणी दिल्लीतील डोलपूर हाऊस यूपीएससी कार्यालयात सकाळी 9 वाजता किंवा दुपारी 1 वाजता होते. ई-समन्सद्वारे याचा तपशील मिळतो आणि समस्या असल्यास यूपीएससीशी संपर्क साधता येतो. ही केवळ परीक्षा नाही, तर तुम्ही सिव्हिल सेवक म्हणून योग्य आहात की नाही याची ओळख असल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात.
डिटेल्ड अॅप्लिकेशन फॉर्म (डीएएफ) हा मुलाखतीचा आधार आहे. नाव, जिल्हा, छंद, शिक्षण, नोकरी अनुभव आणि आवड्या सेवांवर (आयएएस, आयपीएस, आयएफएस) आधारित प्रश्न येतात. राज्याची राजकारण, संस्कृती, योजना, आव्हाने आणि संधी यांचा अभ्यास करा. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बातम्या, सरकारी धोरणे, बजेट आणि योजना वाचून संतुलित मत तयार करा. दररोज वर्तमानपत्रे वाचा, जेणेकरून विविध मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडता येईल. ही तयारी तुम्हाला अपरिचित प्रश्नांवरही सक्षम बनवेल, असे दृष्टी ग्रुपचे सीईओ विवेक तिवारी सल्ला देतात.
दृष्टी आयएएसचे विकास दिव्यकीर्ती सांगतात, मुलाखतीत चित्रपट पाहणे किंवा गाणी ऐकणे हे छंद सांगू नका. कारण पॅनल अनपेक्षित प्रश्न विचारू शकते, उदा. 1940-50 च्या गाण्यांचा समाजावर परिणाम काय? यामुळे उमेदवार अडचणीत येतो. असे छंद पर्याय मर्यादित करतात आणि चर्चा विचलित होते. त्याऐवजी नियंत्रित व संबंधित छंद निवडा, ज्यावर सोपी व अर्थपूर्ण चर्चा होईल. मेन्स 2025 साठी 2736 उमेदवार निवडले गेले.
प्रश्न कळले नाही किंवा माहिती नसेल तर शांत राहा आणि प्रामाणिकपणे सांगा, "माफ करा, या विषयाची मला माहिती नाही." हे दाखवते की तुम्ही अहंकारी नाही आहात.
फॉर्मल कपडे घाला. पुरुषांसाठी हलक्या रंगाची शर्ट आणि पॅंट, महिलांसाठी साडी किंवा सलवार कमीज. वर्तुळाकार बसणे, हसतमुख राहणे, डोळ्यात डोळे घालणे आणि हातवारे नियंत्रित ठेवा. ही छोटी पावले तुमची शांतता आणि आत्मविश्वास दाखवतात.मुलाखत ही संवाद आहे, ज्यात व्यक्तिमत्त्व, जागरूकता आणि वागणूक महत्त्वाची असते. त्यामुळे नकारात्मक विचार टाळा आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा, असा सल्ला तिवारी देतात.
कोचिंग सेंटरमध्ये मॉक मुलाखती द्या, ज्यामध्ये प्राध्यापक, वरिष्ठ किंवा तज्ज्ञांकडून अभिप्राय घ्या. स्वत:ची कमकुवत बाजू ओळखा आणि सुधारा. योग आणि ध्यानाने नियमित सराव करा, ज्यामुळे तणाव कमी होईल. प्रत्येक पायरी काळजीपूर्वक उचला; छोटी चूक तुम्हाला पश्चातापास कारणीभूत ठरू शकते. तसेच ही तयारी तुम्हाला केवळ गुण नव्हे, तर आयएएस/आयपीएस होण्याची संधी देऊ शकते.
