UPSC Job: अकाऊंटंट ते लेक्चरर सर्वांना संधी; सरकारी नोकरीसाठी 'येथे' पाठवा अर्ज!

UPSC Job: चांगल्या पगाराची सरकारी नोकरी असावी असं प्रत्येकाला वाटतं. तुम्हीदेखील अशा नोकरीच्या शोधात असाल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीने मोठी भर्ती जाहीर केली आहे. यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अर्जाची शेवटची तारीख, पगार याचा सविस्तर तपशील देण्यात आलाय.
यूपीएससी अंतर्गत व्याख्याता, वैद्यकीय अधिकारी, सरकारी वकीलांसह विविध पदांसाठी 213 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत.ही संधी विशेषतः अनुभवी उमेदवारांसाठी आहे, ज्यात सामान्य श्रेणीसाठी 50 वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा आहे.
यूपीएससीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी सर्वाधिक 125 जागा जाहीर केल्या आहेत. याशिवाय, उर्दू व्याख्याता पदांसाठी 15, अतिरिक्त सरकारी वकिलांसाठी 5, सहाय्यक कायदेशीर सल्लागारांसाठी 16 आणि लेखा अधिकाऱ्यांसाठी 32 जागा आहेत. इतर पदांमध्ये सहाय्यक संचालकांचा समावेश आहे.
कायदेशीर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (एलएलबी) आवश्यक आहे. व्याख्याता पदासाठी पदव्युत्तर पदवीसह शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड.) हवी. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी एमबीबीएस पदवी अनिवार्य आहे, तर इतर पदांसाठी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी पुरेशी आहे.
सामान्य (यूआर) उमेदवारांसाठी कमाल वय 50 वर्षे आहे, जे ही भर्ती आकर्षक बनवते. ओबीसींसाठी 53 वर्षे, एससी/एसटीसाठी 55 वर्षे आणि दिव्यांगांसाठी 60 वर्षांपर्यंत मुभा आहे. पदानुसार वयोमर्यादा बदलू शकते, याची उमेदवारांनी नोंद घ्या.
अर्ज upsc.gov.in वर ऑनलाइन भरावे लागतील. प्रिंटआऊट 3 ऑक्टोबरपर्यंत घेता येईल. निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा किंवा मुलाखतीवर आधारित असेल.
सामान्य उमेदवारांना 25 रुपये शुल्क भरावे लागेल. महिला, एससी/एसटी आणि दिव्यांग उमेदवारांना शुल्क माफी आहे. पेमेंट एसबीआय शाखेत किंवा ऑनलाइन करता येईल.
अर्ज प्रक्रिया 13 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू झाली असून 2 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज सादर करता येतील. अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास किंवा दिलेल्या मुदतीनंतर आल्यास ते स्वीकारले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्या.
