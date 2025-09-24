English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
UPSC Job: अकाऊंटंट ते लेक्चरर सर्वांना संधी; सरकारी नोकरीसाठी 'येथे' पाठवा अर्ज!

UPSC Job:  केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीने मोठी भर्ती जाहीर केली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 03:04 PM IST
यूपीएससी नोकरी

UPSC Job: चांगल्या पगाराची सरकारी नोकरी असावी असं प्रत्येकाला वाटतं. तुम्हीदेखील अशा नोकरीच्या शोधात असाल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच यूपीएससीने मोठी भर्ती जाहीर केली आहे. यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अर्जाची शेवटची तारीख, पगार याचा सविस्तर तपशील देण्यात आलाय.

कोणती पदे भरणार?

यूपीएससी अंतर्गत व्याख्याता, वैद्यकीय अधिकारी, सरकारी वकीलांसह विविध पदांसाठी 213 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत.ही संधी विशेषतः अनुभवी उमेदवारांसाठी आहे, ज्यात सामान्य श्रेणीसाठी 50 वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा आहे.

रिक्त पदांची विभागणी

यूपीएससीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी सर्वाधिक 125 जागा जाहीर केल्या आहेत. याशिवाय, उर्दू व्याख्याता पदांसाठी 15, अतिरिक्त सरकारी वकिलांसाठी 5, सहाय्यक कायदेशीर सल्लागारांसाठी 16 आणि लेखा अधिकाऱ्यांसाठी 32 जागा आहेत. इतर पदांमध्ये सहाय्यक संचालकांचा समावेश आहे.

शैक्षणिक अर्हता

कायदेशीर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (एलएलबी) आवश्यक आहे. व्याख्याता पदासाठी पदव्युत्तर पदवीसह शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड.) हवी. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी एमबीबीएस पदवी अनिवार्य आहे, तर इतर पदांसाठी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी पुरेशी आहे.

वयोमर्यादा

सामान्य (यूआर) उमेदवारांसाठी कमाल वय 50 वर्षे आहे, जे ही भर्ती आकर्षक बनवते. ओबीसींसाठी 53 वर्षे, एससी/एसटीसाठी 55 वर्षे आणि दिव्यांगांसाठी 60 वर्षांपर्यंत मुभा आहे. पदानुसार वयोमर्यादा बदलू शकते, याची उमेदवारांनी नोंद घ्या.

अर्ज प्रक्रिया आणि निवड

अर्ज upsc.gov.in वर ऑनलाइन भरावे लागतील. प्रिंटआऊट 3 ऑक्टोबरपर्यंत घेता येईल. निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा किंवा मुलाखतीवर आधारित असेल.

किती असेल शुल्क?

सामान्य उमेदवारांना 25 रुपये शुल्क भरावे लागेल. महिला, एससी/एसटी आणि दिव्यांग उमेदवारांना शुल्क माफी आहे. पेमेंट एसबीआय शाखेत किंवा ऑनलाइन करता येईल.

कधीपर्यंत पाठवाल अर्ज?

अर्ज प्रक्रिया 13 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू झाली असून 2 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज सादर करता येतील. अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास किंवा दिलेल्या मुदतीनंतर आल्यास ते स्वीकारले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्या. 

FAQ

प्रश्न: यूपीएससीच्या नवीन भर्तीमध्ये कोणत्या पदांसाठी जागा जाहीर झाल्या आहेत?

उत्तर: यूपीएससीने २१३ पदांसाठी भर्ती जाहीर केली आहे, ज्यात वैद्यकीय अधिकारी (१२५ जागा), उर्दू व्याख्याता (१५ जागा), अतिरिक्त सरकारी वकील (५ जागा), सहाय्यक कायदेशीर सल्लागार (१६ जागा), लेखा अधिकारी (३२ जागा) आणि सहाय्यक संचालक यांचा समावेश आह

प्रश्न: या पदांसाठी अर्ज करण्याची पात्रता आणि वयोमर्यादा काय आहे?

उत्तर: कायदेशीर पदांसाठी एलएलबी, व्याख्याता पदांसाठी पदव्युत्तर पदवी आणि बी.एड., तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी एमबीबीएस आवश्यक आहे. इतर पदांसाठी पदवी/पदव्युत्तर पदवी पुरेशी आहे. सामान्य उमेदवारांसाठी कमाल वय ५० वर्षे, ओबीसीसाठी ५३, एससी/एसटीसाठी ५५ आणि दिव्यांगांसाठी ६० वर्षे आहे.

प्रश्न: अर्ज प्रक्रिया आणि शुल्क याबाबत काय माहिती आहे?

उत्तर: अर्ज १३ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत upsc.gov.in वर ऑनलाइन भरावे लागतील. प्रिंटआऊट ३ ऑक्टोबरपर्यंत घेता येईल. सामान्य उमेदवारांसाठी शुल्क २५ रुपये आहे, तर महिला, एससी/एसटी आणि दिव्यांगांना शुल्क माफी आहे. पेमेंट ऑनलाइन किंवा एसबीआय शाखेत करता येईल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Govt Jobs 2025sarkari NaukriGovt Jobs AlertUPSCयूपीएससी

