Marathi News
महिलेचा AC कोचमध्ये तुफान राडा! प्लॅटफॉर्मवरील लोकही घाबरले; Video पाहून बसेल धक्का

Woman Broke Train Window: सोशल मीडियावरील हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं असून व्हिडीओमध्येही प्लॅटफॉर्मवरील प्रवाशांना हा तमाशा पाहून धक्का बसल्याचं दिसत आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 30, 2025, 01:51 PM IST
घटना कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे

Woman Broke Train Window: जगातील सर्वात मोठं रेल्वेचं जाळं असलेल्या देशांमध्ये समावेश होणाऱ्या भारतात लोकांना रेल्वे कसं वागावं याचं समाजभान नसतं अशी टीका अनेकदा होते. वेगवेगळ्या प्रसंगांमधून हे अधोरेखित होतं. यामध्ये मग रेल्वेत बसण्याची शिस्त असो, स्वच्छता असो, तिकीट बुकिंगची सिस्टीम असो साऱ्यातच थोड्याफार फरकाने गोंधळ असतो. मात्र वेळोवेळी अशा काही घटना घडतात की त्यामधून खरोखरच कसं वागावं हे लोकांना समजत नाही असं वाटतं. असाच काहीसा प्रकार नुकताच एका एसी ट्रेनमध्ये घडला.

सारा गोंधळ पाहून लोक थक्क

इंदोरहून दिल्लीकडे जाणाऱ्या ट्रेनच्या एसी कोचमध्ये एका महिलेनं खिडकीची काच फोडल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून सारा गोंधळ पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. प्रमोद नावाच्या व्यक्तीने सोशल मीडियावरुन हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्याला लाखभराहून अधिक व्ह्यूज आहेत.

काय घडलं

मिळालेल्या माहितीनुसार, 30 ऑक्टोबरच्या आसपासचा हा व्हिडीओ असल्याचं सांगितलं जात आहे. इंदोर-दिल्ली ट्रेनमध्ये बसलेल्या महिलेने जेवणासाठी दिला जाणारा प्लास्टिक बोर्ड वापरुन रेल्वेच्या एसी डब्याची काच फोडली. ती काच फोडत असतानाच तिच्यासोबत एक लहान मूलही होतं. या महिलेला थांबवण्याचा प्रयत्न इतर प्रवासी करत होते. अनेकदा प्रयत्न केल्यानंतर ही काच फुटली आणि तुकडे सीटवर उडाले. हा सारा प्रकार पाहून प्लॅटफॉर्मवर उभे असलेले लोकही थक्क झाले.

महिलेने काच का फोडली?

आपली पर्स चोरीला गेल्याचा दावा ही महिला करत होती. काच फोडताना ही महिला जोरजोरात, "मला माझी पर्स परत आणून द्या!" असं ओरडत होती. या व्हिडीओला देण्यात आलेल्या कॅप्शनमधील माहितीनुसार, महिलेची पर्स चोरीला गेली होती. तिने रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) कडे मदत मागितली, पण त्यांनी शोधण्यात मदत केली नाही. यामुळे संतापून तिने काच फोडली. 

रेल्वे पोलिसांचं म्हणणं काय?

रेल्वे पोलीस दलाने म्हणजेच आरपीएफने स्पष्टीकरण देताना या महिलेने केलेला दावा खोटा असल्याचं म्हटलं आहे. या महिलेला मानसिक आजार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. आरपीएफने महिलेला ताब्यात घेतलं होतं. तिची पर्स हरवली नव्हती. तिला ग्रेटर नोएडा रेल्वे पोलिसांकडे (जीआरपी) सोपवण्यात आलं आहे. इंदोर रेल्वे जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा यांनी सांगितलं की हा व्हिडिओ फेक आहे आणि इंदोरशी संबंधित नाही; यामुळे भ्रामक माहिती पसरतेय. रेल्वे मंत्रालयानेही या प्रकरी नोटीस बजावली आहे. पुढील कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. काहींनी महिलेच्या वागण्यावर टीका केली, तर काहींनी आरपीएफच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

