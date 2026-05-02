English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  लस्सीमध्ये लघवी मिसळल्याचा घृणास्पद प्रकार उघड; VIDEO व्हायरल झाल्यानंतर लोकांमध्ये चीड!

लस्सीमध्ये लघवी मिसळल्याचा घृणास्पद प्रकार उघड; VIDEO व्हायरल झाल्यानंतर लोकांमध्ये चीड!

Urine mixed in lassi:  लस्सी आणि शीतपेयांचे दुकान चालवणाऱ्या एका तरुणावर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तो ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या लस्सीमध्ये लघवी मिसळत होता, असे स्थानिकांनी म्हटले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 2, 2026, 02:05 PM IST
लस्सीमध्ये लघवी मिसळल्याचा घृणास्पद प्रकार उघड; VIDEO व्हायरल झाल्यानंतर लोकांमध्ये चीड!
लस्सीमध्ये लघवी. फोटो सौजन्य-AI

Urine mixed in lassi: खाद्यपदार्थांच्या शुद्धतेबाबत आणि स्वच्छतेबाबत समाजात आधीच भीतीचे वातावरण असताना तेलंगणातून एक अत्यंत संतापजनक आणि घृणास्पद प्रकार समोर आलाय. तेलंगणा राज्यातील मेदक जिल्ह्यात एका तरुणाने विक्रीसाठी असलेल्या लस्सीमध्ये लघवी मिसळल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून, नागरिकांनी संबंधित दुकानदारावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

घटना नेमकी काय आहे?

तेलंगणाच्या मेदक जिल्ह्यातील एका प्रसिद्ध बाजारपेठेत ही घटना घडली. येथे लस्सी आणि शीतपेयांचे दुकान चालवणाऱ्या एका तरुणावर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तो ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या लस्सीमध्ये लघवी मिसळत होता, असे स्थानिकांनी म्हटले. यानंतर एका जागृत नागरिकाने या घटनेचा छडा लावला आणि हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद केला. अन्नपदार्थांशी निगडित असलेल्या अशा प्रकारच्या अमानवीय कृत्यामुळे लोकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ वाऱ्यासारखा सोशल मीडियावर पसरला. व्हिडिओमध्ये संबंधित तरुण संशयास्पद हालचाली करताना दिसत असून, तो लस्सीच्या भांड्यात काहीतरी अशुद्ध मिसळत असल्याचे दिसून येत आहे. हा व्हिडिओ समोर येताच मेदक शहरातील स्थानिक नागरिकांनी दुकानाबाहेर मोठी गर्दी केली आणि आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली.

सार्वजनिक आरोग्यावर ओढवले संकट

उन्हाळ्याच्या दिवसात नागरिक तहान भागवण्यासाठी लस्सी, ताक आणि इतर शीतपेयांचा आधार घेतात. अशावेळी विश्वासाने घेतलेल्या पदार्थात जर मानवी कचरा किंवा लघवीसारखे घटक मिसळले जात असतील, तर ते सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. यामुळे संसर्गजन्य रोग पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळे खाद्य सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (FSSAI) नियमावलीचा उघडपणे भंग झाल्याचे दिसून येते.

पोलिसांनी काय केली कारवाई?

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी परिसरात बंदोबस्त वाढवला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पोलिसांनी आरोपी तरुणाला ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमान्वये जसे की लोकांच्या आरोग्याशी खेळणे आणि धार्मिक भावना दुखावणे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून यामागे काही विशिष्ट हेतू होता का?, याचा शोध घेत आहेत.

स्थानिक बाजारपेठेत भीतीचे वातावरण

या घटनेनंतर मेदक जिल्ह्यातील आणि आसपासच्या परिसरातील हॉटेल तसेच ज्यूस सेंटरवर लोकांचा विश्वास उडाला आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी या घटनेचा निषेध केला असून, अशा एका गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीमुळे संपूर्ण व्यापारी वर्गाची बदनामी होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. अनेक नागरिकांनी आता बाहेरचे उघड्यावरचे पदार्थ खाणे टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा फटका प्रामाणिक व्यावसायिकांनाही बसत आहे.

प्रशासनाकडून कडक तपासणीचे आदेश

या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने अन्न सुरक्षा विभागाला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व लस्सी सेंटर, ज्यूस स्टॉल्स आणि खानावळींची अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्वच्छता आणि शुद्धतेचे निकष न पाळणाऱ्या दुकानांचे परवाने रद्द करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. ही घटना केवळ एका दुकानापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण अन्न साखळीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.

नागरिकांना खबरदारीची गरज

या निंदनीय घटनेमुळे ग्राहकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. आपण जे अन्न किंवा पेय विकत घेतो, ते कोणत्या परिस्थितीत तयार केले जात आहे, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या घटना कुठेही आढळल्यास घाबरून न जाता किंवा कायदा हातात न घेता, तात्काळ प्रशासनाला आणि पोलिसांना कळवणे गरजेचे आहे. डिजिटल युगात प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवणे सोपे झाले असून, नागरिकांच्या जागरूकतेमुळेच असे प्रकार उघडकीस येऊ शकतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Urine mixed in lassitelanganaMedakyoung manmixing urine into lassi

