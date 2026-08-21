/Explained: अमेरिकेत मोठी उलथापालथ; भारतात होम लोन, EMI, रुपया आणि शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतून आलेल्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीने भारतातील कर्जदार आणि गुंतवणूकदारांची चिंता वाढवली आहे. अमेरिकेच्या 30 वर्षांच्या ट्रेझरी बॉन्डवरील यिल्डने 19 वर्षांतील उच्चांक गाठला. 17 ऑगस्ट रोजी यिल्ड 5.31 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली, तर 18 ऑगस्टला ती 5.28 टक्के होती. 19 ऑगस्टला ती काहीशी कमी होऊन 5.19 टक्क्यांवर आली. या वाढीमागे अमेरिकेवरील वाढते कर्ज, महागाईची चिंता, मोठी वित्तीय तूट आणि दीर्घकालीन कर्जउभारणीवरील वाढता खर्च अशी अनेक कारणे आहेत. याचा परिणाम फक्त अमेरिकेपुरता मर्यादित राहत नाही. जागतिक वित्तीय बाजार परस्पर जोडलेले असल्याने भारतातील व्याजदर, रुपया आणि शेअर बाजारावरही त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात.
बॉन्ड यिल्ड म्हणजे सरकारकडून कर्ज घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांना अपेक्षित असलेला परतावा. बॉन्डची किंमत आणि यिल्ड साधारणपणे विरुद्ध दिशेने जातात. अमेरिकेच्या दीर्घकालीन बॉन्डमध्ये विक्रीचा दबाव वाढल्याने यिल्ड वर गेली.अमेरिकेचे कर्ज आता सुमारे 40 ट्रिलियन डॉलरच्या पातळीवर पोहोचले असून मोठी वित्तीय तूट, संरक्षण खर्च, महागाई आणि भविष्यातील कर्जउभारणीबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन अमेरिकन कर्जासाठी जास्त परतावा मागितला जात आहे.
इथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे गरजेचे आहे.अमेरिकेच्या 30 वर्षांच्या बॉन्ड यिल्डमध्ये वाढ झाली म्हणून भारतातील होम लोन EMI थेट वाढत नाही.भारतातील कर्जाचे व्याजदर RBIच्या धोरणात्मक व्याजदरांसह बँकांची निधीची किंमत, कर्जाची मागणी, देशांतर्गत बॉन्ड यिल्ड आणि बँकेच्या कर्जदरांवर अवलंबून असतात.मात्र अमेरिकेतील दीर्घकालीन यिल्ड सतत उंच राहिल्यास जागतिक बाजारातील कर्जाचा खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे भारतातही व्याजदर कमी होण्याचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणूनच स्वस्त होम लोनची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. झी बिझनेसच्या विश्लेषणानुसार, यामुळे भारतात कर्जदर मोठ्या प्रमाणावर खाली येण्याचा मार्ग काहीसा कठीण होऊ शकतो.
अमेरिकेतील वाढती यिल्ड आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम भारताच्या चलन बाजारावर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत RBIला महागाई, रुपया आणि आर्थिक वाढ यांच्यात संतुलन साधावे लागते.भारताचा 10 वर्षांचा सरकारी बॉन्ड यिल्ड 20 ऑगस्टला सुमारे 6.86 टक्क्यांवर होता. म्हणजेच देशांतर्गत बॉन्ड बाजारातही व्याजदराच्या हालचालींवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे.
अमेरिकन बॉन्डवर जास्त परतावा मिळत असल्यास काही आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार अमेरिकन मालमत्तेकडे वळू शकतात. त्यामुळे उदयोन्मुख बाजारांमधून भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका वाढतो आणि संबंधित देशांच्या चलनावर दबाव येऊ शकतो.मात्र सध्याच्या परिस्थितीत रुपयावर केवळ अमेरिकन बॉन्ड यिल्डचा परिणाम होत नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलरची मागणी आणि भू-राजकीय परिस्थितीही महत्त्वाची आहेत. 20 ऑगस्टला रुपया डॉलरच्या तुलनेत 95.7050 वर बंद झाला होता, तर RBIच्या हस्तक्षेपामुळे मोठी घसरण रोखण्यास मदत झाली.
बॉन्ड यिल्ड वाढली की गुंतवणूकदारांना तुलनेने सुरक्षित सरकारी रोख्यांमधून अधिक परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे काही गुंतवणूकदार जोखमीच्या मालमत्तेतील, विशेषतः शेअर्समधील गुंतवणूक कमी करू शकतात.याशिवाय कंपन्यांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च वाढल्यास भविष्यातील नफा आणि मूल्यांकनावर दबाव येऊ शकतो. अमेरिकेतील दीर्घकालीन यिल्ड वाढल्याने जागतिक इक्विटी बाजारातही अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
होम लोन घेणाऱ्यांनी केवळ अमेरिकेतील बॉन्ड यिल्ड पाहून निर्णय घेऊ नये. RBIचे धोरण, बँकेचा कर्जदर, तुमचा क्रेडिट स्कोअर, कर्जाचा कालावधी आणि फिक्स्ड किंवा फ्लोटिंग रेट हे अधिक थेट घटक आहेत.फ्लोटिंग रेटवरील कर्जदारांनी व्याजदर कमी होण्याची अपेक्षा ठेवताना जागतिक बाजारातील जोखीमही लक्षात घ्यावी. व्याजदर कमी झाले तर EMI कमी होण्याऐवजी काही बँका कर्जाचा कालावधी कमी करण्याचा पर्यायही देऊ शकतात. त्यामुळे बँकेच्या कर्जाच्या अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेझरीने दीर्घकालीन बॉन्डची खरेदी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 30 वर्षांच्या यिल्डमध्ये काही प्रमाणात घसरण झाली. मात्र बाजारातील मूळ चिंता अद्याप कायम आहे—अमेरिकेची मोठी वित्तीय तूट, वाढते सरकारी कर्ज आणि महागाईचा धोका.म्हणूनच भारतीयांसाठी सध्या मुख्य संदेश असा आहे की अमेरिकेतील बॉन्ड यिल्ड वाढ म्हणजे भारतात उद्यापासून EMI वाढणार असा थेट अर्थ नाही. मात्र जागतिक कर्जखर्च, रुपया, विदेशी गुंतवणूक आणि RBIच्या भविष्यातील व्याजदर धोरणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे होम लोन घेणारे, कर्जदार आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार यांनी पुढील काही आठवड्यांत अमेरिकन ट्रेझरी यिल्ड, कच्चे तेल, डॉलर-रुपया आणि RBIच्या निर्णयांकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.