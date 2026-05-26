/Petrol-Diesel Price: या राज्यांमध्ये अजूनही पेट्रोलचा दर 100 रुपयांपेक्षा कमी; मग महाराष्ट्रात इतकं महाग का? नेमकं गणित काय?

Low Petrol Price: अमेरिका-इराणमधील तणावामुळे देशातील पेट्रोलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. अनेक राज्यांमध्ये दर प्रति लीटर 100 च्या पुढे गेला आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये दर मात्र अद्यापही 100 च्या आत आहे.
Low Petrol Price: अमेरिका-इराणमधील संघर्षाचे चटके आता संपूर्ण जगाला बसू लागले आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर पडला आहे. देशातील पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. केंद्र सरकारने मागील 12 दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे. यामुळे 12 दिवसांत पेट्रोल, डिझेल 7.50 रुपयांनी महाग झालं आहे.
15 मे रोजी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 3.16 रुपयांची, 19 मे रोजी 90 पैशांची, 23 मे रोजी 87 पैशांची आणि 25 मे रोजी 2.61 रुपयांची वाढ करण्यात आली. सध्या, बहुतांश राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या दराने प्रति लिटर 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र असं असलं तरी अरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या खालीच आहेत.
ताज्या रिपोर्टनुसार, सर्वात महाग पेट्रोल आंध्र प्रदेशात मिळत आहे. तिथे पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 117.88 रुपयांवर पोहोचला आहे. दरम्यान अरुणाचल प्रदेश आणि अदंमान-निकोबारमध्ये हा दर अनुक्रम 97.70 रुपये आणि 88.66 रुपये प्रति लिटर आहे. कमी करदरांमुळे, येथील लोकांना इतर राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोलच्या किमतींमध्ये सवलत मिळते. ही वस्तुस्थिती देशभरातील इंधनाच्या किमतींमधील तफावत दर्शवते
पेट्रोलच्या किमतींमधील वाढीमागील मुख्य कारण हे राज्यांनी लादलेले कर (Tax) हेच आहेत. याचा परिणाम लॉजिस्टिक्स (वाहतूक व्यवस्था) आणि डीलर्सच्या कमिशनवर होतो. करवसुली दुहेरी पद्धतीने केली जात असल्यामुळे, पेट्रोलच्या किमती वाढणे अपरिहार्य आहे. परिणामी, जर हा कल असाच कायम राहिला, तर देशभरात पेट्रोल आणखीच महाग होईल.
एका अहवालानुसार, आंध्र प्रदेश हे असे राज्य आहे जिथे पेट्रोलच्या किमतींमध्ये सर्वाधिक वाढ दिसून आली आहे. याव्यतिरिक्त, तेलंगणा, केरळ, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या किमतींनी 100 रुपये प्रति लिटरचा टप्पा ओलांडला आहे. ही बाब देशभरातील इंधनाच्या किमतींमधील तफावतही अधोरेखित करते.
तज्ज्ञांच्या मते, फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये 50 क्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मार्गे होणाऱ्या पुरवठ्यावर बंदी येण्याच्या भीती यासाठी कारणीभूत आहे.