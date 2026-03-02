US-Israeal Attacks Iran: मिडल ईस्टमध्ये युद्ध छेडलं असतानाच PM नरेंद्र मोदींचा नेतन्याहू आणि UAE मध्ये फोन; दोन्ही देशांना आवाहन

US-Israeal Attack Iran: आखाती देशांमधील वाढत्या तणावादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली आहे. यादरम्यान त्यांनी त्यांच्या देशात लवकर युद्धविराम करण्याची गरज बोलून दाखवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं आहे की, त्यांनी सध्याच्या स्थितीवर चर्चा केली आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राथमिकता देण्यचाा पुनरुच्चार केला. त्यांनी म्हटलं की, भारत लवकरच शांतता स्थापन करण्यासाठी आणि हिंसा रोखण्याचं आवाहन करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त अरब आमिरातचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांच्याशीही चर्चा केली. त्यांनी युएईवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध नोंदवला आणि नागरिकांचे मृत्यू, नुकसान यासंदर्भात शोक व्यक्त केला. मोदींनी म्हटलं की, या कठीण समयी भारत युएईसोबत आहे आणि तिथे राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत घेतलेल्या काळजीबद्दल आभारी आहे.
"पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून सध्याच्या स्थितीवर चर्चा केली. अलिकडच्या घडामोडींबद्दल भारताच्या चिंता व्यक्त केल्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यावर भर दिला. भारत युद्ध लवकर थांबवण्याची गरज पुन्हा एकदा व्यक्त करतो," असं नरेंद्र मोदींनी लिहिलं आहे.
दुसऱ्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "युएईचे अध्यक्ष, माझे बंधू शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्याशी संवाद साधला. युएईवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि या हल्ल्यांमध्ये झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त केला. या कठीण काळात भारत युएईसोबत एकजुटीने उभा आहे. युएईमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची काळजी घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. आम्ही तणाव कमी करणे, प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरतेचे समर्थन करतो".
अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणला लक्ष्य केल्यामुळं मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणखी बिकट झाली. इराणी सरकारी माध्यमांनुसार, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला आहे. संरक्षणमंत्र्यांसह इतर अनेक नेतेही ठार झाल्याचंही वृत्त आहे. इराणने इस्रायल आणि इतर अनेक आखाती देशांवर क्षेपणास्त्रे डागून प्रत्युत्तर दिलं आहे.
इराणच्या या कृतीमुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात मोठे युद्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारताने या संवेदनशील वेळी शांतता, संवाद आणि प्रादेशिक स्थिरतेला पाठिंबा देत संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.