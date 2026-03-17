  Israel-Iran युद्धाची फोडणी तुमच्या खिशाला... अनेक गोष्टी महागल्या; मात्र कोणत्या स्वस्त झाल्या? पहा यादी

Israel-Iran युद्धाची फोडणी तुमच्या खिशाला... अनेक गोष्टी महागल्या; मात्र कोणत्या स्वस्त झाल्या? पहा यादी

सध्या आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचा भारतावर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. आधी गॅस टंचाई, दरवाढ आणि आता जेवणाच्या वस्तूही महागणार अशी माहिती आहे. येत्या काही दिवसांत कोणत्या वस्तू महागणार आणि कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार हे सदर बातमीतून जाणून घ्या.     

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 17, 2026, 01:33 PM IST
US-Israel And Iran Wars Are Affecting The Indian Market: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा आज 18वा दिवस आहे. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी या युद्धाला सुरूवात झाली आणि सुमारे 12 दिवस हे युद्ध सुरू राहणार अशी माहिती होती. मात्र, सध्याचे चित्र पूर्णपणे वेगळेच आहे. युद्धामुळे फक्त आखाती देशांनाच नाही तर, त्याचा मोठा परिणाम भारतावरही होताना गेल्या काही दिवसांपासून पाहायला मिळत आहे. 

गॅस टंचाईचा परिणाम हॉटेल आणि हॉस्पिटलवर

दरम्यान, भारतात ज्या ठिकाणाहून तेल आणि गॅसची आयात होते ते म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी, पण इराण आणि ओमानच्या (UAE) दरम्यान असलेल्या या मार्गावरून तेलाची वाहतूक होते. मात्र, युद्ध परिस्थितीमुळे तो मार्ग सुरक्षित नसल्यामुळे ही आयात थांबली होती. ज्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात एलपीजी गॅसची टंचाई जाणवली. ज्याचा परिणाम घरांमधील स्वयंपाक घरावरच नाही तर हॉटेल व्यावसायिक, कंपन्यांवरही झाला. अनेक मोठ मोठ्या हॉटेल चालकांना गॅस शेगडीवरून थेट चुलीकडे वळावे लागले, जेवणाच्या मेनू मधून शिजायला वेळ लागणारे पदार्थ कमी करण्यात आले. 

गृहिणींसह हॉटेल चालकांचे बजेट कोमडणार 

तसेच याचा परिणाम हॉस्पिटल, महाविद्यालयाचे मेसवरही होताना पाहायला मिळाले. दरम्यान, युद्धामुळे एकीकडे गॅस टंचाई आणि दरवाढीत सर्वसामान्य होरपळत असताना आता खाद्यतेलाचे दरही वाढले आहेत. खाद्यातेलाच्या दरात 3 टक्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे गृहिणींसह हॉटेल चालकांचे बजेट कोलमडणार असून जेवण 'महागणार' आहे. साबुदाण्याच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. दरम्यान निर्यात केला जाणारा बासमती तांदूळ बंदरातून परत आल्याने येत्या काही दिवसांत तांदळाच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. 

 

काय स्वस्त, काय महाग? 

आखादी देशात युद्ध सुरू असल्याने त्याची झळ  सर्वसामान्यांच्या  खिशाला बसू लागलीये. युद्धामुळे किराणामाल तसंच सुकामेवा महाग झालाय. खाद्यतेलाच्या देखील किंमतीही वाढल्यात. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडलंय. अशात काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार हे पुढील आराखड्याच्या माध्यमातून जाणून घेऊया. 

 

काय स्वस्त काय महाग
तांदूळ शेतीसाठी लागणारे साहित्य
अंडी खाद्यपदार्थ 
सोने हॉटेलिंग
चांदी तेल
भाजीपाला साबुदाणा 
फळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू 
कांदा

सुका मेवा

 

आखाती देशातील संघर्षाची सध्याची परिस्थिती काय? 

आखाती देशातील संघर्ष अधिक प्रमाणात वाढला आहे. अमेरिकेने आता इराणच्या लष्करी तळांवर आणि तेल सुविधांवर जोरदार हल्ले करण्यास सुरूवात केली आहे. इराण देखील मागे न हटता प्रत्युत्तर देण्याच्या पूर्ण तयारीत आहे. या दरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव वाढला आहे. या युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

