हायरिंग प्रक्रियेत AIचा वापर प्रयोग नाही तर बनलेय गरज!

AI in Hiring Process: संपूर्ण भारतातील रिक्रूटर्स आता स्मार्ट आणि प्रभावी पद्धतीने हायरिंग इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी वापरत आहेत. LinkedIn च्या रिसर्चनुसार भारतात 63% रिक्रूटर्स हायरिंग प्रोसेसचा स्पीड आणि एक्युरेसी वाढवण्यासाठी AI-पावर्ड टूल्स चा वापर करत आहेत. यामुळे हायरिंग प्रोसेसमध्ये AIची भूमिका आता फक्त ऑटोमेशनपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. आता AI वर्कफ्लोला नवा आकार देत आहेत. निर्णय योग्य पद्धतीने घेण्यास याची मदत होत असल्याने याचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे दिसत आहेत. बिजनेस व्हॅल्यूला देखील याचा फायदा होत आहे.
झी मीडियाची स्पेशल सीरीज ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ च्या दूसऱ्या एपिसोडच्या चर्चेता हा मुख्य विषय आहे. या एपिसोडमध्ये LinkedIn ची APAC VP – Talent & Learning Solutions, रुची आनंद आणि विप्रोचे चीफ ऑपरटिंग ऑफीसर संजीव जैन सहभागी झाले. AI, LinkedIn Hiring Assistant सारख्या टूल्सच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात एफिशिएन्सी वाढत आहे. यामुळे वैयक्तीकरीत्या समजू घेऊन मत तयार करणे, अगदी सहज सोपे झाले आहे. यामुळे हायरिंगची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद झाल्याचे एपिसोडमध्ये सहभागी झालेल्या मान्यवरांनी सांगितले.
AI अगदी जलद गतीने रिक्रूटर्स आणि वर्कफ्लो यांच्यात बदल घडवत आहे. रोल्स काय असेल तसेच योग्य टॅलेंट शोधण्याचा AI उत्तम आणि जलद पर्याय ठरत आहे. या एपिसोडमध्ये संजीव जैन यांनी सांगितले की, “AI चा वापर आता स्किल्स आणि क्षमता यांच्या आधारावर रोल्स निश्चित करण्यासाठी केला जात आहे.” अनुभव-आधारित योग्य जॉब डिस्क्रिप्शन व्यतिरीक्त आता रिक्रूटर्स यांना कोणत्या रोलमध्ये यशस्वी होण्यास कोणत्या प्रकारच्या स्किल्सची आवश्यकता आहे, याचा विचार करण्यास अधिक वेळ मिळत आहे .
AI रोल आवश्यकतेनुसार एनालिसिस करुन आवश्यक स्किल्स सोबत जोडत आहे. यामुळे रिक्रूटर्सना अधिक संबधीत आणि स्पष्ट जॉब डिस्क्रिप्शन ठरवण्याचा निर्णय घेण्यास मदत होत आहे. यामुळे हायरिंग प्रोसेसच्या सुरुवातीपासूनच योग्य ताळमेळ बसवता येत आहे. यासोबतच AI इंटरनल जॉब मॅचिंगसाठी देखील मदत करत आहे. उपलब्ध क्षमता आणि रोल्स यांच्यातील कनेक्शन ठरवणे फक्त बाह्य टॅलेंट शोधण्यावर निर्भर असते. परिणामी, वर्कफ्लोला जटिल न बनवता अधिक माहितीवर आधारित, एफिशिएंट आणि संधी केंद्रित हायरिंग करणे शक्य होत आहे.
AI चा परिणाम हायरिंग फनलच्या प्रत्येक स्टेजमध्ये पहायला मिळते. यामुळे निर्णय अधिक जलद आणि योग्य पद्धततीने घेण्यास मदत होत आहे. विप्रोच्या अनुभवावर आधारीत संजीव जैन सांगतात की AI जॉब डिस्क्रिप्शनला अधिक क्लियर आणि रिलेटेड बनवत आहे. यामुळे ठरवलेल्या स्किल्सवर आधारातील प्रोफाइल्सची स्क्रीनिंग करता येत आहे. यामुळे डेटा-आधारित, इंट्यूटिव शिवाय कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा न करता मूल्यांकनाच्या आधारे शॉर्टलिस्ट केलेल्या कॅंडिडेट्सची क्वालिटी सुधारता येत आहे. आज भारतात 63% रिक्रूटर्स AI-पावर्ड स्क्रीनिंग टूल्सचा वापर करत आहेत. यापैकी 54% रिक्रूटर्सचे म्हणणे आहे की यामुळे स्किल्स आणि रोल यांच्यात एक योग्य मॅचिंग होत आहे. यामुळे हाई-क्वालिटी शॉर्टलिस्ट तयार करता येत आहे.
जेव्हा AI रूटीन काम हाताळते, तेव्हा रिक्रूटर्सचा त्या कामाचा वेळ वाचोत. अमूल्य वेळ वाटत असल्याचा फायदा रिक्रूटर्सना होत आहे. कॅंडिडेट एक्सपीरियन्स. संजीव जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, LinkedIn Hiring Assistant सारखे टूल्स रिक्रूटर्सना सुरुवातीला आणि नंतर होणारी चर्चा कमी करण्यासाठी तसेच टाळण्यासाठी सुरुवातीच्या हायरिंग टास्कला सुलभ करुन जलद गतीने काम करण्यास मदत करत आहे. मॅन्युअल मेहनत कमी झाल्याने रिक्रूटर्सचा अमूल्य वेळ वाचत आहे. या वेळेचा सदुउपयोग ते जी कामे AI टूल करत नाहीत, त्या कामासाठी वापरु शकतात.
या वेळेचा सदुपयोग हायरिंग मॅनेजर्स यांना सल्ले देण्यासाठी, कॅंडिडेट्स सोबत चर्चा करुन चांगले संबध निर्माण करण्यास तसेच वर्कफोर्स आणि स्किल प्लानिंग यांच्यासाठी योगदान देण्यासारख्या हाय-व्हॅल्यू कामांसाठी केला जाऊ शकतो. हे एक असे क्षेत्र आहे जिथे मानवी बुद्धेमत्तेची समझ आणि जजमेंट यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. रुची आनंद याचा पुन्हा संदर्भ दिला की LinkedIn Hiring Assistant सारखे AI टूल्स रिक्रूटर्सना फक्त ज्यादा प्रोफाइल्स प्रोसेस करण्याऐवजी अचून पद्धतीने योग्य निर्णय घेण्यास तसेच विचार विनीमय करुन काम करण्यास मदत करत आहेत.
LinkedIn Hiring Assistant फक्त ऑटोमेशनसाठी ऑटोमेशन नाही. योग्य रिक्रूटर जजमेंट, मजबूत हायरिंग तसेच अधिक परिणामकारक रिक्रूटमेंट फंक्शन सक्षम बनवत आहे. यामुळे स्मार्ट, जलद आणि मोठ्या प्रमाणात हायरिंग करण्यास मदत होत आहे.
(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)