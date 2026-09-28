/पुरुषाच्या शरीरात आढळले गर्भाशय, तपासणीवेळी डॉक्टरही हैराण;PMDS म्हणजे नेमकं काय?

दिल्लीतील 26 वर्षीय विवाहित पुरुषाला लग्नाला दोन वर्षे झाली होती, मात्र मूल होत नसल्याने त्याने डॉक्टरांकडे तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान डॉक्टरांना त्याच्या शरीरात गर्भाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब असल्याचे आढळून आले. या अत्यंत दुर्मिळ वैद्यकीय स्थितीमुळे डॉक्टरांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. या प्रकरणाला ‘परसिस्टंट म्यूलरियन डक्ट सिंड्रोम’ म्हणजेच पीएमडीएस असे म्हटले जाते. पीएमडीएस म्हणजे काय? याचा कसा होतो परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
दिल्लीतील एका खासगी रुग्णालयात या तरुणावर उपचार करण्यात आले. मुख्य युरोलॉजिस्ट डॉ. सुशील खरबंदा यांच्या माहितीनुसार, लग्नानंतर दोन वर्षे मूल होत नसल्याने या पुरुषाची इनफर्टिलिटीची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी केलेल्या विविध वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये शरीराच्या आत गर्भाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब असल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे बाहेरून त्याचे शरीर पूर्णपणे पुरुषासारखे दिसत होते.
डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, या व्यक्तीमध्ये पुरुषांच्या शरीराशी संबंधित शारीरिक वैशिष्ट्ये सामान्यपणे विकसित झाली होती. त्यामुळे त्याच्या शरीरात अशी वेगळी रचना असल्याचा कोणताही स्पष्ट संकेत यापूर्वी मिळाला नव्हता. इनफर्टिलिटीची तपासणी झाली नसती, तर ही स्थिती आणखी उशिरा लक्षात आली असती. अशा प्रकारची परिस्थिती अत्यंत दुर्मिळ असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
‘परसिस्टंट म्यूलरियन डक्ट सिंड्रोम’ ही जन्मजात आणि अत्यंत दुर्मिळ वैद्यकीय स्थिती आहे. नेचर रिव्ह्यू यूरॉलॉजीमध्ये प्रकाशित माहितीनुसार, पीएमडीएस असलेल्या व्यक्तींचे क्रोमोसोम सामान्यतः 46,XY असतात आणि शरीराचा विकास पुरुष म्हणून होतो. मात्र, भ्रूणाच्या विकासादरम्यान म्यूलरियन डक्टमधून तयार होणारे गर्भाशय आणि फॅलोपियन ट्यूबसारखे अवयव शरीरातच राहतात. जगभरात आतापर्यंत अशा 300 पेक्षा कमी प्रकरणांची नोंद झाल्याचे उपलब्ध वैद्यकीय माहितीत नमूद आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये ग्लोबल जनरल ऑफ सर्जरी एण्ड केस रिपोर्ट्समध्ये प्रकाशित एका अहवालात 48 वर्षीय पुरुषाच्या शरीरात गर्भाशयासारखी रचना आढळल्याचे नमूद करण्यात आले होते. वारंवार लघवी होणे आणि वीर्यामध्ये रक्त येणे यामुळे त्याची तपासणी करण्यात आली होती. सीटी स्कॅनमध्ये ही रचना आढळल्यानंतर शस्त्रक्रियेद्वारे ती काढण्यात आली. त्यानंतर करण्यात आलेल्या हिस्टोपॅथोलॉजिकल तपासणीत ती गर्भाशयाच्या ऊती असल्याचे स्पष्ट झाले.
2019 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात दीड वर्षांच्या मुलाच्या शरीरात गर्भाशय, फॅलोपियन ट्यूब आणि अंडाशयासारख्या रचना आढळल्याचे नमूद करण्यात आले होते. पीएमडीएस ही जन्मजात स्थिती असल्याने तिचा शोध वेगवेगळ्या कारणांसाठी करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय तपासण्यांमध्ये लागू शकतो. मात्र, प्रत्येक रुग्णामध्ये लक्षणे किंवा शरीरातील रचनांमध्ये एकसारखे बदल असतीलच असे नाही. त्यामुळे अशा दुर्मिळ प्रकरणांचे निदान करण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी आणि इमेजिंग चाचण्यांना महत्त्व आहे.