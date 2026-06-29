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कॅश, सोन्याचे दागिने, प्रॉपर्टीचे कागदपत्रं, डायऱ्या अन्...; अयोध्या दानपेटीमधील चोरीतील आठही आरोपींच्या घरांवर एकाचवेळी धाड, तिथं काय काय सापडलं?

आठही आरोपींना 29 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आज या आरोपींना न्यायालयामध्ये हजर केलं जाणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधीच त्यांच्या घरांवर छापे घालण्यात आले. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:11 AM IST
कॅश, सोन्याचे दागिने, प्रॉपर्टीचे कागदपत्रं, डायऱ्या अन्...; अयोध्या दानपेटीमधील चोरीतील आठही आरोपींच्या घरांवर एकाचवेळी धाड, तिथं काय काय सापडलं?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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