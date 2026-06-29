/कॅश, सोन्याचे दागिने, प्रॉपर्टीचे कागदपत्रं, डायऱ्या अन्...; अयोध्या दानपेटीमधील चोरीतील आठही आरोपींच्या घरांवर एकाचवेळी धाड, तिथं काय काय सापडलं?

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगीच्या अपहारप्रकरणी अटक केलेल्या आठही आरोपींच्या निवासस्थानांवर पोलिसांनी रविवारी एकाच वेळी छापे टाकले. तपासाचा एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांसोबत पोलिसांच्या पथकांनी लव कुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला आणि रामाशंकर यादव टिन्नू यादव यांच्यासह सर्व आरोपींच्या निवासस्थानांची झडती घेतली. दोन दिवसांपूर्वी अयोध्या न्यायालयाने या आठही आरोपींना 29 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आज या आरोपींना न्यायालयामध्ये हजर केलं जाणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधीच त्यांच्या घरांवर छापे घालण्यात आले.
तपास करणाऱ्या पथकांनी आतापर्यंत 79.85 लाख रुपये जप्त केले असून, सोमवारी पोलिस न्यायालयात या सर्व आरोपींच्या रिमांडची मागणी करू शकतात. या महिन्याच्या प्रारंभी देणगीत अपहार झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने 13 जून रोजी तीन सदस्यीय एसआयटी स्थापन करून चौकशी सुरू केली होती.
या छापेमारीदरम्यान 1 हजार अमेरिकन डॉलरसह इतर विदेशी चलन, सोन्याचे दागिने आणि मालमत्ता गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. मुख्य आरोपी आणि विश्वस्त चंपत राय यांचा आधीचा ड्रायव्हर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादवच्या घरातून लाखों रुपयांचे सोन्याचे दागिने जप्त केले आहेत. आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा आणि लवकुश मिश्रा यांच्या घरांतून प्रॉपर्टी खरेदीचे कागदपत्रं, डायऱ्या, बँक खात्यांचे तपशील आणि इतर गुंतवणुकीचे प्रपत्र हस्तगत करण्यात आले आहेत. टिन्नू यादवच्या घरातून महागडे मोबाईल फोन आणि इतर अनेक महागड्या घरगुती वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत.
आरोपींनी गेल्या चार वर्षांत कमावलेली जमीन, दागिने आणि बँक ठेवींचा तपशील पोलीस गोळा करत आहेत. छापेमारीदरम्यान अविनाश शुक्ला, मनीष यादव आणि सुभाष श्रीवास्तव यांच्या घरांना कुलूप होते. त्यामुळे पोलिसांनी शेजाऱ्यांकडून त्यांचं आयुष्यबद्दल आणि बदलेल्या जीवशैलीसंदर्भात पोलिसांनी जाणून घेतलं. राम मंदिरातून एकूण 7 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा अपहार झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात असून, पोलीस या सर्व आरोपींच्या बँक डिटेल्स आणि पॅन तसेच आधार कार्डांची कसून चौकशी करत आहेत.
या प्रकरणातील आरोपींना अयोध्येत कायदेशीर मदत मिळणे कठीण होण्याची शक्यता आहे. फैजाबाद बार संघटनेतील वकिलांनी आरोपींची बाजू न्यायालयात मांडू नये, अशी भूमिका घेतली असून याबाबतचा अंतिम निर्णय सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत घेतला जाणार आहे. फैजाबाद बार संघटनेचे अध्यक्ष कालिका मिश्रा यांनी ही माहिती दिली. राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित अपहारामुळे वकिलांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही वकिलांनी केली आहे.
या प्रकरणातील आठही आरोर्पीना न्यायालयाने 29 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आद त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार असून पोलिसांकडून त्यांच्या कोठडीची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे राम मंदिरातील देणगी व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि धार्मिक संस्थांवरील जनविश्वास याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
7 जून: राम मंदिरातील दानपेटी आणि अर्पण केलेल्या वस्तूंमधून 5 कोटी ते 7.5 कोटी रुपयांची चोरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला. 7 जूनच्या संध्याकाळी, राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी स्पष्टीकरण दिले.
8 जून: चंपत राय यांनी हे आरोप फेटाळले. मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा त्या संध्याकाळी उशिरा अयोध्येत दाखल झाले आणि दुसऱ्या दिवशी परतले.
9 जून: भाजप नेते डॉ. रजनीश सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सीबीआय किंवा ईडीसारख्या स्वतंत्र केंद्रीय संस्थेमार्फत चौकशीची मागणी केली.
10 जून: मंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा तात्काळ अयोध्येत दाखल झाले आणि त्यांनी चार तासांची बैठक घेतली.
11 जून: राम मंदिर ट्रस्टचे माजी लेखापाल महिपाल सिंग यांच्या एका व्हिडिओमध्ये 2021-2022 मध्ये चोरी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, परंतु ते फुटेज हटवण्यात आले.
13 जून: ट्रस्टच्या विनंतीनुसार, चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले.
15 जून: एसआयटीने श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्याकडून माहिती गोळा केली आणि सदस्य गोपाल राय यांना आमंत्रित केले. आठ ते दहा कर्मचाऱ्यांची सुमारे सहा तास चौकशी करण्यात आली.
16 जून: पथकाने चंपत राय आणि गोपाल राय यांची प्रत्येकी चार तास चौकशी केली. त्यांनी ट्रस्टच्या 11 महिन्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली आणि देणग्या मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दीर्घ चौकशी केली.
17 जून: तपास पथकाने बँक अधिकारी आणि नोटा मोजण्यात सहभागी असलेल्या खासगी एजन्सीच्या प्रतिनिधींची चौकशी केली. बँक स्टेटमेंट आणि आर्थिक नोंदींचीही तपासणी करण्यात आली.
18 जून: हे पथक १० तास मंदिर परिसरात थांबले होते. डॉ. अनिल मिश्रा यांची चार तास आणि टिन्नू यादव यांची दीड तास चौकशी करण्यात आली. अनिल आणि टिन्नू यांच्या उत्तरांची पडताळणी करण्यात आली.
19 जून: अनिल मिश्रा आणि राम मंदिर बांधकामाचे प्रभारी गोपाल राय यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात आली. स्टेट बँकेचे शाखा व्यवस्थापक आणि कॅशियर यांची चौकशी करण्यात आली.
20 जून: पथकाने सर्व आरोपी आणि संशयितांच्या बँक खात्यांची माहिती गोळा केली आणि पुरावे जमा केले. तपासानंतर, पथक सर्व पुराव्यांसह लखनौला रवाना झाले.
23 जून: मंगळवारी, एसआयटीने गृह विभागाला 20 पानी प्राथमिक अहवाल सादर केला.
25 जून: एफआयआर नोंदवण्यात आला.