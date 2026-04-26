English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
राहुल गांधींचा पुतळा जाळताना भाजपाची महिला आमदार होरपळली; धक्कादायक Video समोर

Uttar Pradesh BJP MLA Burning Video: भारतीय जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या आंदोलनामध्ये ही महिला आमदार सहभागी झाली होती. आंदोलनादरम्यान राहुल गांधींचा पुतळा जाळण्याच्या वेळी एक विचित्र अपघात घडला

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 26, 2026, 07:20 AM IST
उत्तर प्रदेशमध्ये घडला विचित्र प्रकार (फोटो व्हिडीओवरुन स्क्रीनग्रॅब)

Uttar Pradesh BJP MLA Burning Video: उत्तर प्रदेशमधील बहराइच येथे भाजपच्या 'महिला जनआक्रोश मोर्चा'दरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. आंदोलनादरम्यान पुतळा जाळताना अचानक स्फोट झाल्याने भाजप महिला आमदार होरपळ्या गेल्या आहेत. मात्र सुदैवाने त्यांना वेळीच मदत करण्यात आल्याने गंभीर इजा झाली नाही. या विचित्र अपघाताचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

ही महिला आमदार आहे तरी कोण?

भाजपाच्या ज्या महिला आमदारासोबत हा सारा प्रकार घडला त्या आमदाराचं नाव अनुपमा जयस्वाल असं आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे. भारतीय जनता पार्टीकडूनच अनुपमा यांच्या प्रकृतीसंदर्भातील माहिती दिली आहे. 

नेमकं कुठे आणि कशासाठी आंदोलन सुरु होतं?

शनिवारी दुपारी बहराइच येथे जिल्हाधिकारी (डीएम) चौकात आंदोलन सुरू असताना समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात येत होते. यावेळी अनुपमा जयस्वाल यांनी पुतळ्याला आग लावण्यासाठी काडी पेटवली असता, पुतळ्यामधील कोणत्या तरी वस्तूचा अचानक स्फोट झाला.

कुठे झाल्या जखमा?

या स्फोटामुळे आगीचा भडका अनुपमा जयस्वाल यांच्या चेहऱ्यावर आला. अनुपमा जयस्वाल आणि त्यांच्या समर्थकांना काही कळायच्या आत त्यांच्या कपाळ आणि केसांना आग लागली होती. मात्र उपस्थित कार्यकर्त्यांनी तत्काळ आग विझवत त्यांना बाहेर काढले. त्यानंतर पोलिसांच्या वाहनातून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुदैवाने मोठा अपघात झाला नाही.

कशामुळे घडला हा प्रकार?

अनुपमा जयस्वाल यांच्यासोबत घडलेल्या या विचित्र अपघाताबद्दल बोलताना भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल राय यांनी एक शक्यता व्यक्त केली आहे. जो पुतळा जाळण्यात येणार होता त्या पुतळ्यात पेट्रोलचे प्रमाण अधिक असल्याने हा स्फोट झाला असावा, अशी शक्यता राय यांनी व्यक्त केली आहे.

डॉक्टरांनी काय माहिती दिली?

दरम्यान, महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज येथील डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमदारांना सुमारे 4.5 टक्के 'सुपरफिशियल बर्न' झाली असून डोळ्यांना कोणतीही इजा झालेली नाही. या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. 

या महिला आमदाराचा अल्पपरिचय

2017 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अनुपमा जयस्वाल यांनी बहराइच मतदारसंघातून पहिल्यांदा विजय मिळवला. योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्या सरकारमध्ये (2017-2019) त्यांनी शिक्षण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म्हणून जबाबदारी सांभाळली. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा एकदा बहराइच मतदारसंघातून विजय मिळवून आपला प्रभाव कायम राखला. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले असून त्या उच्चशिक्षित आहेत.

About the Author

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
uttar pradeshBahraich districtBJPmlaAnupama Jaiswal

भारत