'नमाज पठण करायचं असेल, तर तुमच्या शिफ्टमध्ये करा; प्रेमाने ऐकलं तर ठीक, अन्यथा...', CM योगी आदित्यनाथ यांचं मोठं विधान

Yogi Adityanath on Namaz: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बकरी ईदआधी राज्यातील रस्त्यांवर नमाज पठण करण्यासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. जर तुम्हाला नमाज पठण करायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या शिफ्टमध्ये करा. प्रेमाने ऐकलं तर ठीक, नाही ऐकलं तर दुसरा मार्ग अवलंबला जाईल असा इशाराच योगी आदित्यनाथ यांनी दिला आहे. लखनऊमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, "लोक मला विचारतात की, तुमच्या येथे उत्तर प्रदेशात रस्त्यांवर खरंच नमाज पठण होत नाही? त्यावर मी त्यांना अजिबात होत नाही असं सांगतो. तुम्ही जाऊन पाहा, नाही होत. हवं तर तुम्ही जाऊन पाहू शकता की, आता होत नाही. रस्ते चालण्यासाठी आहेत की कोणत्याही व्यक्तीने येऊन तमाशा करावा यासाठी आहेत? त्यांना रस्ता अडवण्याचा कोणता अधिकार आहे? वाहतूक अडवण्याचा तुम्हाला कोणता अधिकार आहे? जिथे जागा असेल तिथे जाऊन ते करा".
"त्या लोकांनी मला विचारलं की, 'साहेब, हे कसं होईल? आमची संख्या मोठी आहे.' आम्ही म्हणालो, 'शिफ्टमध्ये करा. तुमच्या घरात जागा नसेल, तर संख्या नियंत्रणात ठेवा. तुमच्याकडे क्षमता नसेल, तर संख्या आणखी का वाढवली जात आहे? आणि तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जर तुम्हाला व्यवस्थेसोबत राहायचे असेल, तर आपण त्या नियमांचे आणि कायद्यांचे पालन करण्यास सुरुवात केली पाहिजे," असंही त्यांनी खडसावून सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे हेदेखील सांगितलं की, "कायद्याचं राज्य असेल. कायदा सर्वांसाठी समान असेल. नमाज पठण करणं गरजेच आहे. तुम्ही शिफ्टमध्ये करा. आम्ही त्यावर आक्षेप घेणार नाही. पण रस्त्यावर करायचं नाही. रस्ता सर्वसामान्यांच्या चालण्यासाठी आहे, एका आजारी व्यक्तीसाठी, सामान्यांसाठी, एका कामगारासाठी, एका कर्मचारी यांच्यासाठी आहे. एका व्यापाऱ्यासाठी आम्ही रस्ता बंद होऊ देणार नाही. सरकारचे नियम सार्वत्रिक आहेत. ते सर्वांना समान रीतीने लागू होतात".
त्यांनी म्हटलं की, "आम्ही म्हणालो की, आम्ही हे घडू देणार नाही. आम्ही रस्त्यांवर अराजकता पसरू देणार नाही. त्यांनी प्रेमाने होकार दिला तर ठीक. जर ते सहमत झाले नाहीत, तर आम्ही दुसरी पद्धत स्विकारु. संवाद साधणं हे आमचं काम आहे. तुम्ही संवादाने सहमत व्हाल, संवादाने नाही, तर संघर्षाने प्रयत्न करा. बरेलीतील लोकांनी हात आजमावून पाहिला. त्यांनी ती शक्ती पाहिली. म्हणूनच सरकारला संपूर्ण यंत्रणा त्या यंत्रणांशी जोडायची आहे."