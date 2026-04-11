10 जणांचं वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये नववीच्या मुलीसोबत दुष्कृत्य; 4 महिन्यांनी बेपत्ता मुलगी सापडल्यानंतर घटनाक्रम उघड

Uttar Pradesh Crime News: तब्बल चार महिन्यानंतर ही विद्यार्थी सापडली असून तिने सांगितलेला घटनाक्रम ऐकून तपास करणाऱ्या पोलिसांनाही धक्का बसला आहे. नेमकं या मुलीसोबत घडलं काय जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 11, 2026, 02:45 PM IST
पोलिसांकडून सहा जणांची चौकशी सुरु आहे (बॅकग्राऊण्डचा फोटो प्रातिनिधिक आहे)

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना उघडकीस आल्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. मागील चार महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने तिच्यावर झालेल्या भयानक अत्याचारांबाबत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. चार महिन्यांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या या 14 वर्षीय विद्यार्थिनीने या कालावधीत विविध हॉटेल्समध्ये 10 वेगवेगळ्या व्यक्तींनी तिच्यावर बलात्कार केल्याचा दावा केला आहे. बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर चार महिन्यांनी पोलिसांनी ही पीडिता सापडली आहे. चार महिन्यांपूर्वी बेपत्ता झाली तेव्हा शाळेत जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली होती. मात्र, चौकशीदरम्यान तिने तिच्यावर झालेल्या क्रूर अत्याचारांची माहिती दिली तेव्हा पोलीसही हादरले. पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे, पोलिसांनी तात्काळ 10 व्यक्तींना अटक केली. चौरीचौरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा सारा प्रकार घडला आहे. 

आई आणि तीच राहते, वडील गुजरातमध्ये

मिळालेल्या माहितीनुसार, 14 वर्षीय पीडित विद्यार्थिनी नववी इयत्तेत शिकत आहे. बलात्कार पीडित विद्यार्थिनीच्या कुटुंबात केवळ ती आणि तिची आजारी आईच आहे. चौकशीदरम्यान, कुटुंबीयांनी सांगितले की, या विद्यार्थिनीचे वडील गुजरातमध्ये मजुरीचे काम करतात; त्यामुळे शिक्षणासाठी ही विद्यार्थिनी चौरीचौरा भागात आपल्या मावशीकडे राहत होती. 1 नोव्हेंबर रोजी ही विद्यार्थिनी शाळेत जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली, मात्र त्यानंतर ती घरी परतलीच नाही. तिच्या कुटुंबीयांनी आणि नातेवाईकांनी एक आठवडाभर तिचा शोध घेतला आणि त्यानंतर 7 नोव्हेंबर रोजी ती बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. सीसीटीव्ही फुटेज आणि पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, पोलिसांनी अखेर 23 मार्च रोजी ती चार महिन्यांनी सापडली

तिनेच सांगितला संपूर्ण घटनाक्रम

चार महिने भयानक अत्याचाराला सामोरे गेलेल्या या पीडितेने, चौकशीदरम्यान तिच्यावरील लैंगिक अत्याचाराचे तपशील सांगितले तेव्हा पोलीसही अवाक झाले. पीडितेने केलेल्या आरोपांनंतर तात्काळ तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. वैद्यकीय अहवालामध्ये तिच्यावर खरोखरच बलात्कार झाल्याची पुष्टी झाल्यानंतर, या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या 10 आरोपींना अटक करण्यात आली. पीडितेने दिलेल्या जबाबांनुसार, 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी नऊ वाजता ती शाळेत जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली. त्यावेळी मनीष राजभर (उर्फ 'मोनू') नावाच्या एका ओळखीच्या रिक्षाचालकाने तिला आपल्या वाहनात बसण्यासाठी आमिष दाखवले. त्यानंतर तो तिला एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीमध्ये घेऊन गेला आणि तिथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला.

कॉल रेकॉर्डची कसून तपासणी

पीडितेचा जबाब नोंदवल्यानंतर, चौरीचौरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि विद्यार्थिनीच्या कॉल रेकॉर्डची कसून तपासणी केली. यातून काही धक्कादायक तपशील समोर आले. तपासात असे निष्पन्न झाले की, तिला अनेक हॉटेल्समध्ये नेण्यात आले होते आणि पीडितेवर लैंगिक अत्याचार करण्यात सहभागी असलेल्या अनेक व्यक्तींची नावे तपासात समोर आली. वेगाने कारवाई करत पोलिसांनी 10 व्यक्तींना ताब्यात घेतले. यापैकी, हॉटेल मालक धर्मराज, रिक्षाचालक मनीष राजभर आणि समीर व किशन नावाच्या इतर दोन व्यक्तींसह काही आरोपींना चौकशीनंतर अटक करण्यात आली; त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली.

पोलिसांनी काय माहिती दिली?

या प्रकरणावर पोलीस निरिक्षक (उत्तर) ज्ञानेंद्र कुमार यांनी सविस्तर माहिती दिली. अल्पवयीन विद्यार्थिनी सापडल्यानंतर तिचा जबाब न्यायालयात नोंदवण्यात आला. चौकशीदरम्यान असे समोर आले की ती बेपत्ता असतानाच्या काळात ती काही विशिष्ट व्यक्तींच्या संपर्कात आली होती, ज्यांनी तिचे लैंगिक शोषण केले. या प्रकरणात 10 जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या वृत्ताला पोलिसांनी दुजोरा दिला. चौकशीनंतर, हॉटेल मालकासह चार व्यक्तींना न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. दरम्यान, उर्वरित सहा व्यक्तींची चौकशी सध्या सुरू असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात सहभागी असल्याचे आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी ठामपणे सांगितले. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा पोलीस खरोखरच महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात किती गंभीर आहेत असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

