वाहनांवर CCTV ची वक्रदृष्टी; अश्लील व्हिडीओ आणि... एक्स्प्रेस वेवरील 'व्हिडीओ कांड' पाहून डोकं थाऱ्यावर राहणार नाही

CCTV Viral video crime news : रस्त्यानं जाताना वाहनांवर सीसीटीव्हीची नजर असणं ही काही नवी बाब नाही. अनेकदा अपघात किंवा एखाद्या दुर्घटनेसमयी याच सीसीटीव्हीच्या व्हिडीओंची मोठी मदत होते. मात्र याच सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून काही आक्षेपार्ह टीपत नागरिकांना वेठीस धरून त्यांच्याकडून खंडणी उकळण्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे.
उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) सुल्तानपूर इथं असणाऱ्या पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेवरील टोलनाक्यावर लावण्यात आलेल्या Anti Traffic Managment System चे व्यवस्थापक यांच्यावर धडक कारवाई करत त्यांना पदावरून तातडीनं निलंबित करण्यात आलं आहे. आशुतोष सरकार नामक व्यवस्थापकानं पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेवरून जाणाऱ्या विवाहीत जोडप्यांसह इतर नागरिकांच्या खासगी क्षणांचे व्हिडीओ करत एक्स्प्रेस वेवरील सीसीटीवीतून हे व्हिडीओ मिळवत त्यांच्याकडून खंडणी वसूल केली आणि इतक्यावरच न थांबता त्यानं हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरलही केले.
सुल्तानपूर जिल्ह्यातील हलियापूर पोलीस ठाणे क्षेत्रात ही घटना घडली असून, पूर्वांचल द्रुतगती मार्गावरील टोलनाकक्यावर एक 'अँटी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट' यंत्रणा लावण्यात आली आहे. ज्यामध्ये CCTV च्या माध्यमातून संपूर्ण रस्त्यावर नजर ठेवली जाते. या संपूर्ण यंत्रणेसाठी तीन कर्मचारी नियुक्त केले असून, त्यातील व्यवस्थापक आशुतोष सरकारनं यंत्रणेचा दुरुपयोग करत वाहनांमधील जोडप्यांच्या खासगी क्षणांचे व्हिडीओ या सीसीटीव्ही फुटेजमधून मिळवत त्या माध्यमातून जोडप्यांकडून मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल केली.
तक्रारदारांच्या माहितीनुसार जोडप्यांचे प्रेमसंबंध चित्रीत करत, रकमेच्या स्वरुपात पैसे वसून केल्यानंतरही या इसमानं ते व्हिडीओ व्हायरल केले. हलियापूर एक्स्प्रेस वेच्या आजुबाजूला असणाऱ्या लहान खेडेगावांतील महिलांचे आणि मुलींचे आणखीही आक्षेपार्ह व्हिडीओ त्यानं व्हायरल केले. ज्यामुळं महामार्गांवरील सीसीटीव्हीसुद्धा इतक्या अभद्र कामासाठी वापरले जात असल्याचं पाहून यंत्रणासुद्धा हादरल्या.
2 डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची तक्रार मुख्यमंत्री आणि सुल्तानपूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये तातडीनं कारवाईची मागणी करण्यात आली. तर, आशुतोष सरकारला निलंबिक करण्याचं पत्रही आलं, पण तेसुद्धा 30 नोव्हेंबरला. सध्या तक्रारपत्र आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, आशुतोष सरकारला NHAI अधीन असणाऱ्या या मार्गानं व्यवस्थापक म्हणून तैनात केलं. महत्त्वाची बाब अशी की, या प्रकरणी करण्यात आलेल्या तक्रारीची वाच्यता 2 डिसेंबरला झाली, मग 30 नोव्हेंबरलाच त्याच्यावर कारवाई कशी झाली? हाच प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.