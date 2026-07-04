/ज्या बाथरूममध्ये पतीचा मृतदेह पुरला त्याच बाथरूममध्ये 44 दिवस करत होती अंघोळ; हत्येपेक्षा पोलिसांना मृतदेह कसा सापडला याची स्टोरी जास्त डेंजर

Uttar Pradesh Crime News : सिया गोयल तिच्या होणाऱ्या पतीची हत्या केल्याचा आरोप केला जात आहे. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या केतन अग्रवाल प्रकरणाची देशभर चर्चा आहे. अशातच उत्तर प्रदेशात एक भयानक प्रकरण उघडकीस आले आहे. एका महिलेने पतीची हत्या केली. हत्येनंतर ज्या बाथरूममध्ये पतीचा मृतदेह पुरला त्याच बाथरूममध्ये ती 44 दिवस अंधोळ करत होती. हत्येपेक्षा पोलिसांना मृतदेह कसा सापडला याची स्टोरी जास्त डेंजर आहे.
उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरातील सिकंदरा भागातील रेणुका धाम कॉलनीत ही घटना घडली आहे. खळबळजनक हत्याकांडामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. आरोपी महिलेने 'क्राईम पेट्रोल' हा लोकप्रिय टीव्ही शो आणि 'दृश्यम' हा चित्रपट पाहून हत्येचा आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा कट रचल्याची धक्काजदायक माहिती पोलिस तपासात उघडकीस आली आहे.
सुरेंद्र शर्मा (वय 44) असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. 17 मे रोजी त्यांची हत्या झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांची पत्नी रुबी शर्मा हिने त्यांची हत्या केली. पतीला झोपेच्या गोळ्या दिल्या यानंतर तो बेशुद्ध झाल्यावर तिने त्याची हत्या केली अशी माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे.
पतीची हत्या केली त्या दिवशी रुबीने आपल्या दोन्ही मुली आणि सासूला दीर अनिल शर्माच्या घरी पाठवले होते. 18 मे रोजी अनिल शर्मा घरी आले तेव्हा सुरेंद्र पलंगावर झोपलेला होता. अनिलने विचारल्यावर, तो दारूच्या नशेत असल्याचे रुबीने सांगितले. पतीची हत्या केल्यानंतर रुबीने रात्रभर तिच्या घरातील बाथरूममध्ये दोन फूट खोल खड्डा खणला. तिने तिच्या पतीचा मृतदेह त्या खड्ड्यात पुरला आणि संशय टाळण्यासाठी फरशी दुरुस्त करून त्यावर प्लास्टर करून घेतले. त्यानंतर, ती रोज त्याच बाथरूममध्ये अंघोळ करत होती.
कुणालाही संशय येवू नये म्हणून ती रडत रडत सर्वांना पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार करत होती. मात्र, सुरेंद्रच्या अचानक गायब होण्याने कुटुंबाला संशय येऊ लागला. रुबीची कसून चौकशी करून आणि काहीही झाले नसल्याचे तिला आश्वासन दिल्यानंतर, अखेरीस रुबीने शुक्रवारी अनिलला घरी फोन केला आणि सांगितले की सुरेंद्रचा मृतदेह बाथरूममध्ये आहे.
अनिल शर्माने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी बाथरूमची फरशी तोडून खोदकाम केले आणि जमिनीखाली एक मानवी सांगाडा सापडला. सांगाड्याच्या हातातील ब्रेसलेट आणि गळ्यातील रुद्राक्षाचा हार पाहून कुटुंबाने तो सुरेंद्र शर्मा असल्याचे ओळखले.
चौकशीदरम्यान, रुबीने पोलिसांना सांगितले की, 'दृश्यम' चित्रपट पाहिल्यानंतर घरात मृतदेह लपवण्याचा विचार तिच्या मनात आला. तर 'क्राईम पेट्रोल'सारख्या गुन्हेगारीवर आधारित मालिका पहून तिने पतीच्या हत्येचा कट रचला. पती सुरेंद्र याला दारुचे व्यसन लागले होते. यावरुन दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते. यामुळेच तिने पतीची हत्या करण्याचा निर्णय घेतल्याची धक्कादाय माहिती समोर आली आहे. सुरेंद्र यांची हत्या करण्यासाठी आणि मृतदेह पुरण्यासाठी तिला इतर कोणी मदत केली होती का, याचा पोलिस तपास करत आहे.