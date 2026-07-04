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ज्या बाथरूममध्ये पतीचा मृतदेह पुरला त्याच बाथरूममध्ये 44 दिवस करत होती अंघोळ; हत्येपेक्षा पोलिसांना मृतदेह कसा सापडला याची स्टोरी जास्त डेंजर

ज्या बाथरूममध्ये पतीचा मृतदेह पुरला त्याच बाथरूममध्ये 44 दिवस करत होती अंघोळ. उत्तर प्रदेशात भयानक हत्यांकाज झाले आहे.  हत्येपेक्षा पोलिसांना मृतदेह कसा सापडला याची स्टोरी जास्त डेंजर आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 04, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:34 PM IST
ज्या बाथरूममध्ये पतीचा मृतदेह पुरला त्याच बाथरूममध्ये 44 दिवस करत होती अंघोळ; हत्येपेक्षा पोलिसांना मृतदेह कसा सापडला याची स्टोरी जास्त डेंजर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ज्या बाथरूममध्ये पतीचा मृतदेह पुरला त्याच बाथरूममध्ये 44 दिवस करत होती अंघोळ; हत्येपेक्षा पोलिसांना मृतदेह कसा सापडला याची स्टोरी जास्त डेंजर
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