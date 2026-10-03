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'माझी बायको आजारी असते, तुझ्यासोबत शरीरसंबंध...'; शाळेतील धक्कादायक Video, 5.47 मिनिटांचं हादरवणारं संभाषण

हा व्हिडीओ पाच मिनिटांहून अधिक कालावधीचा असून या व्हिडीओमध्ये आरोपी महिलेसोबत अत्यंत खालच्या दर्जाच्या भाषेत बोलताना दिसत आहे. नेमकं तो काय म्हणाला आणि पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 03, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 06:59 AM IST
'माझी बायको आजारी असते, तुझ्यासोबत शरीरसंबंध...'; शाळेतील धक्कादायक Video, 5.47 मिनिटांचं हादरवणारं संभाषण
Image Credit: हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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