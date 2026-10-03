'माझी बायको आजारी असते, तुझ्यासोबत शरीरसंबंध...'; शाळेतील धक्कादायक Video, 5.47 मिनिटांचं हादरवणारं संभाषण

उत्तर प्रदेशमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एक खासगी शाळा चालवणाऱ्या व्यक्तीचा वादग्रस्त व्हिडीओ व्हायरल झाला असून या प्रकरणामध्ये या व्यक्तीला थेट अटक करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये, ही व्यक्ती शाळेतील एका महिला कर्मचाऱ्यासोबत अत्यंत अश्लील आणि आक्षेपार्ह भाषेत बोलत असल्याचं दिसत आहे.
अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचं नाव दिनेश राय असे आहे. सदर प्रकरणामध्ये व्हायरल व्हिडीओसोबत फिरत असलेल्या कॅप्शनमध्ये शाळेतील संबंधित महिलेचा लैंगिक छळ करण्यात आला आणि तिला धमकावल्याचा आरोप आहे. सोशल मीडियावरील ही पोस्ट पोलिसांच्या निदर्शनास आल्यानंतर दिनेशला अटक करण्यात आली. पाच मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधीच्या या व्हिडिओमध्ये राय आणि त्या महिला कर्मचाऱ्यांमधील संभाषण असल्याचे दिसून येत आहे.
व्हायरल व्हिडीओमधील या संभाषणादरम्यान, राय त्या महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करताना दिसतोय. तो अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आणि घाणेरड्या भाषेत या महिलेशी संवाद साधत असल्याचं ऐकू येत आहे. "माझी बायको आजारी आहे... म्हणूनच मला तुझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवायचे आहेत," असं दिनेश या व्हिडीओत म्हटल्याचं ऐकू येत आहे.
व्हिडिओमधील महिला शाळा चालवणाऱ्या दिशेनच्या या विधानांवर आक्षेप घेते. "मी कोणाची तरी मुलगी आहे," असे सांगत तुम्ही तिच्याशी अशाप्रकारे कसे बोलू शकता, असा थेट प्रश्न दिनेशला विचारताना दिसते.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, रवींद्रनगर धूस पोलिसांनी रायविरुद्ध एफआयआर (FIR) क्रमांक 160/2026 दाखल केला. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 75, 115(2) आणि 351(3) अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे; हे कलम लैंगिक छळ, स्वेच्छेने दुखापत करणे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी देणे यांशी संबंधित आहेत.
इन जैसे मर्दों में लिए था नारा— Deependra Pal Singh Sau (@SauDeependra) October 2, 2026
“मेरी पत्नी बीमार है… इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमबिस्तर होना चाहता हूं”
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक निजी स्कूल संचालक का महिला स्टाफ के साथ अभद्र बातचीत का मामला सामने आया है। pic.twitter.com/Ji9HFaFC3t
आरोपांची दखल घेत पोलिसांनी रायला अटक केली. एसएचओ म्हणजेच पोलीस स्थानकाचे प्रमुख अनिल कुमार सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अटकेची कारवाई केली. आरोपीला अटक करणाऱ्या टीममध्ये उपनिरीक्षक विनायक यादव आणि कॉन्स्टेबल पंकज सिंग यांचा समावेश होता. पोलिसांनी सांगितले की, पुढील कायदेशीर कारवाई ही तपास आणि या प्रकरणात गोळा केलेल्या पुराव्यांवर अवलंबून असेल. सध्या पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.