UP च्या उपमुख्यमंत्रांच्या हेलिकॉप्टरचे इमर्जंन्सी लँडिंग; 2000 फूट उंचीवर अचानक डिस्प्ले बंद पडला

helicopter UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya : उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एका मोठ्या अपघातातून थोडक्यात बचावले आहेत. लखनौहून कौशांबीसाठी उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये मोठा तांत्रिक बिघाड झाला. उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौहू अमौसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले.
उपमुख्यमंत्री लखनौमधील ला मार्ट्स मैदानावरून कौशांबीसाठी निघाले. उड्डाणानंतर 10 मिनिटांतच, हेलिकॉप्टरच्या केबिनमध्ये धुर पसरला. 2000 फीट उंचीवर असताना अचानक हेलिकॉप्टर डिस्प्ले बंद पडला. ज्यामुळे घबराट पसरली. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून, वैमानिकाने तात्काळ लखनऊ एटीसीशी संपर्क साधला आणि अमौसी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंगची परवानगी मागितली. आपत्कालीन लँडिंगच्या वेळी विमानतळावर कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती.
उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 7 मार्च रोजी मार्ट्सहून कौशांबीला हेलिकॉप्टरने प्रवास करत होते. त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे त्यांना लखनऊ विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. त्यांच्यासोबत हेलिकॉप्टरमध्ये पायलट, एक सहाय्यक आणि एक पीएसओ होते. दरम्यान, सूत्रांचा दावा आहे की संपूर्ण हेलिकॉप्टरमध्ये धुर पसरला होता. वैमानिकाने तातडीने आपत्कालीन लँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री आज विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी कौशांबीला जात होते. बिघाड लक्षात येताच, वैमानिकाने हेलिकॉप्टर लखनऊ विमानतळावर परत आणले, जिथे ते सुरक्षितपणे उतरले.
या घटनेमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव सध्या हेलिकॉप्टरची कसून तपासणी सुरू आहे. सध्या ते विमानतळावर ठेवण्यात आले आहे. एक पथक हेलिकॉप्टरमधील तांत्रिक त्रुटींची चौकशी करत आहे. सध्या या घटनेत कोणत्याही प्रकारची जीवित किंवा मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका नाही.
