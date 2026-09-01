/Explainer : नद्यांना पूर, अनेक गाव पाण्याखाली… उत्तर प्रदेशातील 19 जिल्ह्यांना पुराचा फटका, काशी ते प्रयागराजपर्यंतची परिस्थिती कशी?

उत्तर प्रदेशातील सततचा पाऊस आणि नदीच्या पातळीत वाढ यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील अडचणी वाढल्या आहेत. राज्यातील सुमारे 19 जिल्हे पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झाल्याची माहिती आहे. यामध्ये लखीमपूर खेरी, चित्रकूट, पिलीभीत, कुशीनगर, बलरामपूर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापूर, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, गोरखपूर, बदाऊन, देवरिया, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली, बाराबंकी आणि प्रयागराज यांचा समावेश आहे. दरम्यान, गाझीपूर आणि वाराणसीमधील प्रशासनही नदीच्या पातळीत वाढ झाल्याने सतर्कतेवर आहे.
गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, मंदाकिनी आणि शारदा या नद्यांसह अनेक नद्यांची पाणी पातळी सातत्याने वाढत आहे. अनेक ठिकाणी सखल भागांमध्ये पाणी पोहोचले असून, काही जिल्ह्यांतील प्रशासनाने लोकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. संवेदनशील भागांमध्ये मदत आणि बचाव पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत.
प्रयागराजमध्ये गंगा-यमुना वादळात
प्रयागराजमध्ये, गेल्या दोन दिवसांपासून गंगा आणि यमुना नद्या तसेच त्यांच्या उपनद्यांच्या पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढत आहे. विविध बंधारे आणि धरणांमधून पाणी सोडल्यामुळे टोंस नदीच्या पाण्याची पातळीही वेगाने वाढली आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, टोंस आणि बेलन नद्यांच्या पूरक्षेत्रांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. प्रशासन संवेदनशील भागांवर सतत लक्ष ठेवून आहे.
While global attention is focused on the severe flooding in Nepal, Chitrakoot in India, is also experiencing significant flood devastation, with the Mandakini river exceeding its normal level by six meters. This has resulted in the submersion of residences, hotels, temples,… pic.twitter.com/IMSUSOTGYJ— Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 1, 2026
प्रयागराजचे जिल्हाधिकारी मनीष कुमार वर्मा यांनी पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी सांगितले की, गंगा आणि यमुना नद्यांची पाणी पातळी वेगाने वाढली आहे, परंतु कोणत्याही नागरिकाला याचा फटका बसल्याचे वृत्त नाही. खबरदारीचा उपाय म्हणून मदत शिबिरे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. एनडीआरएफची पथके संवेदनशील भागांवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.
चित्रकूटमध्ये मंदाकिनीच्या पाण्याची पातळी पुन्हा वाढली
चित्रकूटमध्ये सततच्या पावसामुळे मंदाकिनी नदीची पाणी पातळी पुन्हा वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या भीषण पूरानंतर नदीची पातळी ओसरू लागली होती, परंतु रात्रभर झालेल्या पावसानंतर परिस्थिती पुन्हा बदलली. जिल्हाधिकारी पुलकित गर्ग आणि पोलीस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह यांनी पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्त रहिवाशांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि गरजू कुटुंबांना अन्नधान्याचे वाटप केले. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मंदाकिनी नदीची पाणी पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा सुमारे ३ मीटर वर पोहोचली होती.
गाझीपूरमध्ये पुरात 2000 मेंढ्या अडकल्या
गाझीपूरच्या जमानिया भागात गंगेच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे, अंदाजे 2000 मेंढ्या आणि त्यांचे मेंढपाळ पुराच्या पाण्यात अडकले. त्रस्त मेंढपाळांनी रात्री पोलिसांकडे मदत मागितली. माहिती मिळताच, पोलीस आणि प्रशासनाने तातडीने कारवाई सुरू केली. पोलीस अधीक्षक डॉ. इराज राजा यांनी अडकलेल्या लोकांना आणि मेंढ्यांना शोधण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला. त्यानंतर बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, खलाशी आणि पाणबुड्यांची चार पथके तैनात करण्यात आली. सहा तासांच्या बचावकार्यानंतर सर्व मेंढ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. प्रशासनाने सांगितले आहे की, बाधित भागांवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. पूर तपासणी नाके आणि निवारा केंद्रांव्यतिरिक्त, लोकांसाठी अन्न, पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचीही व्यवस्था केली जात आहे.
श्रावस्तीमधील घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले.
श्रावस्तीमध्ये मुसळधार पावसामुळे रहिवाशांना त्रास होत आहे. गिलाउला शहरात, योग्य निचरा व्यवस्थेच्या अभावामुळे जुन्या मशिदीमागे राहणाऱ्या रहिवाशांच्या घरात पाणी शिरले. पावसाचे पाणी सुरुवातीला रस्त्यांवर साचले आणि नंतर आजूबाजूच्या घरांपर्यंत पोहोचले. काही मिनिटांतच, डझनहून अधिक घरे पाण्याखाली गेली. अनेक घरांमध्ये कंबरेपर्यंत पाणी पोहोचल्याचे वृत्त आहे. पाणी साचल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. स्थानिकांनी प्रशासनाकडे पाणी लवकर काढून टाकण्याची आणि बाधित कुटुंबांना मदत देण्याची मागणी केली आहे.