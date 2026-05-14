/Video! प्रचंड वादळी वाऱ्यानं कागदाप्रमाणं उडवला माणूस; कधीच घडलं नाही अशा थरारानं उत्तर प्रदेशात हाहाकार; 62 जणांचा मृत्यू

Uttar Pradesh Storm video : उत्तर प्रदेशात वादळी पावसाचं थैमान, अवकाळी पावसाची दृश्य पाहून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण. सोशल मीडियावर शेअर केला जात आहे एक विचलित करणारा व्हिडीओ.
Uttar Pradesh Storm video : बुधवारी उत्तर प्रदेशात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसानं थैमान घातलं. विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जनेत झालेल्या या अवकाळी पावसात 62 जणांचा मृत्यू ओढावला. वादळामुळे अनेक भागातील वीज पुरवठा खंडित झाला. तर सर्वाधिक नुकसान हे प्रयागराज आणि भदोही इथं झालं. वादळामुळे बरेलीमध्ये एका बँक्वेट हॉलचा पत्र्याचा शेड हवेत उडाला. वादळामुळं शेडला पकडून उभा असलेला तरुणही शेड सकट हवेत फेकला गेला. यात तरुणाचा हात आणि पाय गंभीररित्या दुखापतग्रस्त झाल्याची माहिती आहे. सदर घटनेनंतर स्थानिकांनी तातडीनं या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केलं.
बरेलीतील या घटनेचा एक विचलित करणाता व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये कागद हवेत उडतो इतक्या सहजतेन शेड टीन आणि त्याला पकडून उभा असणारा व्यक्ती हवेत फेकले गेल्याचं दिसलं. एखाद्या चित्रपटातील थरारक दृश्य असतं, तसंच प्रत्यक्ष दृश्य पाहून स्थानिकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. बरेलीतील बमियाना या भमोरा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत येणाऱ्या गावात ही घटना घडली. नन्हे मियां, असं या दुखापतग्रस्त व्यक्तीचं नाव. नन्हे मियां हवेत फेकला जाताच तिथं असणाऱ्या नागरिकांनी आक्रोश केला, किंकाळ्या फोडल्या आणि इथं एकच गोंधळ माजला. जमिनीवर कोसळताच त्याला गंभीर दुखापत झाली.
उत्तर प्रदेशातील काही भागांमध्ये वादळी पावसा प्रशासनानं जारी केला होता. ज्यानंतर बुधवारी वादळी वारे आणि पाऊस प्रत्यक्ष धडकून इथं मोठं नुकसान झालं. भलेमोठे वृक्ष रस्त्यांवर, वाहनांवर आणि घरांवर उन्मळून पडले.
वातावरणातील सर्वात खालच्या थरामध्ये निर्माण झालेल्या चक्राकार वाऱ्यांमुळं उत्तर प्रदेशात हे भीषण वादळ आलं. जेव्हा वाऱ्याचा वेग ताशी 100 किमी इतका प्रचंड होता असं सांहण्यात येतं. दुपारनंतर एकाएकी हवामानानं इथं रौद्र रुप धारण केलं आणि पाहता पाहता हाहाकार माजला.
बरेली के नन्हे मियां तेज तूफान में बारातघर की टीनशेड का पाया पकड़े खड़े थे. आंधी तेज हुई तो टीनशेड उखड़ गई और उसके साथ नन्हे मियां हवा में उड़ गए. ऐसे उड़े कि टिन जमीन पर आई लेकिन नन्हें मियां देर तक उड़ने के बाद नीचे गिरे,हाथ पांव दोनों टूट गए है. अब अस्पताल में भर्ती है. pic.twitter.com/38JgiMPwHZ— विनय पंडित (@Vinay__pandit_) May 14, 2026
राज्यात आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीनंतर झालेलं नुकसान पाहता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चिंता व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबांप्रती सहानुभूती व्यक्त केली. वादळामुळं दुखापत झालेल्या नागरिकांवर तातडीनं उपचार करण्याच्या सूचना त्यांनी यंत्रणांना दिल्या. कार्यवाही सुरळीत सुरू असल्याची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना घटनास्थळी जाऊन कामाची देखरेख करण्याच्या सूचना केल्या. याशिवाय विजांच्या घटना, वादळामुळं झालेल्या मनुष्य आणि पशू हानीनमध्ये 24 तासांच्या आत नुकसानभरपाई करण्याचे आदेश दिले. या मदतकार्यामध्ये कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आदित्यनाथ यांनी दिले.
(वरील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, तो बरेलीचा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. झी 24तास त्याबाबतची खातरजमा करत नाही)