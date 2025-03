Video : देवभूमी उत्तराखंडमध्ये निसर्ग कोपला; चमोलीत अह्यापही 22 जण हिमकड्याखालीच, घटनास्थळाची दृश्य मन सुन्न करणारी

Uttarakhand avalanche video : हवामान विभागानं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार उत्तराखंडमध्ये वातावरणात मोठे बदल झाले आणि परिस्थिती बिघडताना दिसली. राज्याच्या पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये जोरदार हिमवृष्टीनं अडचणी वाढवल्या आणि त्यातच उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात असणाऱ्या माणा इथं हिमकडा कोसळल्यानं मोठं संकट ओढावलं. देवभूमीत निसर्ग कोपल्यामुळं जवळपास 55 ते 53 मजूर बर्फाच्या विळख्यात आले आणि या घटनेची माहिती मिळतात बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या तुकडीनं तातडीनं घटनास्थळ गाठत तिथं बचावकार्य सुरू झालं.

अधिकृत माहितीनुसार यापैकी 33 मजुरांना वाचवण्यात यश आलं असून, अद्यापही 22 मजुर बर्फाच्या ढिगाऱ्याखाली असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. समुद्रसपाटीपासून अधिक उंचीवर असणाऱ्या या ठिकाणी बचावकार्यात अनेक अडथळे उदभवत असून, सतत होणाऱ्या हिमवृष्टीमुळं हे संकट आणखी गडद होताना दिसत आहे. हवामानाच्या या रौद्र रुपामुळं सध्या बचावपथकांनीसुद्धा आपल्या जीवाची बाजी लावत कोणत्याही ऑक्सिजन पुरवठ्याशिवाय या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. बचावकार्याच्या या चमूला मैदानी क्षेत्रांमध्ये असणाऱ्या तुकड्या डोंगररांगांतून वाट काढण्यासाठीचं मार्गदर्शन करत असल्याची माहिती संबंधित प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

सकाळी जवळपास 8 वाजण्याच्या सुमारास कॅम्पजवळ हिमस्खलन झालं आणि यामध्ये 55 मजूर हिमकड्याखाली आहे. या मजुरांमधील दोघांची सुट्टी असल्यामुळं ते या संकटातून बचावले, सदर घटनेची माहिती मिळताच इंडो तिबेटन सीमा सुरक्षा दल आणि भारतीय लष्कराच्या जवनांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य हाती घेतलं, अशी माहिती चमोलीचे जिल्हाधिकारी संदीप तिवारी यांनी दिली.

मजुरांनी चमोलीतील माणा या गावी बद्रीनाथ मंदिरापासून साधारण 6 किमी अंतरावर असणाऱ्या भागात वस्ती केली होती. देहरादूनपासून हा भाग 260 किमीवर असल्याचं सांगण्यात येतं. सदर दुर्घटनेनंतर रात्रीच्या वेळी इथं दृश्यमानता शून्य असल्यामुळं बचावकार्यात कैक अडचणी आल्या.

#WATCH | Uttarakhand: The Rishikesh-Badrinath highway near Karnaprayag has been blocked due to the falling of mountain debris.

Due to continuous rain, the highway is closed, and debris is falling at various places on the highway. pic.twitter.com/kaJXmnuusj

— ANI (@ANI) March 1, 2025