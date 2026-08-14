/चमोली टनल दुर्घटनेत 7 कामगारांचा मृत्यू, बोगद्यात अचानक पाणी शिरलं अन् मलबा, रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू

उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील पिपलकोटी येथे बांधकाम सुरू असलेल्या टीएचडीसी (THDC) बोगद्यात 13 ऑगस्टला गुरुवारी संध्याकाळी 7 वाजता मोठी दुर्घटना घडली. कामगार काम करत असताना टीएचडीसी जलविद्युत प्रकल्पाच्या टीआरटी बोगद्याच्या 1,600 मीटर परिसरात भूस्खलन झालं. अचानक टनलमध्ये पाणी आणि माती शिकल्यामुळे 22 कामगार आत अडकलेत. घटनेची माहिती मिळताच, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पोलीस आणि प्रशासनाची पथके घटनास्थळी आलेत. त्यांनी तात्काळ बचाव आणि मदतकार्य सुरू केलं पण मिळालेल्या माहितीनुसार या दुर्घटनेमध्ये 7 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.
रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये 21 कामगारांना बाहेर काढण्यात आलं. त्यापैकी 14 कामगार गंभीर जखमी झाले असून 7 जणांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टारांनी सांगितलं आहे. अजून एका कामगाराचा शोध सुरू आहे. टनलमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्यामुळे आणि रात्रीची वेळ असल्याने मदत कार्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या असल्याचे सांगण्यात आलंय.
A horrifying disaster inside the Chamoli, Uttarakhand tunnel.— Kailash Vashi (@KailashVashi) August 14, 2026
A sudden leak triggered a torrent of water and mountain debris, turning the tunnel into a deadly quagmire. Six workers have died, two are still missing, and around 14 others remain injured and under treatment.
With… pic.twitter.com/TXkoKo8W1g
ओडिशाचे रहिवासी असलेल्या जागेश्वर यांनी सांगितले की, ते बोगद्यातून पाणी उपसण्याचे काम करतात. सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास अचानक एक मोठा, भीतीदायक आवाज ऐकू आला. त्याच वेळी बोगद्यातील वीजपुरवठा खंडित झाला. ते अपघातस्थळापासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावर होते.
आपदा परिचालन केंद्र, देहरादून पहुंचकर मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
टनल में फंसे 22 श्रमिकों में से अब तक 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष… pic.twitter.com/4QZ8I8lHSB
दरम्यान या टनलमध्ये काम करणारे कामगार हे पंजाब, ओडिशा, बिहार आणि झारखंडचे होते. जखमी कामगारांवर गोपेश्वर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डेहराडूनमधील आपत्ती नियंत्रण कक्षातून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना मदत आणि बचाव कार्याला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, कॅबिनेट मंत्री आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी यांनी घटनास्थळी जाऊन बचाव कार्याचा आढावा घेतला आहे. पणदुसरीकडे टीएचडीसी व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धती आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर या घटनेमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.