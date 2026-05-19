/Ujjaini Express Train Derail: ऋषिकेशमध्ये 20 फुटावर लटकला एक्सप्रेस ट्रेनचा एक डबा, अपघाताचा व्हिडीओ पाहून तुम्ही हादरून जाल

Uttarakhand Train Accident: सोमवारी रात्री ऋषिकेशच्या योगनगरी स्थानकावर देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू असताना उज्जयनी एक्सप्रेसचे तीन डबे रुळावरून घसरून उलटले. या अपघाताचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
Three coaches of Ujjain Express derail in Rishikesh: अलीकडेच अनेक ट्रेनचे अपघात वाढत आहेत. अशातच उत्तराखंडमधील ऋषिकेश येथे सोमवारी रात्री भीषण रेल्वे अपघात घडला. योगनगरी ऋषिकेश रेल्वे स्थानकाच्या यार्डमध्ये उभ्या असलेल्या उज्जैनी एक्सप्रेसचे तीन डबे अचानक रुळावरून घसरले. यातील एक बोगी पूर्णपणे ट्रॅकच्या बाहेर जाऊन उलटली आणि जवळपास २० फूट उंचीवर हवेत लटकलेल्या अवस्थेत दिसून आली. या अपघातानंतरचे व्हिडीओ आणि फोटो समोर आल्यानंतर प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या अनेक प्रवासी केदारनाथच्या यात्रेला जात असल्याने या ट्रेनने प्रवास करत आहेत. पण सुदैवाने, हा अपघात ट्रेन रिकामी असताना झाला. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. अपघाताच्या वेळी ट्रेनमध्ये फक्त लोको पायलट उपस्थित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री सुमारे ९.२३ वाजता स्टेशन यार्डमध्ये ट्रेनचा ट्रॅक बदलण्याचे काम सुरू होते. त्याच वेळी ट्रेनचे ब्रेक निकामी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नियंत्रण सुटल्याने डबे रुळावरून घसरले आणि काही डबे एकमेकांवर आदळून पलटी झाले. घटनेनंतर परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. रेल्वे सुरक्षा दल आणि GRP जवानांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान, अपघातानंतर वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी उशिरा पोहोचल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये हा संपूर्ण अपघात कैद झाला आहे. सध्या रेल्वे प्रशासनाने दुर्घटनेची चौकशी सुरू केली असून नुकसानग्रस्त डबे हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, या अपघातामुळे इतर गाड्यांच्या वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास खंड गांव में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच देर रात पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था, #Rishikesh #Uttarakhand #TrainAccident #UjjainiExpress #IndianRailways pic.twitter.com/Wk8t1B9jAR— ilyas khan (@ilyasilukhan) May 19, 2026
गेल्या काही दिवसांत रेल्वे सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणाऱ्या घटना समोर आल्या आहेत. बिहारमधील सासाराम स्टेशनवर प्रवासी ट्रेनला आग लागण्याची घटना नुकतीच घडली होती. त्याआधी त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेसच्या एसी कोचमध्ये आग लागली होती. तसेच हैदराबाद-जयपूर एक्सप्रेसच्या रिकाम्या एसी डब्यांनाही आग लागल्याची घटना घडली होती.
सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे रेल्वे सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.