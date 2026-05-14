/Kerala New CM : कोण आहेत वी डी सतीशन? केरळचे 13 वे मुख्यमंत्री म्हणून घेणार शपथ

Who is V. D. Satheesan? वीडी सतीशन हे केरळचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून घोषणा शपथ घेणार आहेत. आधी विरोधीपक्षनेता म्हणून जबाबदारी पार पडलेल्यांकडे वीडी सतीशन यांची काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी निवड केली. वीडी सतीशन हे केरळचे 13 वे मुख्यमंत्री असतील.
Who is V. D. Satheesan? बुधवारी काँग्रेसने केरळचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून वी डी सतीशन यांची निवड केली असून त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. 61 वर्षांचे वी डी सतीशन केरळ विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहिलेले आहेत. केरळ काँग्रेसच्या आमदारांची पहिली निवड केसी वेणुगोपाल आहेत असं सांगितलं जात होतं मात्र राहुल गांधी यांनी विरोधीपक्षाचे नेते राहिलेले वी डी सतीशन यांच्या नावावर मोहर लावली. असं म्हंटलं जातंय की काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते एके एंथनी, वीएम सुधीरन आणि के मुरलीधनरन यांनी काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला जनभावना लक्षात ठेऊन विरोधी पक्ष नेत्याच्या नावाची निवड करण्यास सांगितले होते आणि याचमुळे काँग्रेसने विरोधी पक्षनेता राहिलेले वी डी सतीशन यांची निवड केली गेली.
केंद्रीय नेतृत्वाद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती AICC च्या केरळ इंचार्ज दीपा दास मुंशी यांनी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. केरळचे काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी वी डी सतीशन, रमेश चेन्नितला आणि केसी वेणुगोपालने दावा ठोकला आहे. तिघेही नेते मागे हटायला तयार नव्हते. काँग्रेस पक्षाने अनेक राउंड बैठकांनंतर वी डी सतीशन यांच्या नावाची निवड करण्यात आली.
नव्या मुख्यमंत्रांच्या घोषणेनंतर AICC चे महासचिव के.सी. वेणुगोपालने म्हटलं की, 'मी या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत करतो. मी वी डी सतीशन यांना या पदासाठी शुभेच्छा देतो. माझं म्हणणं आहे की केरळच्या जनतेने UDF च्या बाजूने एक मोठा जनादेश दिला आहे. वी डी सतीशनच्या नेतृत्वात सरकार केरळच्या जनतेचा आकांक्षा पूर्ण करेल आणि निश्चितपणे आम्ही केरळ सरकार सोबत पूर्णपणे उभे आहोत.
वी डी सतीशन हे केरळच्या राजकारणातील एक प्रसिद्ध नाव असून एक अनुभवी चेहरा आहे. पेशाने वकील असणारे सतीशन हे त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेसाठी आणि तार्किक वादविवादासाठी ओळखले जातात. 2021 ते 2026 पर्यंत केरळ विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते होते. सतीशन एर्नाकुलम जिल्ह्याच्या परावुर जागेवरून प्रतिनिधित्व करतात. 2001 पासून लागोपाठ ते विधानसभेवर निवडून जात आहेत. वी डी सतीशन हे केरळमध्ये काँग्रेसचा एक महत्वाचा चेहरा आहेत. त्यांना सरकारच्या धोरणांवर स्पष्टपणे टीका करणारे आणि भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील मुद्द्यांवर आवाज उठवणारे नेते म्हणून ओळखले जातात.