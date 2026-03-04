बाहेर पडताच वेगाने वर गेली लिफ्ट, अपघाताचा थरार CCTV मध्ये कैद

Valsad Lift Accident : गुजरातच्या वलसाडमधील लिफ्ट अपघाताचा एक थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. लिफ्टमधून माणूस उतरताना लिफ्ट अचानक वर जाऊ लागली. लिफ्ट वर जातानाच माणूस कसाबसा माळ्यावर उतरल्याचं दिसत आहे. या अपघातातून तो थोडक्याच बचावला आहे. काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती असंच या घटनेबाबत म्हणावं लागेल. लिफ्टचा दरवाजा उघडलेला असताना लिफ्ट कशी सुरु झाली असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित करण्यात येत आहे. वलसाडमधील हा थरारक व्हिडिओ लिफ्टच्या देखभालीचा अभाव अधोरेखित करतो. एक माणूस लिफ्ट मधून बाहेर निघत असताना अचानक सुरु झाली ततपुर्वी सुरु होताच माणुस बाहेर पडला आणि थोडक्यात बचावला आहे.
तो बाहेर पडताच लिफ्टचा वेग वरच्या दिशेने वाढू लागला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये वत्सलभाई पांचाळ लिफ्टमधून बाहेर पडताना स्पष्ट दिसत आहे. तो एक पाऊल बाहेर पडताच पूर्णपणे बाहेर पडण्याच्या बेतात असतानाच लिफ्ट अचानक वरच्या दिशेने वेगाने वाढू लागली. यामुळे त्याचे शरीर बाहेर पडले आणि तो जमिनीवर पडला.
सुरुवातीच्या माहितीनुसार, अपघातात वत्सलभाईंना गंभीर अंतर्गत दुखापत झाली. तथापि, इतक्या गंभीर अपघातातून ते वाचले हा एक चमत्कार आहे. या अपघातामुळे उंच इमारतींमधील लिफ्टच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि देखभालीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सोमवारी सकाळी 6 वाजताच्या सुमारास राजनगर एक्सटेंशनमधील संचार रेसिडेन्सीची सी-ब्लॉक लिफ्ट अचानक १२ व्या मजल्यावरून पडली. अपघाताच्या वेळी एक व्यक्ती लिफ्टमध्ये होती. रहिवाशांच्या मते, 12 व्या मजल्यावरून अचानक आठव्या मजल्यावर लिफ्ट अचानक जोराचा धक्का आणि मोठा आवाज घेऊन थांबली. आवाज ऐकून लोक घटनास्थळी धावले. बराच प्रयत्न केल्यानंतर लिफ्टचा दरवाजा उघडण्यात आला आणि अडकलेल्या व्यक्तीला वाचवण्यात आले. देखभालीतील निष्काळजीपणामुळे रहिवाशांनी सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
जखमी व्यक्तीला तात्काळ युनायटेड हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. रहिवाशांच्या मते, लिफ्ट अडकण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. देखभालीतील निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. रहिवासी लिफ्टच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.