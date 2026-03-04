English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बाहेर पडताच वेगाने वर गेली लिफ्ट, अपघाताचा थरार CCTV मध्ये कैद

Lift Accident : थरकाप उडवणारा अपघाताचा व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये एक व्यक्ती लिफ्टमधून जात असताना अतिशय विचित्र अपघात झाला आहे. अपघाताचा CCTV समोर आला आहे. या अपघातात त्या तरुणासोबत नेमकं काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 4, 2026, 09:04 AM IST
Valsad Lift Accident : गुजरातच्या वलसाडमधील लिफ्ट अपघाताचा एक थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. लिफ्टमधून माणूस उतरताना लिफ्ट अचानक वर जाऊ लागली. लिफ्ट वर जातानाच माणूस कसाबसा माळ्यावर उतरल्याचं दिसत आहे. या अपघातातून तो थोडक्याच बचावला आहे. काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती असंच या घटनेबाबत म्हणावं लागेल. लिफ्टचा दरवाजा उघडलेला असताना लिफ्ट कशी सुरु झाली असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित करण्यात येत आहे. वलसाडमधील हा थरारक व्हिडिओ लिफ्टच्या देखभालीचा अभाव अधोरेखित करतो. एक माणूस लिफ्ट मधून बाहेर निघत असताना अचानक सुरु झाली ततपुर्वी सुरु होताच माणुस बाहेर पडला आणि थोडक्यात बचावला आहे. 

ती व्यक्ती बाहेर पडताच...

तो बाहेर पडताच लिफ्टचा वेग वरच्या दिशेने वाढू लागला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये वत्सलभाई पांचाळ लिफ्टमधून बाहेर पडताना स्पष्ट दिसत आहे. तो एक पाऊल बाहेर पडताच पूर्णपणे बाहेर पडण्याच्या बेतात असतानाच लिफ्ट अचानक वरच्या दिशेने वेगाने वाढू लागली. यामुळे त्याचे शरीर बाहेर पडले आणि तो जमिनीवर पडला. 

लिफ्टच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि देखभालीबद्दल प्रश्न

सुरुवातीच्या माहितीनुसार, अपघातात वत्सलभाईंना गंभीर अंतर्गत दुखापत झाली. तथापि, इतक्या गंभीर अपघातातून ते वाचले हा एक चमत्कार आहे. या अपघातामुळे उंच इमारतींमधील लिफ्टच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि देखभालीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

12 व्या मजल्यावर लिफ्टचा अपघात

सोमवारी सकाळी 6 वाजताच्या सुमारास राजनगर एक्सटेंशनमधील संचार रेसिडेन्सीची सी-ब्लॉक लिफ्ट अचानक १२ व्या मजल्यावरून पडली. अपघाताच्या वेळी एक व्यक्ती लिफ्टमध्ये होती. रहिवाशांच्या मते, 12 व्या मजल्यावरून अचानक आठव्या मजल्यावर लिफ्ट अचानक जोराचा धक्का आणि मोठा आवाज घेऊन थांबली. आवाज ऐकून लोक घटनास्थळी धावले. बराच प्रयत्न केल्यानंतर लिफ्टचा दरवाजा उघडण्यात आला आणि अडकलेल्या व्यक्तीला वाचवण्यात आले. देखभालीतील निष्काळजीपणामुळे रहिवाशांनी सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

जखमी व्यक्तीला तात्काळ युनायटेड हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. रहिवाशांच्या मते, लिफ्ट अडकण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. देखभालीतील निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. रहिवासी लिफ्टच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Valsad lift accidentGujarat lift accidentSardar HeightsGujarat Housing Board ComplexLift Accident

