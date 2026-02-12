English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Vande Bharat Train: चीन-जपानपेक्षा कमी दरात धावते भारताची वातानुकूलीत वंदे भारत; 1 किमी प्रवास फक्त...

Vande Bharat Train: चीन-जपानपेक्षा कमी दरात धावते भारताची वातानुकूलीत वंदे भारत; 1 किमी प्रवास फक्त...

Vande Bharat Ticket Fare: तुम्हालाही वंदे भारत एक्स्प्रेसचे तिकीट महाग असेल, असे वाटते? संसदेतील माहितीनंतर चित्रच बदलले. चीन जापानसारख्या देशातील वेगवान ट्रेनपेक्षा भारतात प्रवास कित्येक पटीने स्वस्त आहे. प्रतिकिमी दर किती? हे जाणून तुम्ही तर थक्कच व्हाल. सामान्य प्रवाशांसाठी वंदे भारत किती सोईस्कर आहे पहा...

प्रिती वेद | Updated: Feb 12, 2026, 02:21 PM IST
Vande Bharat Train: चीन-जपानपेक्षा कमी दरात धावते भारताची वातानुकूलीत वंदे भारत; 1 किमी प्रवास फक्त...
(photo Credit- Social Media)

Vande Bharat: देशात वेगवान आणि आधुनिक रेल्वे प्रवासाचा अनुभव देणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्या सुरू झाल्यापासून प्रवाशांचा प्रतिसाद सातत्याने वाढत आहे. आरामदायी आसनव्यवस्था, स्वच्छता, वेग आणि वेळेची अचूकता यामुळे या गाड्यांना विशेष लोकप्रियता मिळाली आहे. अनेकांना वाटते की इतक्या सुविधा असल्यामुळे या गाड्यांचे तिकीट महाग असावे, मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार वंदे भारत गाड्यांचे भाडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ट्रेनच्या तुलनेत खूपच कमी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांनाही आधुनिक रेल्वेसेवेचा लाभ घेता येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

वंदे भारत तिकीट दरांबाबत रेल्वेमंत्र्यांची माहिती
लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की वंदे भारत एक्स्प्रेसचे भाडे ठरवताना विविध घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. इतर देशांतील वेगवान रेल्वेसेवेच्या तुलनेत भारतातील दर खूपच कमी आहेत. चीन, जपान आणि फ्रान्समध्ये अशा प्रकारच्या गाड्यांमध्ये प्रवासासाठी प्रतिकिमी साधारण 7 ते 20 रुपये आकारले जातात. मात्र भारतात 300 ते 400 किमी अंतराच्या प्रवासासाठी वंदे भारत गाडीत सरासरी प्रतिकिमी सुमारे 2.19 रुपये इतकेच भाडे घेतले जाते.

सामान्य रेल्वे प्रवासही किफायतशीर
रेल्वेमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की केवळ वंदे भारतच नव्हे तर सामान्य रेल्वेप्रवासाचे दरही भारतात तुलनेने कमी आहेत. भारतात साधारण प्रतिकिमी 20 पैसे भाडे आकारले जाते. याउलट पाकिस्तानमध्ये सुमारे 54 पैसे, बांगलादेशात 37 पैसे आणि श्रीलंकेत 51 पैसे प्रतिकिमी खर्च येतो. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांसाठीही भारतीय रेल्वे हा सर्वात परवडणारा प्रवासाचा पर्याय ठरतो.

रेल्वे प्रशासन प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधा, सेवांचा दर्जा, देखभाल खर्च, स्पर्धा तसेच सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती या सर्व बाबींचा अभ्यास करून तिकीट दर निश्चित करते. प्रवाशांना परवडणारे दर राखणे आणि सेवांची गुणवत्ता टिकवणे यामध्ये संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

देशभरात वाढते रेल्वेचे जाळे आणि वाढती मागणी
फेब्रुवारी 2019 पासून वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू झाली असून सध्या देशातील 80 मार्गांवर 164 गाड्या धावत आहेत. या गाड्यांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी कवच प्रणालीसारखी आधुनिक यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. चांगल्या सुविधांमुळे आणि वाजवी भाड्यामुळे या गाड्यांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे भविष्यात आणखी मार्गांवर वंदे भारत गाड्या सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Vande Bharat ExpressVande Bharat ticket priceIndian Railways Newscheapest train fare IndiaVande Bharat fare per km

इतर बातम्या

IND VS NAM Pitch Report: फलंदाजांचा दबदबा असणार की गोलंदाज...

स्पोर्ट्स