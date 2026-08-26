धुक्याची चादर, उंच पर्वत, घनदाट जंगल आणि प्रचंड वेग! 'वंदे भारत'च्या पश्चिम घाटातील प्रवासाचे अद्भुत दृश्य, पाहा VIDEO

घनटाद जंगल, चोहीकडे हिरवळीची चादर आणि सोबत धुक्याची साथ अशातच वंदे भारत एक्सप्रेसची एन्ट्री...भारताच्या पश्चिम घाटातून रुबाबदार ऐटीत प्रचंड वेगात आपणच जंगलाचा राजा असल्याचा प्रवास करतानाचा एफपीव्ही ड्रोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक्सवर हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओने नेटकऱ्यांचं मनं जिंकलंय.
अश्विनी वैष्णवने त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवरही हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता एक केशरी रंगाची ट्रेन घनदाट जंगलातून जाताना दिसतंय. ड्रोन कॅमेऱ्याने चित्रित केलेला हा व्हिडीओ पाहताना खूपच आकर्षक वाटतो आणि इतक्या उंचीवरून, ही ट्रेन जंगलातून डोलत आणि सरकत जाणाऱ्या एखाद्या केशरी सापासारखी भासतेय.
New age trains! Make more in India pic.twitter.com/TUjZup3iKz— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 23, 2026
रेल्वेमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेला, जंगलातून जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनचा हा व्हिडीओ, ट्रेनच्या चाचणीचा एक भाग आहे. वंदे भारत ट्रेनला खडतर डोंगराळ प्रदेशात आणि घनदाट जंगलांमधून चालवण्याच्या तयारीसाठी अशा चाचण्या सुरू आहेत. वंदे भारतच्या व्हायरल व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लिहिलंय, 'नव्या पिढीच्या गाड्या! भारतात अधिक गाड्या बनवा.'
हे अद्भुत दृश्य बंगळूरुस्थित प्रसिद्ध एफपीव्ही चित्रपट निर्माता आणि डिजिटल क्रिएटर हेमंत कुमार आर यांनी काढला आहे. हा इंस्टाग्रामवर @hemisphere.fpv या नावाने ओळखले जातो. हेमंत कुमार आर यांनी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करून हे अद्भूत आणि मनमोहक दृश्य टिपलंय. जगाच्या कानाकोपऱ्यात ड्रोन उडवण्याचे ध्येय असलेल्या हेमंत यांचा हा शॉट इंटरनेटवर व्हायरल झालाय.
या व्हिडीओमध्ये एका बाजूला भारताची सर्वात आधुनिक, सेमी-हाय-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस आणि दुसऱ्या बाजूला पश्चिम घाटाचे शांत नैसर्गिक सौंदर्य सर्वांचा लक्ष वेधून घेत आहे. पारंपरिक ड्रोनच्या तुलनेत, एफपीव्ही ड्रोनने हा रेल्वे प्रवास एखाद्या हॉलिवूड चित्रपटातील दृश्याप्रमाणे सिनेमॅटिक बनवला गेला आहे. ट्रेन वारंवार दाट धुक्यात अदृश्य होते आणि काही सेकंदांनंतर हिरव्यागार दऱ्यांमध्ये पुन्हा दिसू लागते, हे दृश्य खरोखरच चित्तथरारक अनुभव आहे.
सगळ्यांना प्रश्न पडला आहे, हे दृश्य आहे तरी कुठली. ते हा कर्नाटकातील शिराडी घाट आहे. सकलेशपूर-सुब्रह्मण्य रोड घाट विभागावरील अलीकडील चाचणीचा हा व्हिडीओ आहे. हा टप्पा बहुप्रतिक्षित बंगळूर-मंगळूर रेल्वे मार्गाचा एक भाग असून, तो त्याच्या अवघड भूभाग, तीव्र उतार, तीव्र वळणे, बोगदे आणि पुलांसाठी ओळखला जातो.
सध्या देशभरात 162 वंदे भारत ट्रेन्स आहेत. जानेवारी 2026 मध्ये, वंदे भारत स्लीपरने पहिल्या तीन महिन्यांत 119 फेऱ्यांमध्ये 1.21 लाख प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. तर पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावडा आणि गुवाहाटी दरम्यान सुरू करण्यात आली आहे.