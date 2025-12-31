वेग ताशी 180 किमी! पाण्याचा एक थेंबही खाली सांडला नाही, वंदे भारतची जबरदस्त Speed ट्रायल, पाहा VIDEO

भारतीय रेल्वेची वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोटा-नागदा सेक्शनवर ताशी 180 किमी वेगाने धावली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पाण्याच्या चाचणीदरम्यान ट्रेनची उल्लेखनीय स्थिरता दाखवणारा एक व्हिडिओ शेअर केला. वेग जास्त असूनही, काचेतील पाणी सांडले नाही. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या देखरेखीखाली घेण्यात आलेल्या या चाचणीतून लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी डिझाइन केलेल्या या ट्रेनच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे आणि सुरक्षिततेचे दर्शन घडते.
भारतीय रेल्वेची वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोटा-नागदा सेक्शनवर ताशी 180 किमी वेगाने धावली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वतः हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. इतक्या वेगानेही ट्रेनची स्थिरता पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटले आहे.
व्हिडिओमध्ये, ट्रेनच्या आत पाण्याने भरलेले ग्लास एकमेकांवर रचलेले आहेत. ट्रेन 180 किमी/ताशी वेगाने धावत आहे, तर मोबाईल स्क्रीन 182 किमी इतका वेग दाखवते, तरीही काचांमधून पाण्याचा एक थेंबही सांडत नाही. ही 'पाणी चाचणी' ही ट्रेनच्या उत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचा आणि स्थिरतेचा जिवंत पुरावा आहे.
ही चाचणी रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (CRS) यांच्या देखरेखीखाली घेण्यात आली. रेल्वे मंत्र्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "वंदे भारत स्लीपरची चाचणी आज रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी केली. ती कोटा-नागदा विभागात ताशी १८० किमी वेगाने धावली. आणि आमच्या स्वतःच्या पाण्याच्या चाचणीतून या नवीन पिढीच्या ट्रेनची तांत्रिक ताकद दिसून येते."
ही चाचणी विशेष आहे कारण वंदे भारत स्लीपरची रचना लांब पल्ल्याच्या रात्रीच्या प्रवासासाठी केली जात आहे. सध्याच्या वंदे भारत गाड्या अर्ध-उच्च-गती आहेत, ज्यांचा डिझाइन वेग १८० किमी प्रतितास आहे, परंतु ऑपरेटिंग वेग कमाल १६० किमी प्रतितास मर्यादित आहे. ट्रॅकची परिस्थिती, थांबे आणि देखभाल यामुळे सरासरी वेग यापेक्षा कमी होऊ शकतो.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लवकरच सुरू होणार आहे. एसी क्लास प्रवाशांसाठी ती लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचे पूर्णपणे रूपांतर करेल. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, ही ट्रेन वेग, आराम आणि आधुनिक सुविधांचे परिपूर्ण मिश्रण असेल.
सुरुवातीला ही ट्रेन गर्दीच्या मार्गांवर सुरू होईल आणि नंतर हळूहळू सर्व मार्गांवर विस्तारित होईल. प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि रात्रीचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल. ही ट्रेन केवळ जलद धावणार नाही तर प्रवाशांना चांगली झोप आणि आराम देखील देईल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधलेली ही ट्रेन देशाला हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्ककडे नेण्याच्या भारतीय रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग आहे.
अलीकडेच, चेन्नई ते किनारी आंध्र प्रदेश प्रवासातही लक्षणीय सुधारणा दिसून आल्या आहेत. 15 डिसेंबर रोजी, वंदे भारत एक्सप्रेस नरसापूरपर्यंत वाढवण्यात आली, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी आणि आराम दोन्ही वाढले. पण आता, स्लीपर आवृत्तीसह, लांब प्रवासाची प्रतीक्षा संपणार आहे.