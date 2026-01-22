Vande Bharat Sleeper च्या तिकीटांसाठी जगावेगळा नियम; प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका! पैसेही जाणार अन्..

Vande Bharat Sleeper Trains Ticket Rules: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतीच लाँच झालेली बहुचर्चित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सर्वसामान्यांना खरोखरच परवडेल की नाही अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे या ट्रेनच्या तिकीटांसंदर्भात रेल्वेनं यापूर्वी कधीही न अवलंबलेलं धोरण स्वीकारलं आहे.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना धडकी भरवणारा नियम रेल्वेनं अंमलात आणला आहे. जर एखाद्या प्रवाशाने कन्फर्म तिकीट ऐनवेळी रद्द केले तर त्या प्रवाशाला रिफंड म्हणून दमडीही मिळणारं नाही. त्या प्रवाशाचे तिकिटाचे सर्व पैसे वाया जाणार असून रेल्वेच्या खात्यात जमा होणार आहेत. रेल्वेच्या या नियमामुळे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जर एखाद्या प्रवाशाने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचे तिकीट खरेदी केले, ते तिकीट कन्फर्म असेल आणि नंतर काही कारणाने तिकीट रद्द करायचे आहे, तर त्या तिकिटातील 25 टक्के रक्कम कापली जाईल. जर ट्रेनच्या ठरलेल्या 72 तासांपासून 8 तासांच्या कालावधीत तिकीट रद्द केले तर तिकिटाची किंमत 50 टक्के कापून उर्वरित रक्कम प्रवाशाला दिली जाणार आहे. तसेच प्रवासाच्या 8 तास आधी जर तिकीट रद्द करण्यात आले, तर प्रवाशांना कोणताही रिफंड मिळणार नाही. म्हणजेच प्रवाशांचे तिकिटाचे सर्व पैसे वाया जाणार आहेत. या ट्रेनचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, या ट्रेनमध्ये केवळ कन्फर्म तिकीट जारी केली जातील. यात कोणत्याही प्रकारची वेटिंग लिस्ट किंवा आरएसी असणार नाही.
अन्य ट्रेनपेक्षा या ट्रेनचे नियम फार वेगळे आहेत. जर 48 तास आधी तिकीट रद्द केले तर फर्स्ट एसीसाठी 240 रुपये, सेकंड एसीसीठी 200 रुपये, थर्ड एसीसाठी 180 रुपये, स्लीपर क्लाससाठी 120 रुपये आणि सेकंड क्लाससाठी केवळ 60 रुपये तिकिटाच्या पैशांतून कापले जातात. या धोरणावरुन अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सेमी हाय स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी या ट्रेनमध्ये एकूण 16 डबे दिले आहेत. 1128 प्रवासी क्षमता असलेल्या या ट्रेनमध्ये एसी 3 टियरचे 11 डब्बे आहे. 3 टियरचे भाडे 2 हजार 300 रुपये आहे. एसी-2 साठी 4 कोच असून याचे भाडे 3 हजार रुपये आहे. फर्स्ट एसीसाठी एक डबा दिला असून याचे भाडे 3 हजार 600 रुपये ठरवण्यात आले आहे. या ट्रेनचे भाडे 400 किलोमीटर अंतराच्या आधारावर ठरवण्यात आल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. म्हणजेच 400 किलोमीरटच्या आत कुठेही जायचं असलं तरी 400 किलोमीटरचं भाडं मोजावं लागणार आहे.