English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Vande Bharat Sleeper च्या तिकीटांसाठी जगावेगळा नियम; प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका! पैसेही जाणार अन्..

Vande Bharat Sleeper च्या तिकीटांसाठी जगावेगळा नियम; प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका! पैसेही जाणार अन्..

Vande Bharat Sleeper Trains Ticket Rules: वंदे भारत स्लीपर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना धडकी भरवणारा नियम रेल्वेनं अंमलात आणला आहे. हा नियम प्रवाशांच्या खिशाला भुर्दंड ठरणार आहे. जाणून घ्या नियमाबद्दल...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 22, 2026, 03:00 PM IST
Vande Bharat Sleeper च्या तिकीटांसाठी जगावेगळा नियम; प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका! पैसेही जाणार अन्..
वंदे भारत स्लीपर्सच्या तिकीट पॉलिसीवरुन नाराजी (प्रातिनिधिक फोटो)

Vande Bharat Sleeper Trains Ticket Rules: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतीच लाँच झालेली बहुचर्चित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सर्वसामान्यांना खरोखरच परवडेल की नाही अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे या ट्रेनच्या तिकीटांसंदर्भात रेल्वेनं यापूर्वी कधीही न अवलंबलेलं धोरण स्वीकारलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

धडकी भरवणारा नियम

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना धडकी भरवणारा नियम रेल्वेनं अंमलात आणला आहे. जर एखाद्या प्रवाशाने कन्फर्म तिकीट ऐनवेळी रद्द केले तर त्या प्रवाशाला रिफंड म्हणून दमडीही मिळणारं नाही. त्या प्रवाशाचे तिकिटाचे  सर्व पैसे वाया जाणार असून रेल्वेच्या खात्यात जमा होणार आहेत. रेल्वेच्या या नियमामुळे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

केवळ कन्फर्म तिकीट अन्...

जर एखाद्या प्रवाशाने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचे तिकीट खरेदी केले, ते तिकीट कन्फर्म असेल आणि  नंतर काही कारणाने तिकीट रद्द करायचे आहे, तर त्या तिकिटातील 25 टक्के रक्कम कापली जाईल. जर ट्रेनच्या ठरलेल्या 72 तासांपासून 8 तासांच्या कालावधीत तिकीट रद्द केले तर तिकिटाची किंमत 50 टक्के कापून उर्वरित रक्कम प्रवाशाला दिली जाणार आहे. तसेच प्रवासाच्या 8 तास आधी जर तिकीट रद्द करण्यात आले, तर प्रवाशांना कोणताही रिफंड मिळणार नाही. म्हणजेच प्रवाशांचे तिकिटाचे सर्व पैसे वाया जाणार आहेत. या ट्रेनचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, या ट्रेनमध्ये केवळ कन्फर्म तिकीट जारी केली जातील. यात कोणत्याही प्रकारची वेटिंग लिस्ट किंवा आरएसी असणार नाही.

एवढे पैसे कापून घेणारच

अन्य ट्रेनपेक्षा या ट्रेनचे नियम फार वेगळे आहेत. जर 48 तास आधी तिकीट रद्द केले तर फर्स्ट एसीसाठी 240 रुपये, सेकंड एसीसीठी 200 रुपये, थर्ड एसीसाठी 180 रुपये, स्लीपर क्लाससाठी 120 रुपये आणि सेकंड क्लाससाठी केवळ 60 रुपये तिकिटाच्या पैशांतून कापले जातात. या धोरणावरुन अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

वंदे भारतचे तिकीट किती?

सेमी हाय स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी या ट्रेनमध्ये एकूण 16 डबे दिले आहेत. 1128 प्रवासी क्षमता असलेल्या या ट्रेनमध्ये एसी 3 टियरचे 11 डब्बे आहे. 3 टियरचे भाडे 2 हजार 300 रुपये आहे. एसी-2 साठी 4 कोच असून याचे भाडे 3 हजार रुपये आहे. फर्स्ट एसीसाठी एक डबा दिला असून याचे भाडे 3 हजार 600 रुपये ठरवण्यात आले आहे. या ट्रेनचे भाडे 400 किलोमीटर अंतराच्या आधारावर ठरवण्यात आल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. म्हणजेच 400 किलोमीरटच्या आत कुठेही जायचं असलं तरी 400 किलोमीटरचं भाडं मोजावं लागणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
vande bharat sleeper trainsvande bharat sleeper ticketvande bharat sleeper pricevande bharat sleeper price ticketticket cancellation

इतर बातम्या

कुठे सापडलं जगातील सर्वात जुनं 'रॉक आर्ट'; 67800...

विश्व