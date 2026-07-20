/...तर कारावास अटळ; संसदेत अमित शाह मांडणार ते विधेयक नेमकं आहे तरी काय?

नवी दिल्ली | सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु, पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद भवनातील 'हंस द्वार' येथे माध्यमांशी संवाद साधण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडणार आहे. परकीय अंशदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयकाद्वारे परकीय देणगीच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न झाल्यास किंवा मुदत संपल्यास ते रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आणखी एका विधेयकाची चर्चा असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ते सादर करणार आहेत. 'जन गण मन...' या राष्ट्रगीताप्रमाणं 'वंदे मातरम...' या राष्ट्रीय गीताला कायदेशीर संरक्षण देणं हा या विधेयकामागचा मुख्य हेतू असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यास 'वंदे मातरम...'चा जाणीवपूर्वक अपमान करणं गुन्हा असेल. सध्याच्या कायद्यानुसार राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि इतर राष्ट्रीय प्रतीकांना अनुसरून विशिष्ट कायदेशीर तरतुदी कर्यात आल्या आहेत. मात्र या प्रस्तावित सुधारणेनंतर 'वंदे मातरम...'सुद्धा या कायद्याच्या चौकटीत समाविष्ट होईल. म्हणजेच राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ लागू असणारे नियम इथंही लागू राहणार असून, त्या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
कायद्यामधील प्रस्तावित सुदारनांनुसार जर एखाद्या व्यक्तीनं जाणीवपूर्वक 'वंदे मातरम...'चा अपमान केला, या राष्ट्रीय गीताची प्रतिमा मलिन केली किंवा तत्सम कृत्य केलं तर, त्यांच्याविरोधाक कारवाई केली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये तीन वर्षांसाठीचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा लागू होऊ शकतात.
आतापर्यंत राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभं राहणं, ते सुरू असताना कोणताही अडथळा न आणणं असे नियम लागू होते. प्रस्तावित बदलानंतर हे नियम वंदे मातरमसाठीसुद्धा लागू होण्याची शक्यता वर्तव्यात येत आहे. सर्व राष्ट्रीय प्रतीकांप्रती एकसमान कायदा असावा हीच या बाबतीच केंद्राची भूमिका असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान या प्रस्तावित कायद्याआधी 9 जुलै रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयानं एक आदेश जारी करत त्यामध्ये 'वंदे मातरम' आणि 'जन गण मन' संदर्भातील काही सूचना केल्या होत्या. जिथं ही दोन्ही गीतं गायली जातील तिथं आधी 'वंदे मातरम' आणि नंतर 'जन गण मन' सादर करावं आणि त्याबाबतच्या सर्व सूचनांचं पालन करण्यात यावं अशा सूचना केल्या होत्या.
सध्यातरी या सुधारणा प्रस्तावित असून, संसदेत हे विधेयक सादर होणं अपेक्षित आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेनं या विधेयकाला मंजुरी दिल्यास आणि त्यावर राष्ट्रपतींच्या सहमतीची मोहोर उमटल्यास 'वंदे मातरम'लासुद्धा कायद्याचं संरक्षण प्राप्त होईल.