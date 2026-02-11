English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Vande Matram National Song: ‘वंदे मातरम्’ याच पद्धतीने सादर करणं बंधनकारक; कोणते नियम पाळावेच लागतील

Vande Matram National Song: ‘वंदे मातरम्’ 'या'च पद्धतीने सादर करणं बंधनकारक; कोणते नियम पाळावेच लागतील

Vande Matram: केंद्रीय शासनाने ‘वंदे मातरम्’देशभक्ती गीतबाबत काही नवे नियम जाहीर केले असून त्याच्या अवलंब  शाळा, सरकारी कार्यक्रम आणि सार्वजनिक ठिकांणावर बंधनकारक असेल. जाणून हे गीत गाण्याचे नियम आणि क्रम. 

प्रिती वेद | Updated: Feb 11, 2026, 01:54 PM IST
Vande Matram National Song: ‘वंदे मातरम्’ 'या'च पद्धतीने सादर करणं बंधनकारक; कोणते नियम पाळावेच लागतील
(photo Credit- Social Media)

Vande Matram: राष्ट्रप्रेम आणि देशभक्तीची भावना जागृत करणारे ‘वंदे मातरम्’ हे गीत भारतीयांसाठी अत्यंत भावनिक मानले जाते. आता या गीताच्या सादरीकरणाबाबत केंद्र सरकारने काही नवे नियम स्पष्ट केले आहेत. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे सरकारी समारंभ, शाळा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये हे गीत कशा पद्धतीने सादर करायचे याबाबत स्पष्टता आली आहे. या निर्णयाचा उद्देश राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान राखणे आणि सर्वत्र एकसमान पद्धत ठेवणे असा सांगितला जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात अनेक अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये या गीताचे सादरीकरण अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने दिसणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नव्या मार्गदर्शक सूचना काय सांगतात
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले की विशेष सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ गायले किंवा वाजवले जाईल. नागरी सन्मान सोहळे जसे पद्म पुरस्कार वितरण कार्यक्रम यामध्येही या गीताचा समावेश केला जाणार आहे. राष्ट्रपती उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमात त्यांच्या आगमन आणि निरोपाच्या वेळी हे गीत वाजवण्याची व्यवस्था केली जाईल. जर कार्यक्रमात राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगान दोन्ही ठेवले असतील, तर आधी ‘वंदे मातरम्’ आणि त्यानंतर राष्ट्रगान सादर करण्याचा क्रम ठेवला जाईल.

गीताचा कालावधी आणि सादरीकरणाची पद्धत
नियमांनुसार गीताची सर्व 6 अंतरे सादर केली जाणार आहेत. संपूर्ण सादरीकरणाचा कालावधी सुमारे 3 minutes 10 seconds इतका असेल. सादरीकरण सुरू असताना उपस्थितांनी उभे राहून आदर व्यक्त करणे अपेक्षित आहे. मात्र चित्रपटगृह किंवा मनोरंजनस्थळी हे गीत वाजल्यास उभे राहणे बंधनकारक नसणार आहे. त्यामुळे औपचारिक कार्यक्रम आणि इतर ठिकाणे यांच्यात फरक स्पष्ट करण्यात आला आहे.

शाळांबाबत विशेष शिफारस
शाळांमध्ये दिवसाची सुरुवात ‘वंदे मातरम्’ने करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना वाढावी आणि राष्ट्रीय परंपरांविषयी आदर निर्माण व्हावा हा यामागील हेतू आहे. शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाने याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा: Tirupati Prasad: तिरुपती प्रसाद भेसळ प्रकरणाला वेगळं वळण; 36 जणांवर संशयी नजर, EDच्या चौकशीत नेमकं काय?

निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय गीताच्या सादरीकरणासाठी एकसमान नियम तयार झाले आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत होणारी गोंधळाची परिस्थिती टळेल, तसेच राष्ट्रीय प्रतीकांप्रती आदर वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. देशभरात अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये आता या सूचनांनुसारच ‘वंदे मातरम्’चे सादरीकरण केले जाईल.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
vande mataramNational songHome Ministrynew guidelinesGovernment Functions

इतर बातम्या

रणवीर आणि रोहित शेट्टी नंतर सलमानच्या नातेवाईकाला आली लॉरेन...

मनोरंजन