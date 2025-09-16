'जर कोणी चांगले काम करत असेल तर...'; वनताराला सर्वोच्च न्यायालयाकडून क्लीनचिट

वनतारामध्ये प्राण्यांच्या हस्तांतरणात नियमांचे पालन न केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स फाउंडेशनला क्लीन चिट देऊन मोठा दिलासा दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलंय की वनतारा सर्व नियमांचे पालन करत आहे. यासोबतच, देशात काही चांगले घडत असेल तर ते होऊ द्या, असंही ते म्हणाले आहेत.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने झालेल्या सुनावणी दरम्यान ते म्हणाले की, न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने सादर केलेल्या तपास अहवालात गुजरातमधील जामनगरमधील रिलायन्स फाउंडेशनच्या प्राणी बचाव, काळजी आणि पुनर्वसन उपक्रम असलेल्या वनतारा या संस्थेला क्लीन चिट देण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात.
वनताराकडून उपस्थित असलेल्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, एसआयटी अहवालात काही गोष्टी आहेत ज्या सार्वजनिक करू नयेत. न्यायालयाने यावर सहमती दर्शविली. कायदा मोडल्याच्या तसंच भारत आणि इतर ठिकाणाहून प्राणी, विशेषतः हत्ती आणल्याच्या आरोपांमुळे, न्यायालयाने 25 ऑगस्ट रोजी वनताराच्या विरोधात चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन केली होती. मीडिया आणि सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आणि एनजीओ आणि वन्यजीव संघटनांच्या विविध तक्रारींवर आधारित वनताराच्या विरोधात अनियमिततेचा दावा करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय एसआयटी टीम स्थापन केली, ज्याचे नेतृत्व माजी सर्वोच्च न्यायाधीश केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, "वनतारा कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करत आहे; त्याची बदनामी करू नका." न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल राखून ठेवला. त्यांनी असंही म्हटलंय की वनतारा अधिकाऱ्यांनी अनुपालन आणि नियामक प्रक्रियांवर समाधान व्यक्त केलंय. शुक्रवारी अहवाल पाठवल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्याचा आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर, त्याच दिवशी ते सर्वसमावेशक निर्णय देण्यात येईल.
1. वनतारा प्रकरण म्हणजे काय?
वनतारा ही रिलायन्स फाउंडेशनची गुजरातमधील जामनगर येथील प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र आहे. या प्रकरणात प्राण्यांच्या हस्तांतरणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप होता, ज्यात भारत आणि परदेशातून प्राणी (विशेषतः हत्ती) आणण्याच्या प्रकरणात अनियमितता आणि कायद्याचे उल्लंघन दाखवले गेले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने SIT (Special Investigation Team) नेमले होते.
2. सर्वोच्च न्यायालयाने वनताराला क्लीन चिट कधी आणि कशी दिली?
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 सप्टेंबर 2025 रोजी सोमवारी वनताराला क्लीन चिट दिली. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने SIT च्या अहवालाचा आढावा घेऊन हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, वनतारा कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करत आहे आणि त्याची प्रतिमा डागाळू नये.
3. SIT नेमण्याचे कारण काय होते?
25 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना SIT नेमले. याचिकांमध्ये मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ आणि वन्यजीव संघटनांच्या तक्रारींवर आधारित प्राण्यांच्या अनधिकृत खरेदी, काळजीतील त्रुटी आणि आर्थिक अनियमिततेचे आरोप होते. SIT चे नेतृत्व माजी न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांनी केले, ज्यात न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, माजी मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि IRS अधिकारी अनिश गुप्ता यांचा समावेश होता.