English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • ज्या मराठीच्या मुद्द्यावरून संघर्ष सुरुयेत, त्याच मराठीचा, अहिल्याबाईंचा इतिहास वाराणासीत उद्ध्वस्त

ज्या मराठीच्या मुद्द्यावरून संघर्ष सुरुयेत, त्याच मराठीचा, अहिल्याबाईंचा इतिहास वाराणासीत उद्ध्वस्त

Varanasi Manikarnika Ghat Ahilyabai Holkar : वाराणासीत महास्मशानावर विकास विरुद्ध वारसा असा संघर्ष; अहिल्याबाई होळकर, मराठ्यांचा इतिहास उद्ध्वस्त, नागरिकांमध्ये संताप!  

सायली पाटील | Updated: Jan 16, 2026, 10:07 AM IST
ज्या मराठीच्या मुद्द्यावरून संघर्ष सुरुयेत, त्याच मराठीचा, अहिल्याबाईंचा इतिहास वाराणासीत उद्ध्वस्त
Varanasi Manikarnika Ghat demolition video viral Ahilyabai Holkar statue kashi redevelopment project lclam

Varanasi Manikarnika Ghat Ahilyabai Holkar : वाराणासी... देशातील सर्वात जुन्या शहरांचा मान मिळालेलं हे ठिकाण येथील अध्यात्म आणि धार्मिक वारशामुळं जगभरात प्रसिद्ध आहे. वर्षभर या वाराणासी/ काशीमध्ये जगाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक, भाविकांची रिघ असते. इथं कणाकणात देव वसतो, असं अनेकांचच मत. कोणाची श्रद्धा, कोणाचा विश्वास तर कोणाचं कुतूहल त्यांची पावलं याच वाराणासीच्या दिशेनं वळवण्यास भाग पाडतं. मात्र याच वाराणासीचं ऐतिहासिक रूप येत्या काळात बदलणार असून, त्यासाठी स्थानिकांपासून पर्यटकांपर्यंत अनेकांनीच नाराजीचा तीव्र सूर आळवला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मागील काही दिवसांपासून वाराणासीत पुनर्विकासाच्या नावावर महास्मशान मणिकर्णिका घाट इथं ऐतिहासिक वारसा असणाऱ्या या ठिकाणी प्रशासनानं बुल्डोझर चालवत प्राणि चौथरा उद्ध्वस्त केला. चौथऱ्याला लागून असणाऱ्या देवी- देवतांसह पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्यचा मूर्तीसुद्धा यादरम्यान क्षतिग्रस्त झाल्याची दृश्य समोर आली आणि सोशल मीडियावरही संतापाची लाट उसळली. मुख्य म्हणजे इथं महाराष्ट्रात एकिकडे मराठीच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष पेटलेला असतानाच तिथं उत्तर प्रदेशात मराठ्यांच्या इतिहासाला धक्का पोहोचला असल्याचंच या व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळत आहे. 

दरम्यान, व्हिडीओ व्हायरल होताच इथं पाल समुदाराच्या अनेक नागरिकांनी घटनास्थळी दाखल होत आंदोलनास सुरुवात केली. ज्यानंतर पोलीस यंत्रणआंनी विरोधकांना अडवण्यासाठी कारवाई केली. येथील मूर्तींची पुनर्स्थापना पूर्ण आदरानं केली नाही, तर मोठं आंदोलन पुकारू असं आव्हानच यंत्रणांनी दिल्यानंतर प्रशासनानं त्यावर सारवासारव करणारी कारणं दिली. उपलब्ध माहितीनुसार वाराणासीमध्ये या ठिकाणी 25 कोटी रुपयांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत ही वास्तू पाडण्यात आली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
india newsvaranasi newsVaranasi manikarnika ghatVaranasi latest updateVaranasi

इतर बातम्या

Gold Rates Today:सोन्याच्या किमतीत मोठी झेप, तुमच्या शहरात...

भारत