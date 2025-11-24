SC, ST मध्ये क्रिमी लेअरची व्यवस्था लागू केली पाहिजे; आरक्षणाबाबत माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे अत्यंत महत्वाचे विधान

Bhushan Gavai On Reservation : न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मूंनी न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांना भारताचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. न्यायाधीश सूर्यकांत यांची कारकीर्द जवळजवळ 15 महिने असणार आहेत. राष्ट्रपती भवनात हा शपथविधी सोहळा पार पडला. दरम्यान, मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आरक्षणाबाबत अत्यंत महत्वाचे विधान केले आहे.
"निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सांगितले आहे. निवृत्त झाल्यानंतर पद घेणार नसल्याचे गवई यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. गवई यांचा कार्यकाळ रविवारी संपला. यापुढील काळात वंचित समाजासाठी काम करणार असल्याचे तसेच दिल्लीमध्येच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
"सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला तर तुम्ही स्वतंत्र न्यायाधीश नाही," असे म्हणणे योग्य नसल्याची टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली. "अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातींमध्ये क्रिमी लेअरची व्यवस्था लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे ज्या घटकाला आरक्षणाची नितांत गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचू शकेल," असे गवई म्हणाले.
समाज माध्यमांच्या संदर्भातदेखील त्यांनी टिपण्णी केली आहे. आपण जे बोलत नाही, तेदेखील समाज माध्यमांवर लिहिले जाते आणि दाखवले जाते. मात्र ही समस्या केवळ न्यायपालिकेपुरती मर्यादित नसून सरकारच्या विविध घटकांना त्याचा फटका बसत आहे, असे ते म्हणाले. यापूर्वीही अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणातून क्रीमीलेअरला वगळण्यावर आपण आजही ठाम आहोत,' असे प्रतिपादन भूषण गवई यांनी केले होते. आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलाची ही गरीब शेतकऱ्याच्या मुलाशी तुलनाच केली जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले होते.