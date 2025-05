शब्दसुमनांचे जादूगार... गुलजार यांना 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार प्रदान; हा क्षण पाहत राहण्याजोगा

Gulzar honoured with 58th Jnanpith Award : शब्दांशी मैत्री करून अगदी त्यांच्याही मनातलं ओळखणारे आणि याच शब्दांवर कमालीचं प्रभुत्वं मिळवणाऱ्या, ज्येष्ठ लेखक, गीतकार, कवी गुलजार यांना भारतीय साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार नुकताच प्रदान करण्यात आला. यंदाच्या वर्षी 58 वा 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार गुलजार यांना त्यांच्या वांद्रे येथील निवसस्थानी प्रदान करण्यात आला.

प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यासाठी गुलजार यांना उपस्थित राहता आलं नसल्यानं राहत्या घरी त्यांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. यावेळी ज्ञानपीठचे मुदित जैन (विश्वस्त), माजी सचिव धर्मपाल आणि महाव्यवस्थापक आर.एन.तिवारी यांनी हा पुरस्कार त्यांना प्रदान केला. 11 लाख रुपये रोख, वाग्देवी सरस्वतीची कांस्यमूर्ती असं या पुरस्काराचं स्वरुप असल्याचं सांगण्यात आलं.

गुलजार यांना पुरस्कार प्रदान करतेवेळी त्यांचे जावई गोविंद सिंधू, चित्रपट दिग्दर्शक- संगीतकार विशाल भारद्वाज आणि त्यांच्या पत्नी रेखा भारद्वाज यांच्यासह इतरही साहित्यिकांची उपस्थिती होती.

18 ऑगस्त 1934 मध्ये सध्याच्या पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या पंजाब प्रांतात त्यांचा जन्म झाला होता. झेलम जिल्ह्यातील जिना गावचा त्यांचा जन्म. गुलजार यांची शब्दांवरची पकडच त्यांची खरी ताकद होती. अगदी तरुणांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत प्रत्येकाचच मन हेरून त्यांना शब्दरुपी आकार देण्याची किमयाच गुलजार यांनी केली.

प्रेमाची प्रत्येक भावना आणि विविध रंग त्यांनी गीतांमधून साकारले. विरहालाही त्यांनी अतिशय प्रभावीरित्या शब्दांमध्ये गुंफत रसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला. हिंदी, उर्दू भाषेवरील प्रभुत्वं आणि भावनेला अनुसरून शब्दांची निवड हीच गुलजार यांच्या लेखनाची जमेची बाजू. कलाविश्वात भरिव आणि अतुलनीय योगदानासाठी गुलजार यांना आतापर्यंत साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मभूषण, 'जय हो' या गाण्यासाठी अकॅडमी पुरस्कार, ग्रॅमी पुरस्कार, भारतीय सिनेक्षेत्रातील योगदानासाठी दादासाहेब फाळके पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे.

Jnanpith Comes Home to Boskyana.

Earlier this week, when the Hon’ble President of India conferred the Jnanpith Awards, Gulzar Saab couldn’t attend the ceremony due to ongoing medical rest.

Today, the prestigious honour found its way to him—presented by officials at his… pic.twitter.com/kRICNWKM4W

— Pavan Jha (@p1j) May 22, 2025