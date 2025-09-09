English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकही गाडी नाही, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे किती संपत्ती? शिक्षण किती? जाणून घ्या!

Vice President CP Radhakrishnan: भारताचे उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन कितवी शिकलेयत? त्यांचे नेटवर्थ किती? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 9, 2025, 07:54 PM IST
एकही गाडी नाही, उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे किती संपत्ती? शिक्षण किती? जाणून घ्या!
सीपी राधाकृष्णन शिक्षण, संपत्ती

Vice President CP Radhakrishnan: जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी राधाकृष्णन यांना एनडीएचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी ही घोषणा केली. त्यांच्या चार दशकांच्या अनुभवामुळे आणि सर्वपक्षीय स्वीकारार्हतेमुळे त्यांची निवड झाली. सीपी राधाकृष्णन हे भारताचे 17 वे उपराष्ट्री ठरले आहेत.सीपी राधाकृष्णन  यांनी आपल्या कार्यकाळात सामाजिक समावेशकता आणि विकासावर भर दिला आहे. ते कितवी शिकलेयत? त्यांचे नेटवर्थ किती? सविस्तर जाणून घेऊया.

सीपी राधाकृष्णन कितवी शिकले?

तामिळनाडूच्या तिरुपूर येथे २० ऑक्टोबर १९५७ रोजी कोंगू वेल्लाला गौंडर समुदायात जन्मलेले चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन (सीपी राधाकृष्णन) यांनी थुथुकुडी येथील व्ही.ओ. चिदंबरम कॉलेजमधून व्यवसाय प्रशासनात (बीबीए) पदवी मिळवली. अभ्यासात हुशार असलेले राधाकृष्णन महाविद्यालयात टेबल टेनिसचे चॅम्पियन होते आणि लांब पल्ल्याच्या धावण्यातही अव्वल होते. या खेळांमुळे त्यांचे नेतृत्व आणि संघटन कौशल्य विकसित झाले, जे नंतर राजकारणात त्यांचा पाया बनले.

कशी झाली राजकीय प्रवासाची सुरुवात?

वयाच्या १७ व्या वर्षी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनसंघात सामील झाले. १९७४ मध्ये जनसंघाच्या तामिळनाडू राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य बनले. त्यांनी १९९६ मध्ये भाजपचे तामिळनाडू सचिव आणि २००४-२००७ दरम्यान प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम केले. या काळात त्यांनी १९,००० किमीच्या रथयात्रेचे नेतृत्व केले, ज्यामुळे सामाजिक आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांवर जनजागृती झाली.

कसे मिळत गेले यश?

राधाकृष्णन 1998 आणि 1999 मध्ये कोइम्बतूरमधून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांनी संसदीय कापड समितीचे अध्यक्षपद भूषवले आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेत (2004) भारताचे प्रतिनिधित्व केले. 2016-2020 दरम्यान कॉयर बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी 2535 कोटी रुपयांची विक्रमी निर्यात साधली. त्यांनी झारखंड (2023-24), तेलंगणा, पुदुच्चेरी आणि महाराष्ट्राचे (जुलै 2024 पासून) राज्यपाल म्हणूनही काम केले.

सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे किती संपत्ती?

2019 च्या लोकसभा निवडणूकीवेळी राधाकृष्णन यांनी 67.11 कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली. यामध्ये 7.31 कोटींची जंगम मालमत्ता (रोख, बँक ठेवी, शेअर्स, विमा, दागिने) आणि 44.43 कोटींची स्थावर मालमत्ता (शेती, अकृषी जमीन, व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्ता) आहे. त्यांच्यावर 2.36 कोटींचे दायित्व आहे. त्यांच्या नावावर वाहनांचा उल्लेख नाही, जे त्यांच्या साध्या जीवनशैलीचे द्योतक आहे.

FAQ 

प्रश्न: सीपी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी का देण्यात आली?

उत्तर: सीपी राधाकृष्णन यांना त्यांच्या चार दशकांच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवामुळे आणि सर्वपक्षीय स्वीकारार्हतेमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून निवडले. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांची निवड झाली. त्यांनी लोकसभा खासदार, राज्यपाल आणि कॉयर बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून यशस्वी कामगिरी केली आहे.

प्रश्न: सीपी राधाकृष्णन यांच्या शैक्षणिक आणि राजकीय प्रवासाबद्दल काय माहिती आहे?

उत्तर: तामिळनाडूच्या तिरुपूर येथे जन्मलेल्या सीपी राधाकृष्णन यांनी थुथुकुडी येथील व्ही.ओ. चिदंबरम कॉलेजमधून व्यवसाय प्रशासनात (बीबीए) पदवी मिळवली. ते महाविद्यालयात टेबल टेनिस चॅम्पियन होते. वयाच्या १७ व्या वर्षी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात (आरएसएस) सामील झाले आणि १९७४ मध्ये जनसंघाच्या राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य बनले. त्यांनी १९९८ आणि १९९९ मध्ये कोइम्बतूरमधून लोकसभेची निवडणूक जिंकली आणि तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले.

प्रश्न: सीपी राधाकृष्णन यांच्या मालमत्तेबद्दल काय माहिती आहे?

उत्तर: २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक प्रत affi क्यात सीपी राधाकृष्णन यांनी ६७.११ कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली. यामध्ये ७.३१ कोटींची जंगम मालमत्ता (रोख रक्कम, बँक ठेवी, शेअर्स, विमा, दागिने) आणि ४४.४३ कोटींची स्थावर मालमत्ता (शेती जमीन, अकृषी जमीन, व्यावसायिक आणि निवासी इमारती) आहे. त्यांच्यावर २.३६ कोटींचे दायित्व आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या नावावर कोणत्याही वाहनाचा उल्लेख नाही, जे त्यांच्या साध्या जीवनशैलीचे द्योतक आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

