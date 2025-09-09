उपराष्ट्रपतींचा महिन्याचा पगार पाहून बसेल धक्का; अनेक CEO पेक्षाही जास्त! मोफत बंगला अन्...

Vice President Election 2025 Facilities Salary: देशातील सर्वोच्च संवैधानिक पदांपैकी दुसऱ्या स्थानी असलेल्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी आज निवडणूक पार पडत असून एनडीएकडून महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन तर इंडिया आघाडीकडून सुदर्शन रेड्डी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत देशाचे नवे उपराष्ट्रपती कोण असतील हे स्पष्ट होईल. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीमुळे या पदावर असलेल्या व्यक्तीला नेमका पगार किती पगार असतो, त्याला कोणकोणत्या सुविधा मिळतात याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यावर नजर टाकूयात...
भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध (ex-officio) सभापती असल्याने, त्यांना उपराष्ट्रपती या पदासाठी कोणताही स्वतंत्र पगार मिळत नाही. त्याऐवजी, उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेच्या सभापती म्हणूनच पगार आणि भत्ते मिळतात. उपराष्ट्रपतीचा पगार आणि भत्ते सर्वकाही "Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953" अंतर्गत ठरलेले असते.
2018 मध्ये उपराष्ट्रपतींचा पगार वाढवण्यात आला आहे. सध्या उपराष्ट्रपतींना मासिक 4 लाख रुपये पगार मिळतो. हा पगार राज्यसभेच्या सभापती पदासाठी दिला जातो. उपराष्ट्रपती जर राष्ट्रपती म्हणून कर्तव्य बजावत असतील (अस्थायी किंवा कायम स्वरुपी), तर राष्ट्रपतींना पाच लाख रुपये दर महिना पगार मिळतो आणि राज्यसभेचा सभापती म्हणून मिळणारा पगार बंद होतो.
उपराष्ट्रपतींना पगाराव्यतिरिक्त अनेक भत्ते आणि सुविधा मिळतात. या सुविधा अन् भत्ते त्यांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेनुसार असतात. सदर सुविधा कोणत्या ते पाहूयात...
उपराष्ट्रपतींना दिल्लीतील मोफत सुसज्ज अधिकृत निवासाची (उदा. 60, मित्रा मस्जिद किंवा इतर सरकारी बंगला) सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते. उपराष्ट्रपतींच्या निवासाची देखभाल आणि इंधनाचा खर्च सरकार उचलते.
उपराष्ट्रपतींना आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि सेवकांसाठी मोफत वैद्यकीय उपचार पुरवले जातात. सरकारी रुग्णालयांमध्ये किंवा विशेष व्यवस्थेअंतर्गत या सुविधा पुरवल्या जातात.
उपराष्ट्रपतींना विमान आणि रेल्वे प्रवास मोफत असतो. प्रथम श्रेणी किंवा एअर इंडियाच्या विशेष विमानाची व्यवस्था त्यांच्यासाठी केली जाते.
रस्ते प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर प्रवासासाठी 16 रुपये भत्ता दिला जातो तसेच अधिकृत कामासाठी किंवा वैयक्तिक प्रवासासाठी विशेष भत्ते दिले जातात.
मोफत लँडलाइन आणि मोबाइल फोन सेवा उपराष्ट्रपतींना पुरवली जाते. यासाठी कोणतीही वार्षिक मर्यादा नसते.
झेड प्लस दर्जाची वैयक्तिक सुरक्षा उपराष्ट्रपतींना पुरवली जाते. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप किंवा सीआरपीएफचं सुरक्षाकवच उपराष्ट्रपतींभोवती असतं.
कर्मचारी आणि सहाय्य वैयक्तिक सचिव, अतिरिक्त वैयक्तिक सचिव, वैयक्तिक सहाय्यक, वैद्यकीय अधिकारी, नर्स आणि 4 वैयक्तिक सेवक (घरकामासाठी) हे सर्व मोफत किंवा सरकारकडून पगारी कर्मचारी म्हणून उपराष्ट्रपतींसाठी काम करतात.
कार्यालय खर्चासाठी वार्षिक भत्ता, वाहन आणि इंधनाची सुविधा, करमुक्त पगार अशा सुविधाही उपराष्ट्रपतींना पुरवल्या जातात.
निवृत्तीनंतरच्या सुविधांमध्ये पेन्शन दिलं जातं. शेवटच्या पगाराच्या 50 % पेन्शन दिलं जातं. सध्याच्या रचनेनुसार प्रति महिना दोन लाख रुपये दिले जातात.
निवृत्तिनंतरही उपराष्ट्रपती राहिलेल्या व्यक्तींना मोफत टाईप-8 बंगला किंवा निवासाची सुविधा पुरवली जाते. तसेच उपराष्ट्रपतींच्या निवृत्तीनंतर त्यांना त्याच्या जोडीदारासहीत मोफत विमान/रेल्वे प्रवासाची सुविधा दिली जाते.
निवृत्तिनंतरही उपराष्ट्रपती राहिलेल्या व्यक्तीच्या सेवेसाठी एक वैयक्तिक सचिव, एक अतिरिक्त वैयक्तिक सचिव, एक वैयक्तिक सहाय्यक, एक वैद्यकीय अधिकारी, एक नर्स आणि 4 वैयक्तिक सेवक कार्यरत असतात. या सर्वांचा खर्च सरकार उचलते.
उपराष्ट्रपतींना पुरवल्या जाणाऱ्या या सर्व सुविधा भारत सरकारच्या एकात्म महसूल (Consolidated Fund of India) मधून दिल्या जातात. पगार आणि भत्ते कालानुसार संसदेने सुधारित केले जाऊ शकतात, पण 2025 पर्यंत महिना चार लाख हाच उपराष्ट्रपतींचा पगार आहे.
भारताच्या उपराष्ट्रपतींना पगार कोणत्या पदासाठी मिळतो?
उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध (ex-officio) सभापती असल्याने त्यांना उपराष्ट्रपती या पदासाठी स्वतंत्र पगार मिळत नाही. त्यांना राज्यसभेच्या सभापती म्हणूनच पगार आणि भत्ते मिळतात, जे "Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953" अंतर्गत ठरलेले असतात.
उपराष्ट्रपतींना निवासाची कोणती सुविधा मिळते?
उपराष्ट्रपतींना दिल्लीत मोफत सुसज्ज अधिकृत निवास मिळतो, निवासाची देखभाल आणि इंधनाचा खर्च सरकार उचलते.
उपराष्ट्रपतींना वैद्यकीय सुविधा कशा असतात?
उपराष्ट्रपती, त्यांचे कुटुंबीय आणि सेवकांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतात. हे सरकारी रुग्णालयांमध्ये किंवा विशेष व्यवस्थेअंतर्गत पुरवले जातात.