Goa Club Fire: गोव्यातील क्लबमध्ये नेमकी कशामुळे लागली आग? अखेर खरा व्हिडीओ आला समोर

Goa Club Fire: उत्तर गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये शनिवारी लागलेल्या भीषण आगीत होरपळून 25 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मृतांमध्ये पाच पर्यटकांचा समावेश आहे. अर्पोरा परिसरातील 'बर्च बाय रोमियो लेन्स' (Birch by Romeo Lane) या पबमध्ये शनिवार आणि रविवारच्या मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागून मोठा अनर्थ घडला. या दुर्घटनेनंतर क्लबमधील आगीचे अनेक व्हिडीओ समोर आले आहेत. पण ही आग नेमकी लागली कशी? याबाबत अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
आगीचं नेमकं कारण तपासलं जात असताना, परफॉर्मन्स सुरु असताना करण्यात आलेली आतषबाजी यासाठी कारणीभूत ठरल्याचा अंदाज आहे. पणजीपासून सुमारे 25 किमी अंतरावर असलेल्या अर्पोरा येथील नाईट क्लबला अग्निशमन विभागाची परवानगी नव्हती असाही अधिकाऱ्यांना संशय आहे.
आग लागल्याच्या कारणाचा शोध घेतला जात असताना, एक नवा व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये डान्सर परफॉर्म करताना दिसत आहे. यावेळी मागे आतषबाजी करत पाऊस लावण्यात आले होते. व्हिडीओत दिसत आहे की, त्या पावसाच्या ठिणग्या वर छताला लागत होत्या. काही वेळाने तिथेच आग लागताना दिसत आहे.
Clear video of what triggered the fire in Goa nightclub! https://t.co/BNi5BgAHEG pic.twitter.com/Zm46fkgORI
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) December 7, 2025
ज्यावेळी क्लबला आग लागली, त्यावेळी शोलेतील प्रसिद्ध 'महबूबा... महबूबा...' या गाण्यावर डान्सर बॅले नृत्य करीत होती. तिला इतर कलाकार साथ देत होते. नृत्य सुरू असताना हळूहळू आग पसरू लागली. अवघ्या दहा सेकंदात आगीने रौद्ररूप धारण केलं. या कार्यक्रमादरम्यान छतातून धुराचे लोट येण्यास सुरुवात झाली. लगेच त्याचे रूपांतर आगीत झाले. सर्वत्र धावपळ सुरू झाली. पण क्षणार्धात आग क्लबमध्ये पसरली.
पणजीपासून 25 किलोमीटर अंतरावरील हडफडे-बागा भागातील 'बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब'मध्ये शनिवारी भीषण आग लागून 25 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेत 25 पैकी 23 जणांचा गुदमरल्याने मृत्यू झाला. तर दोघे आगीत होरपळले. सहा जखमींना गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल केले आहे. या आगीने काही क्षणांत रौद्ररुप धारण करून संपूर्ण परिसराला घेरले.
अन्य 20 जण क्लबमधील कर्मचारी असून यात उत्तराखंड (5), नेपाळ (4), झारखंड (4), आसाम (4), महाराष्ट्र (2), उत्तर प्रदेश (1), प. बंगालचे (1) रहिवासी आहेत. या सर्वाची ओळख पटली आहे.
या प्रकरणी हणजूण पोलिसांनी कल्बचे मुख्य सरव्यवस्थापक राजीव मोडक (49), गेट मॅनेजर प्रियांशू ठाकूर (32), बार मॅनेजर राजवीर सिंघानिया (32) आणि सरव्यवस्थापक विवेक सिंग (27) यांना अटक केली आहे. तर मालक सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा (रा. दिल्ली) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेत चार पर्यटक दिल्लीतील एकाच कुटुंबातील असून एक पर्यटक कर्नाटकातील आहे.
1) मोहित: झारखंड : स्टाफ
2) प्रदीप महतो: झारखंड : स्टाफ
3) बिनोद महतो: झारखंड : स्टाफ
4) राहुल तंटी: आसाम : स्टाफ
5) सतीश सिंग: उत्तराखंड : स्टाफ
6) मनजोत मल : आसाम : स्टाफ
7) चूर्ण बहादूर पुन: नेपाळ : स्टाफ
8) सुरेंद्र सिंग: उत्तराखंड : स्टाफ
9) सुभाष चेत्री: दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल : स्टाफ
10) जितेंद्र सिंग: उत्तराखंड : स्टाफ
11) सुमित नेगी: उत्तराखंड : स्टाफ
12) मनीष सिंग: उत्तराखंड : स्टाफ
13) विवेक कटवाल : नेपाळ : स्टाफ
14) साबिन: नेपाळ : स्टाफ
15) सुनीलकुमार: उत्तर प्रदेश : स्टाफ
16) दिगंबर पाटीर : आसाम : स्टाफ
17) रोहन सिंग: उत्तर प्रदेश : स्टाफ
18) डॉमिनिक: महाराष्ट्र : स्टाफ
19) मनोज जोरा : महाराष्ट्र : स्टाफ
20) सुदीप: नेपाळ : स्टाफ
21) इशाक: कर्नाटक : पर्यटक
22) सरोज जोशी: दिल्ली : पर्यटक
23) विनोद कुमार: दिल्ली : पर्यटक
24) अनिता जोशी: दिल्ली : पर्यटक
25) कमला जोशी: दिल्ली : पर्यटक