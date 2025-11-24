English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Wing Commander Wife`s teary goodbye to husband Namansh Syal: वडील- मुलीची, पती- पत्नीची ही अशी ताटातूट कधीच होऊ नये... व्हिडीओ पाहून नेटकरीसुद्धा गहिवरले... (Tejas crash video)  

सायली पाटील | Updated: Nov 24, 2025, 12:33 PM IST
Video : विंग कमांडर स्याल यांना पत्नीकडून अखेरचा कडक सॅल्यूट; अश्रूंचा बांध फुटला, 7 वर्षांची लेक स्तब्ध...
Tejas crash Wing Commander Namansh Syal : हिमाचल प्रदेशातील कांगडा येथील संपूर्ण वातावरणच त्या क्षणी पूर्णत: गहिवरून गेलं जेव्हा विंग कमांडर नामांश स्याल यांचं पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी पोहोचलं. तेजस विमानाच्या दुर्घटनेत अपघाती निधन झाल्यानंतर भारतीय वायुदलाच्या सेवेत असताना शहीद झालेल्या या सैनिकाचं पार्थिव ज्या क्षणी त्यांच्या गावी पोहोचलं तेव्हा तिथं सुन्न करणारी शांतता पाहायला मिळाली. सर्वांच्या काळजात तेव्हा धस्स झालं जेव्हा, 7 वर्षांची चिमुकली लेक वडिलांचं पार्थिव पाहतच राहिली... अन् देशसेवेत तत्पर असणाऱ्या त्यांच्या पत्नीनं कडक सॅल्यूट करत पतीला अखेरचा निरोप दिला. 

अशी ताटातूट कोणाचीही नको... 

दुबई इथं शुक्रवार 21 नोव्हेंबर 2025 ला झालेल्या तेजस या लढाऊ विमानाच्या दुर्घटनेमध्ये भारतीय वायुदलाच्या सेवेत असणाऱ्या विंग कमांडर नामांश स्याल यांनी आपले प्राण गमावले. त्यांच्या निधनाचं वृत्त संपूर्ण कुटुंबाला हादरा देणारं होतं. अशा या वायुदलाच्या वैमानिकानं कर्तव्यावर असताना प्राण गमावल्याचं वृत्त देशातील नागरिकांच्या काळजातसुद्धा धस्स करून गेली. 

विंग कमांडर स्याल यांचं पार्थिव त्यांच्या (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेशातील कांगडा (Kangada) येथील मूळ गावी पोहोचलं जिथं त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी मोठा जनसागर लोटला होता. इथं अनेकांचे डोळे पाणावले जेव्हा या वायुदलातील कमांडरला विंग कमांडर पत्नीनं अखेरचा निरोप दिला. अश्रू थांबण्याचं नाव घेत नव्हते, नेमकं काय घडलंय याची शाहनिशाही लावण्याचा वेळ नव्हता, पती आता कधीच परतणार नाही अशा असंख्य भावनांचा काहूर मनात माजलेला असतानाच स्याल यांच्या पत्नी विंग कमांडर अफशां यांनी पतीच्या पार्थिवासमोर कडक सॅल्यूट केला आणि कंठ दाटून आल्यानं त्यांनी हुंदका असह्य झाला. 

पटियालकड़ गावात स्याल यांच्यावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तत्पूर्वी त्यांची अवघ्या 7 वर्षांची लेक आईचा हात धरून वडिलांच्या पार्थिवापाशी पोहोचली आणि तिथं जे घडतंय ते ती स्तब्ध होऊन पाहत होती. कमांडर स्याल यांच्या शाळेतील सहकारीसुद्धा त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी त्यांच्या गावी पोहोचले होते, जिथं प्रत्येकाच्याच डोळ्यात अश्रू आणि वातावरणात एक विचित्र अशी शांतता पाहायला मिळाली. नियतीनं एका मुलाला, वडिलांना आणि एका पतीला इतक्या वाईट रितीनं कुटुंबीयांपासून हिरावून नेणं ही अशी ताटातूट कोणाचीही होऊ नये हीच भावना अनेकांच्या मनात होती, या क्षणाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आले ज्यानंतर नेटकऱ्यांनाही भावना अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं. 

