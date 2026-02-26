English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • रुळांवरून धावणारी नव्हे, उडणारी बुलेट ट्रेन; ताशी 600 किमी वेगानं CM योगींचा प्रवास, जपानमधील सुस्साट व्हिडीओ समोर

रुळांवरून धावणारी नव्हे, उडणारी बुलेट ट्रेन; ताशी 600 किमी वेगानं CM योगींचा प्रवास, जपानमधील सुस्साट व्हिडीओ समोर

Japan bullet train : अतिप्रचंड धावणारी ट्रेन... जपानमध्ये वेगवान प्रवासानं योगी आदित्यनाथही भारावले. रेल्वेप्रवासादरम्यानचा व्हिडीओ समोर. एक अतिप्रचंड वेगाची ट्रेन कशी धावते? पाहा....  

सायली पाटील | Updated: Feb 26, 2026, 03:03 PM IST
Japan bullet train: जपान हे एक असं राष्ट्र आहे, ज्या राष्ट्राविषयी कायमच जगभरात कुतूहल पाहायला मिळतं. असं म्हणतात की, जपान हा एक असा देश आहे जो खऱ्या अर्थानं कैक पावलं या जगाच्या पुढे आहे. असं नेमकं का? याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी. जपान दौऱ्यावर असणाऱ्या आदित्यनाथ यांनी नुकतंच यामानाशी प्रांतातील ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पाला भेट दिली. यादरम्यान पाण्यापासून हायड्रोजन आणि वीजनिर्मिती कशी होते यामागचं तंत्रज्ञान त्यांनी पाहिलं. 

हेसुद्धा वाचा : हॉलिवूडकरही मागे! Punch माकड जगातील सर्वात लोकप्रिय सुपरस्टार? बाहुल्यामुळं बड्या ब्रँडची चांदी  

योगी यामानाशी प्रांतात पोहोचले असता तिथं अनेक शाळकरी मुलांनी त्यांचं स्वागत केली. शिवाय स्थानिकांनी त्यांना एक खास पेंटिंगही दिली. यामानाशी हे प्रांत आधुनिक शेती तंत्रासाठी ओळखलं जात असून, हे ठिकाण हायड्रोजन एनर्जी, रोबोटीक सेंटर आणि हाय स्पीड ट्रेनचा केंद्रबिंदू आहे. जगप्रसिद्ध माऊंट फूजी हेसुद्धा या भागाचं मुख्य आकर्षण. 

जपानमधील आगळीवेगळी, जगात भारी ट्रेन...

योगी आदित्यनाथ यांच्या या जपानदौऱ्यात आकर्षक ठरलेली बाब म्हणजे मॅग्लेव ट्रेन प्रवास, ज्यामुळं त्यांना भविष्यातील प्रवासाची कल्पना अगदी सहजपणे मिळाली. जपानमधील अत्याधुनिक मॅग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्तीवर चालत असून, त्यामुळं ही परंपरागत रेल्वेंपेक्षा अतिशय वेगळी आहे. इथं मुळतच ही रेल्वे रुळांपासून काहीशा उंचीवरून धावते, थोडक्यात उडतेच. ही रेल्वे धावताना वेग इतका असतो की घर्षण कमी होऊन वेग ताशी 500 ते 600 किमीची मर्यादा गाठतं. यामानाशी टेस्ट ट्रॅकवर या रेल्वेच्या सर्वाधिक वेगाची चाचणी नुकतीच पार पडली, ज्याचं साक्षीदार योगी आदित्यनाथांना होता आलं. 

जपानमध्ये बुलेट ट्रेनचा वेग किती? 

जपानध्ये सध्या सेवेत असणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा वेग ताशी 300 किमी इतका आहे. मात्र मॅग्लेव तंत्रामुळं ही रेल्वे आता दुप्पट वेगानं प्रवास करेल. ज्यामुळं जगभरात सध्या याचीच चर्चा सुरू आहे. याआधी शिंकानसेन ही जगातील सर्वाधिक वेगवान ट्रेन ठरकली असून, मॅग्लेव त्याहीपुढे जाण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे. मॅग्लेव ट्रेननं केला जाणारा प्रवास अतिशय तणाव विरहित असून, ट्रेनच्या आत जणू विमानातच बसलो आहोत, याचाच भास प्रवाशांना होतो. ज्यामुळं हा रेल्वेप्रवास जगभरात चर्चेत येणार असं म्हणायला हरकत नाही. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

