/व्हिएतनाम बोट दुर्घटनेतील 15 भारतीय पर्यटकांचे पार्थिव मायदेशी आणण्याची तयारी; कशी असते प्रक्रिया?

व्हिएतनाममधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळी झालेल्या भीषण बोट दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या भारतीय पर्यटकांचे पार्थिव लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी दोन्ही देशांच्या प्रशासनाने हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत. स्थानिक प्रशासन, भारतीय दूतावास आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या समन्वयातून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, शवविच्छेदनाची प्रक्रिया आणि वाहतुकीची तयारी केली जात आहे. दुर्घटनेनंतर बचाव मोहिमेदरम्यान काही पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले, तर मृतांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही प्रशासनाने दिले आहे. संबंधित अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पार्थिव विशेष विमान किंवा उपलब्ध व्यावसायिक उड्डाणांद्वारे भारतात पाठवले जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या भारतीय नागरिकांचे पार्थिव त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यासाठी व्हिएतनाममधील भारतीय दूतावासाने स्थानिक प्रशासनाशी सातत्याने संपर्क ठेवला आहे. मृतांची ओळख निश्चित करणे, आवश्यक वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे तसेच मृत्यू प्रमाणपत्रे तयार करणे या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर पार्थिव भारतात रवाना करण्यात येणार आहे.
दुर्घटनेनंतर व्हिएतनामच्या बचाव पथकांनी तातडीने शोध आणि बचाव मोहीम राबवली. अनेक प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले, मात्र काहींना वाचवता आले नाही. स्थानिक प्रशासनाने दुर्घटनेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. हवामानातील अचानक बदल, तांत्रिक बिघाड किंवा सुरक्षेतील त्रुटी यापैकी कोणते कारण जबाबदार होते, याचा तपास सुरू आहे. अंतिम अहवाल आल्यानंतरच दुर्घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
व्हिएतनाममधील भारतीय दूतावासाने मृतांच्या आणि जखमींच्या नातेवाईकांशी सातत्याने संपर्क ठेवला आहे. आवश्यक कागदपत्रे, स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय, वैद्यकीय माहिती आणि प्रवासासंबंधी मदत पुरवली जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानेही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले असून, प्रभावित कुटुंबांना शक्य ती सर्व मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
या दुर्घटनेनंतर पर्यटनस्थळांवरील बोट प्रवासाच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रवाशांसाठी लाइफ जॅकेटचा वापर, हवामानाचा अचूक अंदाज, बोटींची तांत्रिक तपासणी आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन या बाबींचे काटेकोर पालन करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः परदेशात पर्यटन करताना स्थानिक सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही सांगितले जात आहे.
एखाद्या भारतीय नागरिकाचा परदेशात मृत्यू झाल्यास सर्वप्रथम स्थानिक प्रशासनाकडून तपास आणि शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यानंतर भारतीय दूतावास मृतांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधतो. आवश्यक कागदपत्रे, मृत्यू प्रमाणपत्र, परवानग्या आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्ण झाल्यानंतर पार्थिव भारतात पाठवले जाते. ही प्रक्रिया संबंधित देशाच्या कायद्यांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार पार पडते.
दुर्घटनेनंतर सोशल मीडियावर विविध प्रकारचे दावे आणि अप्रमाणित माहिती व्हायरल होत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी केवळ परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास किंवा स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. तपास सुरू असल्याने अनेक बाबींची अधिकृत पुष्टी होणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत निवेदनांची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.