/देशात पहिल्यांदाच WhatsaApp पॉलिटिक्स, मुख्यमंत्रीपदासाठी दोन ओळीचा मेसेज, नेत्याचा तिळपापड

TVK sends Letter on WhatsaApp for Support: थालापती विजयच्या टीव्हीके पक्षाने 108 जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला असला तरी ते सत्तास्थापनेपासून दूर आहेत. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी टीव्हीके पक्षाकडून प्रयत्न सुरु आहेत.
TVK sends Letter on WhatsaApp for Support: थालापती विजयच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम' (TVK) पक्षाकडून सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सुरु आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी 'विदुथलाई चिरुथैगल कची' (VCK) पक्षाकडे पाठिंबा मागणारं पत्र पाठवलं आहे. व्हॉट्सअपवरुन हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. यामुळे व्हीसीकडे पक्ष नाराज झाला आहे. तामिळनाडूच्या निवडणुकीत दमदार पदार्पण केल्यानंतर, बहुमताचा टप्पा गाठण्यासाठी टीव्हीके पक्ष धडपड करत असून, सध्या निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या लहान पक्षांपैकी VCK हा एक प्रमुख पक्ष आहे.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीके पक्षाने 108 जागा जिंकल्या आहेत. 234 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमताचा टप्पा गाठण्यासाठी 118 जागांची गरज असून टीव्हीकेला 12 जागांची गरज असून, त्यांनी व्हीसीकेची मदतही लागणार आहे.
VCK पक्षाचे सरचिटणीस सिंथनाई सेल्व्हन यांनी "निवडणुकीनंतरच्या या असाधारण परिस्थितीला हाताळताना विजय हे डगमगत आहेत, की त्यांच्या सभोवतालचे दुसऱ्या फळीतील नेते त्यांना भरकटवत आहेत?," असा प्रश्न विचारला आहे. दरम्यान पोस्टच्या सुरुवातील त्यांनी, "तामिळनाडूमध्ये चोरवाटेने राज्यपालांची राजवट लादण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तामिळनाडूच्या जनतेने सावध राहिले पाहिजे," असं लिहिलं आहे.
सेल्व्हन म्हणाले की, सरकार स्थापन करण्यासाठी स्पष्ट बहुमत प्राप्त झालं नसताना विजय यांनी अत्यंत सावधगिरीने वागायला हवं होतं. हे सांगताना त्यांनी व्हॉट्सअपवरुन पाठिंब्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या पत्राचा उल्लेख केला.
தமிழகத்தில் கொல்லைப்புறவழியாக கவர்னர் ஆட்சியை திணிக்க பாஜக முயற்சி. தமிழக மக்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்.— Sinthanai Selvan (@sinthanaivck) May 8, 2026
_____________________________________
தேர்தலுக்கு பிந்தைய அசாதாரண சூழலை கையாளுவதில் @TVKVijayHQ தடுமாறிப்போய் இருக்கிறாரா அல்லது அவருடன் இருக்கும் இரண்டாம் கட்டத்தலைவர்கள்… pic.twitter.com/MNABVodFiE
"ज्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून विजयला पाठिंबा हवा आहे, त्या नेत्यांची त्याने प्रत्यक्ष भेट घ्यायला नको होती का? दुय्यम फळीतील नेत्यांच्या जाळ्यात न अडकण्याबाबत आणि राज्यपालांच्या सहाय्याने भाजपाला तामिळनाडूमध्ये शिरकाव करण्यापासून रोखण्याच्या गरजेबाबत त्याने उघडपणे चर्चा करायला नको होती का? व्हॉट्सॲपद्वारे पत्र पाठवून पाठिंबा मागणे आणि त्यानंतर उत्तर द्या असं म्हणणं, याचा अर्थ आम्ही कसा लावायचा?", असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
"विजयानंतर, निवडणुकीपूर्वीचे मतभेद उफाळून न येऊ देता, सर्व नेत्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी विजयने अत्यंत औदार्याने परिस्थिती हाताळायला हवी होती," असं मत सेल्व्हन यांनी व्यक्त केलं. तसंच, निकाल स्पष्ट होताच त्याने "अहंकार आणि सूडबुद्धी" प्रदर्शित केल्याचंही त्याने म्हटलं.
“विजय होताच ‘राजेशाहीच्या युगाचा अंत झालेला दिवस’ असं जाहीर करायचं आणि दुसरीकडे आपला अहंकार आणि सूडबुद्धी उघड करायची हे योग्य आहे का? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी आणि असेच पुढे पाचव्या पिढीपर्यंत केवळ घराणेशाहीच्या राजकारणाचाच भार वाहणाऱ्या काँग्रेसशी हातमिळवणी करायची आणि त्यानंतर मात्र घराणेशाहीच्या राजकारणाबद्दलच बोलायचे; यापेक्षा मोठी विसंगती ती कोणती असू शकेल?” असंही सेल्व्हन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
विजयला पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी एका राजपुत्राप्रमाणे कोंडलं असून, त्याला बाहेर पडण्यापासून रोखलं जात आहे. तसंच डीएकेविरोधातील वैयक्तिक सूड उगारण्यासाठी वापर केल जात आहे असा आरोपही त्यांनी केला.
“विजयची प्रसिद्धी आणि नायक प्रतिमा यांचा वापर करून, त्याच्या सभोवतालचे काही दुय्यम फळीतील नेते त्याला एखाद्या ‘राजपुत्रा’प्रमाणे कोंडून ठेवत आहेत. त्याला बाहेर पडण्यापासून रोखत आहेत आणि द्रमुकच्या (DMK) विरोधातील आपला वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी त्याचा वापर करून घेत आहेत. सत्तेवर येताच, द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकच्या (AIADMK) नेत्यांना अटक केली जाईल, अशी घोषणा करणे हा गर्विष्ठपणाचा कळस नाही का?”, असं सेल्व्हन यांनी म्हटलं आहे.