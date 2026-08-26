/तलावात तरंगताना दिसले 6 मृतदेह! महिला आणि 5 मुलांचा समावेश; मृत्यूचे गूढ कायम!

कर्नाटकातील विजयपुरा शहराजवळील भूतनाल तलावात सहा जणांचे मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार मृतांमध्ये एका महिलेचा आणि तिच्या पाच मुलांचा समावेश आहे. ही सहा जणांची व्यक्ती एकाच कुटुंबातील असल्याचे तपासातून समोर आले आहे. मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांकडून अपघाती बुडणे आणि आत्महत्येसह विविध शक्यतांचा तपास केला जात आहे.
बुधवारी सकाळी विजयपुरातील भूतनाल तलावात सहा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढून पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
तपासात मृतांमध्ये 35 वर्षीय महिला आणि तिची पाच मुले असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुलांचे वय साधारण 6 ते 15 वर्षांच्या दरम्यान असल्याचे वृत्त आहे. सुरुवातीला मृतांची ओळख पटलेली नसली, तरी पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारी तपासल्यानंतर या सहा जणांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेच्या पतीने 24 ऑगस्ट रोजी सहा जण बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. कौटुंबिक वादानंतर महिला मुलांना घेऊन घरातून निघून गेल्याची माहिती तक्रारीत देण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली होती. दोन दिवसांनी या सहा जणांचे मृतदेह भूतनाल तलावात सापडले.
सहा जणांचा मृत्यू नेमका कसा झाला, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. पोलिसांकडून अपघाती बुडणे, आत्महत्या किंवा अन्य परिस्थिती** अशा विविध शक्यतांचा तपास केला जात आहे. तलाव परिसरात फिरताना पाय घसरून सर्वजण पाण्यात पडले असण्याची शक्यताही तपासात विचारात घेतली जात आहे. मात्र, या शक्यतेला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा विभागाचे कर्मचारी तलावावर दाखल झाले. पाण्यात असलेले सहा मृतदेह बाहेर काढून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. घटनास्थळी डीएसपी नागराज, आदर्श नगर पोलीस ठाण्याचे PSI सीताराम यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
सर्व मृतदेह BLDE रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृत्यूची वेळ, बुडण्याचे कारण आणि शरीरावर कोणत्या प्रकारच्या जखमा आहेत का, याबाबत पोस्टमार्टम अहवालातून महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. पोलिसांनी मृत्यूच्या परिस्थितीचा तपास सुरू ठेवला आहे.
एकाच कुटुंबातील सहा जण तलावापर्यंत कसे पोहोचले? तेथे नेमके काय घडले? सर्वांचा मृत्यू एकाच वेळी झाला का? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून स्पष्ट होणे बाकी आहे. पोलिस बेपत्ता तक्रार, घटनास्थळावरील पुरावे, उपलब्ध माहिती आणि शवविच्छेदन अहवाल यांच्या आधारे पुढील तपास करत आहेत. अधिकृत तपास पूर्ण होईपर्यंत मृत्यूचे कारण निश्चितपणे सांगता येणार नाही.